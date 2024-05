Kamenný most, Sladovna, Písecké hory, to jsou pojmy, se kterými má město Písek spojeno řada lidí. To ale může nabídnout mnohem více. Každoročně zde investují nemalé finanční prostředky do svého rozvoje a snaží se zlepšovat podmínky pro život svých obyvatel i turisty.

Město Písek s dominantou, Kamenným nebo také Jelením mostem, který je nejstarším dochovaným mostem v České republice | Foto: Město Písek

JUDr. Ing. Michal Čapek, starosta města PískuZdroj: Město PísekV čele města Písek je od podzimu roku 2022 Michal Čapek. Hovořili jsme s ním o největších investicích města, o tom, co se daří, ale i o tom, co ho jako starostu trápí.

Město Písek má na tento rok schválený rozpočet, který pročítá s investicemi v hodnotě 606 milionů korun, investiční výdaje by měly dosáhnout téměř 43 procent rozpočtu. Mohl byste představit ty největší projekty?

Rozpočet byl sestaven velmi ambiciózně, investiční výdaje jsou navrženy v rekordní výši, ve srovnání s návrhy rozpočtů města za posledních pět let jsou zhruba o 200 milionů vyšší. Uvidíme, zda se nakonec podaří všechny akce rozjet a peníze proinvestovat.

Letos dokončíme přestavbu bývalého internátu v Sovově ulici na domov pro seniory, se kterou město začalo v roce 2022. Celkové náklady se vyšplhají na více než 200 milionů korun, jedná se tak v současnosti o naši největší investiční akci. Zanedlouho jí ale bude stavba nového křídla základní školy Tomáše Šobra s učebnami a komunitní tělocvičnou za zhruba 330 milionů. A snad se podaří také konečně vysoutěžit stavbu nového plaveckého bazénu, ta by měla být za téměř 490 milionů korun. Nutno připomenout, že se nám na velké stavby podařilo získat dotace. Na domov pro seniory to je celkem 78 milionů korun, na stavbu nového křídla školy pak 140 milionů. Usilovat budeme i o dotaci na bazén.

To jsou skutečně velké a nákladné projekty, zvládne město realizovat i jiné?

Ano, samozřejmě. V plánu máme i řadu menších investic – srovnáme-li to optikou těchto velkých staveb, jinak se ale nejedná o nijak malé akce. Chtěli bychom zahájit projekt nazvaný Konverze bývalé vodárny. Zde by měl vzniknout kemp se zázemím, místa pro obytná auta i tělocvična, součástí by měla být i úprava areálu, který je řadu let nepoužívaný a podle toho vypadá. Předpokládané náklady na tuto akci se pohybují kolem 40 milionů korun. I na tento projekt máme již schválenou dotaci, a to 28 milionů. Před zahájením je stavba cyklostezky z Písku do Semic, která bude dlouhá něco přes jeden kilometr a cyklistům i chodcům zajistí bezpečný pohyb mezi těmito místy. Zakázku se nám podařilo vysoutěžit za 12,4 milionu korun bez DPH, celkové náklady města na její stavbu budou ale díky dotaci jen zhruba 2,2 milionu. Hotová by měla být ještě letos.

Významnou investicí bude také rekonstrukce horní části Žižkovy třídy, kterou můžeme po dlouhých letech konečně zahájit, a to na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, který potvrdil platnost stavebního povolení na tuto akci, proti kterému se odvolali tři účastníci řízení. Akci již máme vysoutěženou a práce by měly začít v květnu. Z rozpočtu ukousne přes 33 milionů korun.

Stavět také budeme skatepark na okraji sídliště Portyč a na sídlišti Jih vybudujeme víceúčelové sportoviště.

Zmínil jste průtahy ohledně rekonstrukce Žižkovy třídy. To ale není jediná stavba, kterou město kvůli nesouhlasu obyvatel nemůže zahájit.

Bohužel je to tak. Máme připravenou stavbu parkovacího domu u pošty, který by centru města výrazně pomohl, ale majitelé objektů v jeho sousedství jsou zásadně proti a v rámci řízení se odvolávají. Ze stejných důvodů nemůžeme zahájit ani revitalizaci Velkého náměstí. Stejné problémy má i plánovaná stavba sportovní haly ve vnitrobloku u základní školy J. K. Tyla. Sportovci ji nutně potřebují, volají po ní řadu let, protože stávající sportoviště jejich potřebám už zdaleka nestačí. Máme ve města prvoligové házenkářky a basketbalisty, kteří hrají v nevyhovujících podmínkách, přesto se najdou lidé, pro které jsou tyto důvody málo a řízení napadají. Je o to smutnější, že jedním z nich je současný zastupitel.

Plánujeme také stavbu etážového parkoviště na okraji sídlišti Jih. Jednali jsme s obyvateli přilehlého domu, kterým se záměr nelíbil, představili jsme jim, jak stavba bude vypadat, jak je pro sídliště důležitá a zdá se, že náš záměr akceptují, toho si velmi cením.

Zřejmě to není jen problém Písku, veřejně prospěšné stavby zcela určitě občané „blokují“ i v jiných městech. Na jednu stranu to zákony umožňují, a pak žijeme v době, kdy jsou lidé blokující tyto záměry za hrdiny, zatímco na západ od našich hranic jsou tyto postoje vnímány zcela opačně.

Písek zaujme nejen svou historií, krásné scenérie se naskytnou těm, co vyrazí na procházku kolem řekyZdroj: Město Písek

Myslíte si, že i přes tyto obtíže se nakonec zmiňované projekty podaří dotáhnout do konce?

Rád bych byl optimistou. Snažíme dělat maximum možného pro to, abychom stavět mohli. Ale jestli se to podaří, je těžké odhadnout.

Jsou projekty, které veřejnost naopak vítá?

Ano, naštěstí jsou i takové. Jedná se o menší akce. Pozitivní ohlas vzbudilo zprovoznění dětského dopravního hřiště, které jsme mohli po mnoha letech odkoupit od Autoklubu ČR, i když za nemalé peníze. Chystáme i jeho přestavbu a také postupnou opravu přilehlé budovy. Mělo by pak být nejmodernějším dopravním hřištěm v Jihočeském kraji. Doufám, že i z toho budou mít lidé radost. Velký ohlas vzbuzuje i veřejná zeleň, obyvatelé města a jeho návštěvníci chválí květinovou výsadbu, případně opravené lavičky a vyměněné odpadkové koše.

Prozradil byste, na co se těšíte?

Těším se, až dokončíme stavbu domova pro seniory a přivítáme v něm první klienty. A také na to, až bude dostavěn nový úsek dálnice D4, který by našemu městu i jeho obyvatelům mohl přinést řadu nových příležitostí.

Na co byste čtenáře do Písku pozval?

V našem městě se během roku koná nespočet kulturních i sportovních akcí, řada z nich je volně přístupná, jako třeba Pískoviště, městská slavnost, akce v Palackého sadech nebo foklorní festival. Pokud přijedou v turistické sezoně, určitě na některou z nich narazí. A pokud ne, pak má město své kouzlo samo o sobě, stačí projít historickým jádrem, nebo kolem řeky, užít si posezení na některé z předzahrádek – návštěvníci nebudou určitě zklamáni. (der)