Kosmetický salon Gold Way funguje v Březí u Mikulova již třetím rokem. Jeho majitelka Sára Hrnčířová v rozhovoru prozradila, co ji k její profesi přivedlo a proč pracuje s osvědčenou americkou kosmetikou Dermalogica.

Sára Hrnčířová, majitelka salonu Gold Way | Foto: Sára Hrnčířová/osobní archiv

Zdravím Vás Sáro, na začátek nám o sobě něco povězte. Jak jste se stala kosmetickou terapeutkou?

Myslím si, že zájem o pleť jsem měla už na základní škole, kde mi díky mýmu pupínku jeden spolužák říkal Mont Everest.

Základem toho, proč svoji práci dělám, tak jak dělám, je to, že v pubertě jsem si připadala bezmocná. Chodila jsem pravidelně na kosmetiku, ne leda jakou Biologic Recherche, ale nějak mi to nepomohlo. Ta kosmetika je skvělá, má skvělé složení, je čistá, ale kosmetička mi řekla, že to je dobrý, prodala mi krém za 1500 korun, který mi úplně nesedí a tím to končilo. Takže není to ani o značce, ale dojdete k někomu, kdo to bere jako rutinu a tím to končí. Další kosmetička mně pupínky vymačkala a řekla: „Dojděte za měsíc.“ Nikdy mi nikdo nedoporučil, co si mám koupit nebo co s tou pletí mám dělat.

Dle mé osobní zkušenosti si myslím, že kosmetičky, terapeuti, kožní lékaři, kteří neměli nikdy problém s pletí, neví, jak moc zoufale se tito lidi cítí. Chodí od jednoho k druhému a nikdo jim nedokáže poradit. Tohle přesně jsem zažívala i já.



Pak jsem narazila na Dermalogicu. Strašně se mi líbilo, že radili lidem na instragramu, jak by se měli starat o pleť.

Až díky nim jsem přišla na to, že by se pleť měla čistit 2x denně, i když nepoužívám make-up a to mi bylo 24 let. Pro mě to byla strašná osvěta, takovouto věc žádná kosmetička nikdy neřekla. Dokonce ani v Bravu se o tom nikdy nepsalo! Haha…



Tehdy jsem dělala prodlužování řas, kde potřebuji i kosmetický kurz, ale nenapadlo mě, že bych já mohla být někdy kosmetička.

Objednala jsem si z Dermalogici produkty za 20 000,- Kč a zkoušela, jestli jsou tak opravdu dobré. Za dva měsíce jsem s nimi měla domluvenou už spolupráci a šla na školení, které bylo opravdu obsáhlé.

Jak by teda měla vypadat taková denní rutina?

Ráno a večer byste si měli vyčistit pleť, no a pak použít produkty podle toho jaké máte očekávání od pleti. Někdo pleť neřeší, neodličuje se, použije krém na ruce, na obličej a vyhovuje mu to celý život. No a pak jsme tu my, náročnější a citlivější. Jsem tu spíše pro tyto klientky. Nikoho netlačím do toho, co si mají koupit, ale čistič a krém by měl mít každý. V létě ideálně se SPF, ale to je už známá věc. Kdo používá micerální vodu, tak hlavně by měl smývat vodou po použití, to se taky málo ví! A kdo ji používá a má problémy s pletí, tak by ji raději neměl nepoužívat! Dělá na té pleti velkou neplechu. Já osobně si čistím pleť ráno a večer, čističe střídám. Používám jen Dermalogicu, potom tonik, sérum, krémy používám 2 x týdně. V období, kdy mám pleť horší, používám Superfolient z Dermalogici, je to exfoliant nebo- li peeling, taky důležitá věc! Pomáhá nám se zbavovat odumřelé kůže a k obnově pleti.

Co je na micerální vodě špatného? Teď se toto téma celkem otevírá…

Micelární voda měla asi dost velkou propagaci, lidem se líbí, že na tom tamponku vidí tu „špínu“. Micela je molekula, můžeme si ji představit bublinu, do které se vloží čistič. Většina drogerkových produktů obsahuje druhy alkoholu, které spoustě lidem vadí. Málokterá kosmetika nepoužívá v produktech alkohol. Naposled jsem dala paní do kupy pleť, jen změnou produktů. Měla přes rok ekzémem v oblasti očí a rtů, chodila i ke kožním lékaři. Když jsem se jí zeptala, co používá za produkty, tak řekla, že kvalitní z lékárny… Dráždil ji teda ten alkohol v produktech, někdo může být citlivý i na parfumace, je to jedno s druhým.

