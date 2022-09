Eliška Tyslpretová chce s přítelem založit rodinu. Koupili si pozemek v Poříčí nad Sázavou. Kvůli liknavosti starosty Jana Kratzera, který blokuje výstavbu domů v lokalitě Za vodou, si ale musí na zážitky spojené s rodinným bydlením ještě počkat.

Eliška Tyslpretová s přítelem v Poříčí nad Sázavou. | Foto: Eliška Tyslpretová

Příběh Elišky a jejího přítele se začal psát koncem roku 2019, kdy si zarezervovali nezasíťovaný pozemek. “Pozemek v okolí Prahy jsme v té době hledali půl roku a tento pozemek pro nás byl ideální. Vyhovovala nám lokalita, velikost pozemku, blízkost vlakového nádraží i autobusové spojení do Prahy,” říká mladá žena, která nyní žije s přítelem v garsonce v Praze. Oba pocházejí z jižních Čech, u řeky Sázavy nedaleko Prahy se jim líbí a chtěli by založit rodinu. Vyhovuje jim, že by měli pozemek na vsi, kde je všude kousek do přírody a zároveň to nebude daleko do většího města.

Postup v rozporu se schváleným územním plánem

Eliška s přítelem oceňují snahu developera, aby výstavba pokračovala. Vinu dávají starostovi Poříčí nad Sázavou Janu Kratzerovi, který obstrukcemi projekt blokuje. “Bylo v plánu, že se pozemky zasíťují do tří let. Tedy nejpozději do konce roku 2022. Byli jsme si jisti, že celý projekt „Za vodou“ je v pořádku a že se zasíťování povede dokončit v plánovaném termínu. Sami zastupitelé obce Poříčí nad Sázavou územní plán schválili a to dokonce dvakrát. Stačilo jen získat územní rozhodnutí na vodu a odpady. K tomu bohužel potřebujeme i kladné vyjádření obce a to je náš kámen úrazu,” tvrdí Eliška Tyslpretová.

“Starosta nám úmyslně brání, abychom se připojili k vodě, čističce odpadních vod a získali územní rozhodnutí na vodu a odpady. Nekomunikuje a úmyslně vše zdržuje. Většina zastupitelů v Poříčí zastává názor, že jsme pozemky koupili podezřele levně, anebo že jsme draze koupili obyčejnou louku. Jednou tak, podruhé onak, podle toho, jak se jim to hodí. Tvrdí, že jsme se prý nechali napálit. Což je naprosto absurdní. Také tvrdí, že je malá kapacita školky a školy a mnoho dalšího. Jsou to ale věci, které se dají při troše dobré vůle vyřešit. Obec, která se chce rozvíjet by měla mít koncept, jak bude řešit kapacitu školky a školy,” říká Tyslpretová, která stále doufá, že se s přítelem bude moct nastěhovat do vysněného domu a založit rodinu. “V této kauze zůstává rozum stát nejen vlastníkům pozemků v Poříčí, ale i lidem, kteří jsou do projektu zapojeni, jako projektanti z VRV, lidi z VHS v Benešově a další. Nejvíce mě asi trápí to, že bychom chtěli rodinu, domov, zázemí, ale ta cesta k tomu je díky chování obce a pana starosty hrozně těžká,” dodává Tyslpretová s tím, že ji ani po letech útrap neopouští víra v lepší budoucnost v Poříčí.

Lokalita Za Vodou je v souladu s platným územní plánem obce.Zdroj: Eliška Tyslpretová