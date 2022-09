V Sage Automotive Interiors v jihočeských Strakonicích se kreslí budoucnost aut

Pokud by existoval žebříček kandidátů na hlavní město inovací v Čechách, na předních příčkách by nechyběly Strakonice. A to díky 200leté tradici ve vývoji textilu, v níž dnes pokračuje Sage Automotive Interiors. V jeho inovačním centru se dnes rodí nový způsob, jakým budeme za 20 let cestovat v autech.

Foto: Sage Automotive Interiors, Strakonice Fabrics, s.r.o.