Když v roce 2016 vstoupil v platnost hazardní a loterijní zákon, nová pravidla způsobila pozdvižení, protože (nejen) provozovatelé hazardu měli plné ruce práce. Od té doby však uběhlo již osm let a Ministerstvo financí České republiky přichází s rozsáhlou úpravou hazardního a loterijního zákona, které ovlivní hráče i provozovatele hazardu. Jaké konkrétní změny nás čekají?

Foto: Shutterstock

Bezpečnost a ochrana hráčů jako primární cíl

Změny týkající se hráčů a provozovatelů hazardu si dávají za cíl především seberegulaci a ochranu hráčů před vznikem patologické závislosti.

Zavedení Panic button

Jedná se s největší pravděpodobností o jednu z nejefektivnějších změn, která bude na první pohled viditelná každému hráči online i offline hazardu. Pro provozovatele hazardu se stane povinností zavést tzv. Panic button, které umožní v jakékoliv chvíli ukončit rozehranou hru. Zároveň po jeho stisknutí bude zakázáno zúčastnit se hazardních her ve všech provozovnách po dobu příštích 48 hodin.

Zápis do rejstříku vyloučených osob v kasinu

S příchodem aktualizace hazardního zákona bude další novinkou také to, že se hráči budou moci sami nechat zapsat do rejstříku vyloučených osob v kasinu. Do té doby bylo možné tak učinit pouze online na webu Ministerstva financí České republiky nebo pomocí zápisu třetích stran.

Změna omezení hráče maximálně jednou denně

Dalším novinkou bude, že hráči hazardu a loterie nebudou moci měnit svá omezení doslova tak, jak se jim zachce, nýbrž pouze jednou denně.

Konec navádění a kontaktování hráčů provozovateli hazardu

Zároveň budou mít provozovatelé hazardu a loterií zakázáno pobízet hráče ke změně sebeomezujícího opatření, které si nastavil, a tedy nemůže provozovatel hráče navádět k tomu, aby začal opět hrát za více peněz.

Také nesmí provozovatel hráče kontaktovat s nabídkami hazardních her, pokud jednotlivec uvedl, že kontaktován být nechce, respektive se ho nesmí opětovně dotazovat na to, zda svůj nesouhlas nechce odvolat.

Konec minimálních částek a nutnost dokládat číslo účtu

Skončí také poplatky za nečinnost hráče nebo minimální finanční částky, které si bude moci hráč nechat vyplatit. Nebude tedy možné stanovit limit minimálního výběru.

Při registraci do online kasina bude novou podmínkou uvést číslo účtu v bance a ten bude muset po celou dobu hráč používat k vyplácení nebo vkladům peněz do hry. Nebude tedy možné vkládat peníze na jeden hráčský účet prostřednictvím dalších osob nebo bankovních účtů.

Zákaz hraní na více stolech

Při hraní online kasina nebude hráčům dovoleno hrát současně na více stolech, což je typické a časté například při pokerových turnajích nebo cash game.

Nový limit pro výběry, vklady i jednu sázku

Nově bude také zákonem daný limit, kdy hráči nebude dovoleno vybrat nebo vložit během 24 hodin více než 10 000 Kč.

Velká změna se dotkne také limitů při sázení na technických hrách, které klesnou z 1 000 Kč na 500 Kč pro jednotlivé sázky.

Změny ve zdanění hazardu

Mezi nejvíce očekávané změny v hazardním a loterijním zákoně jednoznačně patří daně, jejichž výše se změní pro provozovatele hazardu i pro samotné hráče. Jak konkrétně?

Provozovatelé hazardu

Sazba technických her a loterií zůstává beze změny na 35% zdanění.

Sazba zdanění kurzových sázek, binga, dostihů, živých her a pokerových turnajů se zvýší z 23 % na rovných 30 %.

S velkou pravděpodobností se bude zvyšovat také odvod daní ze zisku z 19 % na 21 %.

Hráči hazardu

Z každé výhry nad 50 000 Kč budou muset nově hráči převést daň ve výši 15 %. Do této chvíle bylo zákonem dáno zdanit pouze výhry přesahující 1 000 000 Kč.

Hráči technických her a kurzového sázení budou muset zdanit stejnou sazbu, avšak s tím rozdílem, že limit 50 000 Kč se bude sčítat z každé výhry v jednom kalendářním roce. Jak může hráč zjistit, zda je tento limit překročen? Měl by si vést sázkařský deník a po překročení limitu za předchozí kalendářní rok odpovídající částku zdanit.

Společně bojujeme proti nelegálním hernám a kasinům

K provozu hazardních her a loterií je nutné vlastnit licenci, která se dá získat pouze za splnění jasně daných podmínek státem.

I proto je k podivu, že nelegální hazard stále existuje a na základě analýzy Institutu pro regulaci hazardních her se dokonce pohybuje okolo 30 %. Stát tak přichází o přibližně 7 miliard kč ročně na daních.

Nově by tedy měla aktualizace hazardního a loterijního zákona zrychlit celý proces, ve kterém jsou přidávány na black list nejen nelegální herny a kasina, nýbrž také aplikace nebo weby, které jsou těmito hernami propagovány a promovány.

Několik dalších změn

Nově budou cizinci moci hrát online hazard bez trvalého bydliště v České republice.

Zajímavou novinkou bude možnost zahrát si se skutečným krupiérem na internetu ve formě živé hry a hráči tedy skrze kameru uvidí u stolu skutečného dealera.

Finanční výhry bude možné vyplácet pouze ve formě peněz. Skončí tedy možnost vyplácení v kryptoměnách a jiných aktivech.

Pár důležitých informací na závěr

Z méhio pohledu, je velmi důležité bojovat proti nelegálnímu hazardu a vnímá také za velmi důležité hráče hazardu co nejvíce chránit před negativními dopady patologického hráčství. Proto také vítám jakékoliv další kroky v aktualizaci zákonu o hazardních hrách, jednoznačně totiž směřují správnou cestou.

Na druhou stranu je nutné podotknout, že změna ve zdanění pro provozovatele ve mě vyvolává určité obavy. Důvodem je to, že provozovatelé jsou zatížení dvojím zdaněním, které zároveň patří mezi nejvyšší v celé Evropě. Budou tedy vystaveni většímu finančnímu tlaku a v důsledku toho mohou snížit kurzy a šance na větší výhry v legálních kasinech, čímž by mohli být hráči následně motivováni k tomu, aby vyhledávali nelegální provozovatele hazardu.

Snížení limitu pro zdanění výher hráčů může tento možný problém dokonce ještě umocnit. Myslím si proto, že by bylo ideální najít zlatou střední cestu mezi zvýšením daní a zájmy hráčů hazardu tak, aby nevznikla silná motivace hráčů k hledání nelegálních cest a alternativ.

Všechny změny je ze všeho nejdříve nutné řádně projednat, avšak aktualizace zákona schválena v roce 2023 přichází společně s konsolidačním balíčkem, který bude obsahovat dalších 62 nových zákonů. Domníváme se tedy, že nevznikl žádný prostor pro diskuzi mezi odborníky, díky níž by se vyřešily námi zmíněné problémy, které by mohly nastat.

„Veškeré informace v tomto článku se mohou v průběhu tohoto roku před příchodem aktualizace hazardního a loterijního zákonu změnit.“

Autor článku: Ondřej Bajer, zakladatel Vyhraj.cz