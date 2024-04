Nové moderní zdravotnické zařízení dlouhodobé ošetřovatelské péče zahájilo provoz ve Vestci u Prahy. Zajišťuje komplexní následnou lůžkovou ošetřovatelskou péči a je koncipováno až pro 138 pacientů.

Foto: Senatorium Vestec a.s.

Zařízení je součástí skupiny PHF Senatorium a.s., která se zaměřuje na poskytování kvalitní zdravotnické péče s důrazem na zájem i úctu o pacienta. Péče je individuálně přizpůsobená konkrétním potřebám pacientů. Erudovaný zdravotnický personál čerpá mimo jiné ze vzájemného sdílení zkušeností napříč ČR. Tým je sestaven odborníky z řad lékařů, všeobecných a praktických sester, ošetřovatelských pracovníků, fyzioterapeutů, ergoterapeutů a zdravotně sociálních pracovníků.

Zdroj: Senatorium Vestec a.s.

Senatorium Vestec se nachází v klidném prostředí, v blízkosti Vesteckého rybníka. Zařízení disponuje vlastní zahradou, parkováním a kantýnou určenou pro pacienty i jejich návštěvy. Novostavba tohoto nestátního zdrav. zařízení je velmi prostorná, pokoje jsou výhradně dvoulůžkové s vlastním přístupem do sociálního zázemí. Všechny pokoje jsou kompletně vybaveny moderními, elektricky polohovatelnými lůžky s antidekubitními matracemi, televizorem, lednicí a přístupem k wi-fi. Teplotní komfort každého pokoje zajišťují mj. i elektricky ovladatelné venkovní žaluzie a moderní vzduchotechnika. Pacientům je poskytována plnohodnotná celodenní strava dle dietního režimu a rovněž pravidelný pitný režim.

Zdroj: Senatorium Vestec a.s.

Přestože Senatorium Vestec není rehabilitačním zařízením, pracuje v něm také kvalifikovaný tým fyzioterapeutů, ergoterapeutů a aktivizačních pracovníků. Rehabilitace probíhá dle kapacit týmu, s ohledem na potřeby pacientů a zaměřuje se zejména na polohování, nácvik chůze, skupinová cvičení, procvičovaní kognitivních funkcí a nácvik soběstačnosti.

„Našim cílem je stabilizovat zdravotní stav pacientů, dosáhnout co největšího rozvoje soběstačnosti při návratu do domácího prostředí. Chceme pacienty vyžadující dlouhodobou ošetřovatelskou péči podpořit a umožnit jim co nejkvalitnější život. Jde o stabilizované pacienty v rekonvalescenci, po operacích, úrazech a těžkých onemocněních, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje pobyt v domácím prostředí, “ říká ředitelka zařízení Kateřina Látalová.

Zdroj: Senatorium Vestec a.s.

Poskytované zdravotní a ošetřovatelské služby jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, doplňkové služby jsou hrazeny za každý jednotlivý den pobytu, v nabídce jsou i služby kadeřníka, pedikérky a služby administrativního charakteru. Snahou je, aby součástí léčebného režimu byly i další doplňkové služby jako např. canisterapie, aktivizace pacientů spojená se společenskými aktivitami aj.

Rozhodnutí o přijetí pacientů probíhá na základě písemné žádosti potvrzené ošetřujícím lékařem v nemocnici nebo praktickým lékařem a následného schválení vedoucím lékařem Senatoria v závislosti na naplnění kapacity zařízení. Písemnou žádost lze nalézt na webových stránkách www.senatorium.cz/vestec, o délce pobytu í rozhoduje vždy zdravotní stav pacienta.

Zdroj: Senatorium Vestec a.s.