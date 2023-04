S přicházejícím jarem tu máme zápisy do prvních tříd, které stále ukazují mnoho odkladů školní docházky, což potvzují i šetření České školní inspekce.

V rámci MAP III nadále pokračuje podpora škol | Foto: MAS Vyškovsko, z.s.

Nejčastějším důvodem jsou různé vady řeči, čemuž lze předcházet větší podporou logopedické péče v mateřských školách. V návaznosti na covidové období přibývá i žáků s psychickými problémy či psychiatrickými diagnózami. Právě o to větší důraz je nyní kladen na individuální přístup a podpůrnou péči. To je klíč k úspěšné výuce všech žáků v předškolním a základním vzdělávání. Učitel s pomocí kolegů, zejména speciálního pedagoga či psychologa postupuje pomocí pedagogické diagnostiky a nalézá opatření, která mohou žákovi pomoci. Nedílnou součástí je komunikace s rodiči či s dalšími externími odborníky. Z toho všeho je patrné, jak náročné je učitelské povolání. Proto nás velmi těší spolupráce škol zapojených v rámci projektu MAP Vyškovsko (Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v SO ORP Vyškov, CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020415), jehož hlavním cílem je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách. Projekt podporuje spolupráci zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání.

Směr projektu udávají především pracovní skupiny, které poskytují prostor pro mapování témat, stanovení plánu aktivit i následnou reflexi v prioritních oblastech. Na základě podrobné analýzy potřeb území byla aktualizována SWOT 3 analýza, proběhla aktualizace VIZE vzdělávání na Vyškovsku. Na struktuře priorit a cílů MAP se shodli všichni zapojení aktéři ve vzdělávání a došlo k Dohodě o prioritách. V rámci kulatých stolů k vývoji škol v MAP III Vyškovsko měli zúčastnění aktéři možnost sdílet své zkušenosti, např. s odborným zástupcem EDUinu Tomášem Feřtekem jsme diskutovali k tématu Benefity a rizika proměn na základních školách. Na jiném setkání představila PhDr. Irena Borkovcová, MBA Výzvy pro předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI. Realizační tým MAP přináší novinky a aktuální informace z dění v oblasti vzdělávání formou MAPovinek.

Největší odpovědnost za chod školy však stojí na ředitelce či řediteli školy. S přicházející kurikulární reformou, tedy změnou obsahu vzdělávání, dojde také k úpravám Školních vzdělávacích programů, které charakterizují směr školy. Věříme, že se školám tentokrát dostane větší metodické podpory než při poslední reformě z roku 2004 a využijí spolupráce celého pedagogického sboru při úpravě a zapracování novinek do svých vzdělávacích programů. I zde se tedy potvrzuje, že učitel nejen učí, ale participuje i na významných dokumentech školy, což v praxi znamená několik hodin porad a náročné komunikace. V celém procesu tedy mohou pomoci mentoři či koučové, kteří zefektivní a zrychlí celý proces tvorby a aplikace. V rámci Pracovní skupiny pro aktuální priority v území jsme měli možnost pilotovat projekt mentorské podpory vedení škol, kde jsme v každodenní praxi podpořili 15 ředitelů. Tuto aktivitu plánujeme také do pokračujícího projektu, takže ředitelé v našem regionu se budou moci obrátit na zkušeného kolegu, který jim rád a otevřeně poradí. Aktuálně probíhá zpracování akčních plánů na roky 2024 a 2025 a byla zahájena Evaluace projektů MAP, jejíž podstatou je vyhodnocení procesů a dopadů místního akčního plánování.

Podstatnou součástí projektu MAP III Vyškovsko je zpracování Strategického rámce MAP v SO ORP Vyškov, který obsahuje prioritní investiční záměry škol v regionu, ale také definuje vizi, priority a cíle v oblasti vzdělávání v území Vyškovska. Momentálně probíhá jeho aktualizace včetně textové části, kterou můžete najít na stránkách masvyskovsko.cz. Své připomínky můžete zasílat do 30.4.2023 na kontaktní email masvyskovskomap@seznam.cz.

Realizační tým MAP III Vyškovsko