Takže k micelárce… Je to jako byste si dali na pleť jar, trochu alkoholu a nechte to tam. Moc parády to tak neudělá, ale lidi co mají pocit, že mají mastnou pleť, tak mají rádi pocit, že jim to ztahuje pleť, ale jak já říkám micelárka dělá takový JOJO efekt. Chcete, aby pleť nebyla mastná - aknózní a ona tohle začne přesně dělat.

Říkám, komu to vyhovuje, zůstaňte u toho. Mně to jednou udělalo takové velké dvoucentimetrové boláky, že kolem toho chodím obloukem. Jde tam i o to, že když používáme takhle silné čističe, tak narušujeme přirozený mikrobiom pleti. Pleť má jak špatné bakterie jako je maz, tak i ty dobré, které chrání a obnovují pokožku. S agresivníma čističi všechno zabijeme. Pokožka je suchá a snaží se o to víc promastit, aby to zpátky vyrovnala.

Máte skvěle progresy u svých klientek. Jak to děláte?

Při první návštěvě detailně probírám návyky lidí, jak kosmetickou rutinu, tak stravovací, hodně řeším aknózní pleti, takže řešíme kdy a jak proběhla hormonální změna, HA, porod, a podobně. Vždycky, když ke mě někdo jde “jen” na kosmetiku se zrelaxovat (to se stává málokdy), se strašně diví, proč se ho na takové věci ptám. Takže moje první otázka už zní: „Co Vás ke mně přivádí?“ Naladím se tak na potřebu klienta. Pro něho ta pleť může být strašná, ale já bych nad tím mohla mávnout rukou - „nějaké rozšířené póry…“ Naopak, když odpoví, že na mě dostali doporučení a nic nechtějí řešit, i když já bych měla “výtku” jako kosmetička, dál to s klientkama neřeším a nechám je relaxovat. Když si ujasním jaké má klientka očekávání, řeknu jaké jsou reálné možnosti. S akné řešíme i hodně stravovací návyky, mikrobiom ve střevech je cca 80 % imunity, v mléce je obsaženo určité množství hormonů, dostávají zákaz jíst sladké a lepek nebo se aspoň hlídat. Jsem na své klientky přísná. (úsměv) Když nevidím velký progres, tak zkoumáme dál, mám klientky, které samy o sobě mají problémy s malou produkci estrogenu, na gynekologii jim řeknou, ať si dají HA a mají klid. Já jim doporučím, ať si koupí nějaké vitamíny na podporu tvorby estrogenu a nebo vyloženě vitamíny na přechod. (úsměv) Jdu na všechno polopaticky a „výpočtama“, co si myslím, že chybí, tak se musí nějak doplnit, ale přírodními věci. Akné je zkrátka jen důsledek vnitřního problému, snažím se ho s klientkami najít. Ty vitamíny na podporu ženského hormonu celkem pomohly.

Co se týká hyperpigmentace, tak tam to je celkem jednoduché, jen to chce čas a trpělivost, ale to necháme když tak na příště.

Děkuji za rozsáhlý rozhovor. Máme tu ještě pár otázek od žen.

„Co mi pomůže na kruhy pod očima?”

Ráda bych vám doporučila nějaký zázrační krém, ale na kruhy pod očima vám pomůže jen výplň kyselinou hyaluronovou. Jde tam o to, že v té oblasti chybí tuk a ten sérem ani krémem nevyplníte. Za mě neznám nic jiného, co by to viditelně vyřešilo. BB Glow to možná patrně zesvětlí, ale ten efekt tam nebude moc extra viditelný. Mějte na paměti, že výplň je taky dočasná. Možná ještě říznout spodní víčka v některých případech, ale tohle jsem úplně nezkoumala. Doktoři vám poradí víc. Samozřejmě Dermalogica má sérum s vitamínem C, které má rozjasňující účinky, ale jak říkám, ten efekt jaký očekáváte, vyřeší jen ta výplň.



