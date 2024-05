Dlouhodobě patří Porodnice Roudnice nad Labem ze skupiny Penta Hospitals mezi nejvyhledávanější v Česku. Za svou oblibu vděčí hlavně individuálnímu přístupu, který ale v žádném případě není na úkor kvality nebo bezpečnosti pro matku a dítě.

Porodnice navíc nabízí i řadu služeb, které nejsou vůbec běžné, jako je třeba domácí komunitní péče. Jaká je filozofie jedné z nejoblíbenějších porodnic u nás, jak reaguje na trendy v oboru a co chystá v nejbližší době? Na to jsme se zeptali primářky Márie Tkáčové Procházkové.

O současném porodnictví se s trochou nadsázky říká, že připomíná módní trendy. Loni se nosily dlouhé sukně, letos krátké a příští rok to mohou být klidně kalhoty. Souhlasíte?

„Částečně to je určitě pravda, ale to rozhodně neznamená, že nový trend musí být něco špatného. Naopak řada věcí, které byly v minulosti trendem, jsou dnes naprostou samozřejmostí, usnadňují porod nebo zvyšují komfort pro ženy. Stačí připomenout třeba přítomnost partnera u porodu, laktační poradenství, porodní asistence nebo třeba bylinné napářky, které skutečně pomáhají uvolnit porodní cesty a snižují riziko jejich poranění, a to mi přijde naopak skvělé.“

Co si přejí nastávající maminky dnes a umíte jim to splnit?

„Trendem posledních let je individuální přístup. Ženy nechtějí prožívat jeden z nejdůležitějších okamžiků ve svém životě v neosobním prostředí a s přístupem, který připomíná pásovou výrobu v továrně. Potřebují se cítit bezpečně, mít vysoký standard péče a přitom abychom brali ohled i na jejich pocity. K tomu patří i porodní asistentky, které jsou nedílnou součástí individuálního přístupu k ženě i porodu. To jsou takové ty globální trendy. K těm menším patří v poslední době třeba šátky rebozo, se kterým máme velmi dobré zkušenosti, protože umožňují lepší průběh porodu, který může být v kombinaci s polohami a úlevovými cvičeními bez nebo s minimem medikamentů. Asi nejnovějším trendem pak jsou porodní gauče a postele. Nově jsme tak v naší roudnické porodnici zřídili apartmán pro alternativní porody, kde je právě porodní gauč, porodní postel, relaxační prostředí je samozřejmostí a je umístěn trochu stranou od provozu, aby nabízel co největší soukromí.“

Vedení porodu kvalifikovanou porodní asistentkou je velkým tématem. Řada žen totiž uvádí, že se cítí v přítomnosti ženy lépe. Máte podobné zkušenosti?

„U nás využívá služby porodních asistentek zhruba polovina žen, a to číslo dál roste. Oceňují právě osobní přístup, který ale zachovává náš základní princip - bezpečnost matky a dítěte na prvním místě. Naše asistentky totiž velmi úzce spolupracují i s lékaři. Ti za normálních okolností do příprav k porodu nebo jeho průběhu vůbec nezasahují. Ale pokud asistentka zaznamená nějaký rizikový faktor, mají ženy jistotu, že mají plně k dispozici i odbornou lékařskou péči a s ní i odpovídající bezpečnost. Teď jsme navíc tyto služby rozšířili o domácí komunitní péči, kdy naše porodní asistentky dojíždějí k ženám domů, aby jim pomáhaly s individuálními přípravami na porod, a ženám, které chtějí z porodnice odejít co nejdřív, zajišťují i poporodní péči i kontroly miminek.“

Chcete říci něco na závěr?

Ano, ráda bych pozvala všechny budoucí maminky a jejich doprovody, které již čekají miminko nebo zatím jen plánují založit rodinu na tradiční akci naší porodnice Než přiletí čáp. Letošní třetí ročník se koná v pátek 31. května 2024 mezi 14 – 17 hod. v areálu Nemocnice Roudnice nad Labem. Můžete se těšit na prohlídku porodnice, ukázku skupinového cvičení pro těhotné, besedy s lékařky roudnické porodnice, praktické ukázky šátkování a nošení miminek, přednášky od našich porodních asistentek (Význam a přínos soukromé porodní asistentky, Techniky rebozo v těhotenství a za porodu, Fyzioterapie při porodu, Bylinná napářka a aromaterapie při porodu, Využití porodního gauče a jeho přínosy, Komunitní péče, Bonding a Mýty a fakta o kojení).

Porodní asistentky, dětské sestřičky, lékaři a laktační poradkyně vám zodpoví všechny vaše dotazy. Budete si moc změřit tlak, cukr v krvi či zvážit. Nebude chybět ani bohatý doprovodný program a občerstvení. Těšíme se na vás.

