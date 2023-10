Začátkem října získali chovatelé z Pardubic a okolí novou možnost, a to nákupy kdykoliv budou potřebovat. Řetězec Super zoo otevřel první východočeskou prodejnu fungující v hybridním režimu. Pro zákazníky to znamená, že přes den nakoupí za přítomnosti personálu a po otevírací době bezobslužnou formou. Nákup v bezobslužném režimu je možný i o svátcích, kdy mají jiné prodejny zavřeno.

Vstup do prodejny díky bankovní identitě a aplikacím Contio nebo DoKapsy. | Foto: SUPER ZOO

Zákaznici si jak během otevírací doby, tak i mimo ni mohou nakoupit totožné zboží vyjma živých zvířat. Ta jsou v bezobslužném režimu, kdy není přítomen personál, schována za bezpečnostní roletou. „Prodejna fungující v režimu 24/7 je plnohodnotná. Zákazníci se tedy nemusí obávat, že by si mimo otevírací dobu nenakoupili chovatelské potřeby, které běžně svým mazlíčkům kupují. Výjimku z nabízeného sortimentu tvoří antiparazitika, která musí být prodávána pouze za asistence personálu,“ dodává Luboš Rejchrt, provozní ředitel Super zoo.

Prodejna na Fáblovce je nyní k dispozici nonstop.Zdroj: Zadavatel

Zvýšení komfortu a rozšiřování služeb

Řetězec s chovatelskými potřebami Super zoo se pro koncept 24/7 rozhodl zejména z důvodu rozšiřování nabízených služeb, přibližování se zákazníkům a zvýšení dostupnosti prodeje zboží pro domácí mazlíčky. Každý majitel domácího mazlíčka se jistě někdy setkal s tím, že mu došlo krmení a už neměl možnost jít koupit nové. Prodejny s provozem 24/7 tento problém řeší a chovatelé tak nemusí svým mazlíčkům dávat jiné náhrady či nechávat mazlíčka bez krmiva. Nepřetržitý provoz otevírá možnost nákupu také těm, kteří si obtížněji hledají během dne čas svým mazlíčkům nakoupit.

Super zoo si získala důvěru zákazníků prostřednictvím svého jedinečného přístupu k poskytování kvalitních produktů pro domácí mazlíčky a široké nabídky služeb. Mimo prodej výbavy a krmiv 24/7 nabízí také služby jako click & collect, věrnostní program Super zoo family, mobilní aplikaci Super zoo a v některých prodejnách také in-store grooming salony a veterinární ordinaci.

Karta a bankovní identita nutností

K nákupu v bezobslužném režimu jsou potřeba dvě věci. První z nich je samozřejmě platební karta, jelikož mimo otevírací dobu nelze platit hotovostí. Druhou je chytrý telefon, ve kterém je třeba mít nainstalovanou jednu z přístupových aplikací – DoKapsy od ČSOB nebo Contio. Po přihlášení pomocí bankovní identity aplikace jednoduše vygeneruje unikátní QR kód pro vsup. Následně se zákazník dostane do prodejny a může nakupovat tak, jak je zvyklý. Po naskenování zboží a zaplacení u platebního kiosku jednoduše prodejnu opustí opět pomocí QR kódu. Každý zákazník má také možnost mít s sebou jako doprovod jednu osobu, ovšem nese za ni zodpovědnost. Celkový počet zákazníků není v bezobslužném režimu omezen.

Bezpečné nakupování

Nákupy v automatizovaném režimu jsou zcela bezpečné. „Nakupující se nemusí bát, že by se mohlo cokoliv stát a my bychom o tom nevěděli. Díky kamerovému systému, který funguje nepřetržitě, máme přehled o všem, co se na prodejně děje. Bezpečností prvky jako BankID a kamerový systém navíc zamezují krádežím. Po prokázání se při vstupu přesně víme, o koho jde. Následná identifikace zloděje by tak byla velmi rychlá,“ říká Luboš Rejchrt s tím, že s krádeží se v žádné Super zoo 24/7 prodejně nesetkali.

Super zoo Pardubice na Fáblovce.Zdroj: Zadavatel

