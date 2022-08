Jak přísloví praví, všechny cesty vedou do Říma. Zavede Vás v nejbližších měsících právě ta Vaše cesta do kolébky světové kultury a architektury? Pak věřte, že kromě známých pamětihodností si pro své návštěvníky tato kouzelná metropole přichystala velmi zajímavé a neotřelé kulturní akce, které budou tou pomyslnou třešinkou Vaší římské dovolené.

Léto v římských domech Caelia

Caelius, jeden ze Sedmi pahorků, na nichž stál starověký Řím, představuje spolu s vykopávkami baziliky San Clemente a kostelem Svatého Jana a Pavla jedno z nejvýznamnějších míst římského podzemí. Původní výzdoba ve dvaceti nádherně freskami vyzdobených podzemních místnostech symbolizuje více než čtyři století historie a vykresluje přechod mezi pohanstvím a křesťanstvím. Pro letošní sezónu jsou původní sídla bohatých římských rodin zpřístupněna zájemcům o nové prohlídky s průvodcem po obzvláště zajímavých trasách. Připraveny jsou i večerní prohlídky, při kterých můžete obdivovat památky za svitu hvězd, nebo návštěvy s ochutnávkou vína, případně i prohlídky s ukázkami zvyků obyvatel starověkého Říma a návštěvy s hrou pro rodiny s dětmi.

Možnosti prohlídek:

Římské domy Caelia: zážitek v podzemních chodbách Říma

Vzdělávací návštěva pro jednotlivce i skupiny

Neděle a svátky od 15. května do 25. září 11:15 hod.

Návštěva s ochutnávkou vína

Vzdělávací návštěva a ochutnávka vína pro jednotlivce

Čtvrtek 15. září, 17.30 hod. pouze v angličtině

Rande pod hvězdami

Večerní návštěva pro jednotlivce a skupiny

27. srpna a 24. září, jednotlivci 20.00 a 21.30 hod. pouze v italštině, skupiny s vlastním průvodcem ve 20.15 a 21.45 hod.

Den ve starověkém Římě: římské domy Caelia

Večerní prohlídka pro jednotlivce i skupiny

sobota 17. září, 20.00 hodin v italštině, 21.30 hodin v angličtině

Kdo falešně obvinil Emilia Scaura: každodenní život v antickém Římě

Hravá návštěva pro rodiny s dětmi ve věku 6-10 let spojená s hledáním pokladu

18. a 25. září, 10:30 hod.

Informace, vstupenky zde.

Pod Andělským hradem: tanec, hudba, show

Festival tance, hudby a neotřelé podívané, se jako každý rok řadí mezi nejočekávanější akce římského léta. Program, který jako by ztělesňoval umění samotné, je letos pestřejší než kdy jindy. Nesmrtelné árie z opery Tosca Giacoma Pucciniho s Angelou Nicoli, Salvatorem Cordellou a Angelem Nardinocchim za doprovodu Entr'Acte Orchestra pod vedením Maestra Silvana Corsiho v tomto dechberoucím prostředí okouzlí nejen vyznavače vážné hudby. Pro děti a hravé dospělé je připraveno představení Bleší cirkus (Il Circo delle Pulci) plné nepochopitelných a překvapivých triků. Pro příznivce satiry a břitkých veršů je zde znesvěcující představení dvou největších současných římských básníků Giuseppe Gioachina Belliho a Carla Alberta Salustriho alias Trilussa. Za zmínku stojí také koncert skupiny Avion Travel a na závěr Mozart Musica e Lettere, představení, v němž se na zámek vrací Trio Amadei (housle, violoncello a klavír) s Patriziem Dal'Argine v roli vypravěče a loutkovodiče.

1. července - 25. září

Národní muzeum Castel Sant'Angelo, Lungotevere Castello, 50

Informace, vstupenky zde.

Jazz & Image 2022

Festival "Jazz & Image", který se koná jen kousek od Kolosea, v prostředí parku Parco del Celio, není jen festivalem jazzové hudby. Tato událost je otevřenou scénou, kde se konají semináře, veřejné zkoušky, hudební kurzy, čtení knih a časopisů o jazzu, muzikoterapeutické aktivity, vystoupení začínajících umělců, promítání dokumentů, výstavy a mnoho dalšího. Program nabízí to nejlepší z domácího i mezinárodního jazzu; Kid Creole and The Coconuts a Frankie & Canthina Band, legendární bubeník Bruce Ditmans, Jaques Morelembaum se Stefanií Tallini a Gabrielem Grossi, saxofonistka Dayna Stevens s Dariem Deiddou, Domenico Sanna a Francesco Ciniglio, Aires Tango, Freddy Hendrix Quintet, Gregoire Maret s Nguyen Le Sextetem, Rosario Giuliani Quartet s hostujícím Joe Lockem, Fabrizio Bosso & Paolo Silvestri Ensemble 'Duke' a mnoho dalších.

2. července - 2. října

Celio Park Avenue

Webové stránky: www.jazzimage.it

Koncerty začínají ve 21:30

Zdroj: Italská státní centrála cestovního ruchu