„Co si myslíte o sonických kartáčcích?“

No.. Asi vyčistíte líp jak rukou, ale že by vám to čistilo póry do hloubky to zas ne. Je to spíš taková hračka, že si tu rutinu zpříjemníte. Ovšem nesmíte zapomínat na to, že byste to měla po každém použití dezinfikovat, ty bakterie se v tom rozmnožují. Pokud se vám to líbí a dezinfikujete si to, proč ne. Já osobně bych investovala do lepšího séra.

V salonu Gold Way pomáhají pleti zazářitZdroj: Sára Hrnčířová/osobní archiv

Zeptali jsme se Vašich klientek:

1. Řešila jste svoji pleť u doktorů nebo na klinikách?

2. Chodila jste dřív na kosmetické ošetření?

3. V čem Vám příjde přístup Sáry Hrnčířové jiný?

4. Jak přesně Vám pomohla?

Kamča

1. Neřešila.

2. Ano, chodila jsem ke kosmetičce na základní ošetření pleti, kdy mi vymačkala několik pupínků, vyčistila pleť pleťovou vodou. Celé ošetření trvalo cca 30 min.

3. Sára ke každému přistupuje individuálně a její přístup je opravdu profesionální, je to člověk na právem místě a ví co dělá. Snaží se vždy najít nejlepší řešení pro daný problém. Poradí jaký typ ošetření je nejlepší a doporučí kosmetické přípravky, po kterých jdou vidět

okamžitě výborné výsledky.

4. Když jsem začala chodit k Sáře na řasy, netušila jsem, že budeme řešit mou velmi špatnou pleť, na které bylo velmi mnoho pigmentových skvrn, které jsem schovávala pod vrstvou make-upu. Po několika letech samoléčby a používání nevhodné kosmetiky jsem jakoukoliv šanci na zlepšení vzdala. Sára mi však doporučila vhodnou kosmetiku a podstoupila jsem několik ošetření v salonu. Výsledek je po roce a půl takový, že konečně mohu mezi lidi i bez make-upu a moje pleť je viditelně zdravější.

Sára

1. Ne, neřešila, když mi začaly problémy s pletí, bylo to pro mě nové a jako první jsem šla rovnou do salonu Sáry, jelikož to pro mě bylo nejblíž a nemusela jsem s odlíčenou pletí chodit mezi lidmi v čekárně, v té době to pro mě bylo velice choulostivé téma

2. Ne.

3. Pro mě je její přístup velmi profesionální a vždy se mi snaží předat, co nejvíc informací a také se na pleť nekouká jen jako na vnější problém, který se dá vyřešit pouze kosmetikou, ale hledá se mnou příčinu akné, která může být způsobena například i stravou nebo hormony.

4. Pomohla mi najít balanc v péči o pleť, díky správné péči a kosmetickým ošetřením se mi netvoří cystické akné, snaží se se mnou snížit pigmentové skvrny a jizvy po akné a předejít další tvorbě akné.

Lenka

1. Ano, řešila jsem pigmentové skvrny na klinice, po zákroku laserem se mi to zhoršilo.

2. Ne.

3. Nečekala jsem, že mi kosmetička může působit tak odborně a pomoct mi, když to u doktorů selhalo. Byla jsem opravdu nešťastná a nakonec opravdu moc překvapená z výsledků.

4. Z 80 % mé pigmentové skvrny zmizely! Je to neskutečné, nevěřila jsem tomu, že se by Sára mohla mít takové výsledky, opravdu ví, co dělá.

Kristýna

1. Řešila jsem na klinice v Brně, bohužel jsem neměla možnost nadále dojíždět a úplně mi nepomohli.

2. Chodila celkem pravidelně již od 15 ti let.

3. Individuální osobní přístup, kvalitní přípravky, moderní technologie a přístup k ošetření, který je zcela odlišný a na vyšší úrovni než okolní kosmeticky.

4. Pomohla mi minimalizovat hormonální akné díky kvalitní péči a nastavila mi domácí program.

