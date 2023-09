Roudnice nad Labem bude mít nejmodernější oddělení následné intenzivní péče (NIP) v České republice. Do konce roku zde vzniknou tři desítky nových specializovaných lůžek pro následnou intenzivní (NIP) a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči (DIOP). Pro obyvatele Roudnice tím skončí složité převážení pacientů, kteří tuto péči potřebují do Prahy nebo Ústí nad Labem.

Foto: Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.

„Pacienti na NIP přichází z intenzivního lůžka ARO nebo z jednotek intenzivní péče (JIP). Nejčastěji jde o pacienty po úrazech hlavy či komplikovaných úrazech více orgánů, po úrazech páteře a míchy, po závažných cévních mozkových příhodách, po rozsáhlých operacích a pacienty s nejrůznějšími chronickými onemocněními plic,“ popisuje ředitel nemocnice Peter Kysela.

Hlavním posláním NIP je bezpečné a v závislosti na stavu pacienta rychlé odpojení pacienta od umělé plicní ventilace, optimalizace jeho zdravotního stavu a překlad na lůžko dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče nebo propuštění do následné, ošetřovatelské nebo domácí péče. Nejčastěji jde o pacienty, u kterých již došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění či úrazu a jsou mimo bezprostředního ohrožení života, ale ještě se jim neobnovila některá ze životních funkcí. Ještě před několika desítkami let tito lidé měli jen mizivou šanci na přežití, natož na návrat do běžného života. To se ale dnes mění právě díky specializovaným pracovištím NIP a jejich specialistům.

„Nejde zdaleka jen o zkušené lékaře se specializací v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, ale také o zdravotní sestry se specializací v intenzivní péči, v hojení a ošetřování ran nebo v bazální stimulaci a další specialisty,“ vypočítává ředitel nemocnice. Důležité pro návrat pacientů do běžného života pak je také maximální prolnutí nemocničního prostředí se vstřícností, vlídností a intimitou přirozeného domácího prostředí a rodiny pacientů, které má významný vliv na celou léčbu.

„Významně pak léčbě pomáhá i využívání moderních metod bazální stimulace, která je velmi uznávaným konceptem v evropských zemích a je používána v oblasti speciální pedagogiky i ošetřovatelské péče. Jejím úkolem je pomoci těžce nemocnému člověku zorientovat se ve vlastním těle, podpořit pohyb a navázat komunikaci pacienta s okolím,“ uzavírá ředitel Kysela.

V těchto dnech v Nemocnici Roudnice nad Labem sestavují tým zaměstnanců v rámci rozšíření Oddělení následné intenzivní péče. Chtěli byste i Vy být součástí unikátního oddělení? Pak máte jedinečnou příležitost. Více informací o volných pozicích naleznete na www.pentahospitals.cz/nemocnice-roudnice/kariera