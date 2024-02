Studovat zde můžou budoucí učitelé.

Foto: EDUCARI s.r.o.

V Táboře vzniká nová Vyšší odborná škola EDUCARI, s. r. o., která se zaměří na předškolní a mimoškolní pedagogiku. Slibuje kvalitní vzdělání a praktické propojení teorie s praxí. Povídali jsme si s jejím zakladatelem Martinem Staňkem.

Zdroj: EDUCARI s.r.o.

Co vás vedlo k založení nové školy?

V pedagogice a učitelství se pohybuji přes patnáct let a aktivně sleduji situaci na českém trhu v oblasti školství. Mám pocit, že postupně ubývá kvalitních pedagogů v předškolním a zájmovém vzdělávání, neboť dětí přibývá a pedagogové se dostávají do důchodového věku. Sám jsem působil na ZŠ i na VOŠ a VŠ, kde přednáším, myslím si, že mám co předat, a proto bych se rád podílel na formování budoucích učitelů. Navíc cítím potřebu současného trhu v jižních Čechách. Žádná vyšší odborná škola stejného nebo podobného typu v Jihočeském kraji není.



O jakou školu se jedná?

Jedná se o nově vznikající Vyšší odbornou školu EDUCARI, s. r. o., která bude sídlit v Táboře, kde bude zároveň probíhat i výuka studentů v denní a dálkové formě oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Kromě studia plánujeme i pořádání odborných konferencí, již nyní pořádáme online vzdělávací webináře na různá pedagogická, psychologická a speciálně-pedagogická témata pro pedagogy i širokou veřejnost.

Jaká je vaše vize se školou?

Hlavní vizí je, abychom dokázali do praxe „vypouštět“ kvalitní pedagogy, kteří mají veškeré potřebné kompetence k tomu, aby zvládli v praxi práci s dětmi. Chtěl bych, aby se u nás studenti cítili dobře, získali potřebnou kvalifikaci a uměli propojovat teoretické poznatky v praktickém využití. Také bych rád postupně rozšířil školu o další pedagogické obory. Důležitým cílem je i to, aby se pedagogové cítili spokojení a chtěli dál předávat své zkušenosti naším studentům. Byl bych velmi rád, kdyby díky pedagogickému týmu, který bude na škole působit, měla naše škola pověst příjemného rodinného a otevřeného prostředí a přístupu, zároveň, aby naši studenti naplnili očekávání, se kterým k nám přicházejí.

Kolik studentů budete přijímat?

Ve školní roce 2024/2025 budeme přijímat 25 studentů do denní formy studia a 60 studentů do dálkové formy studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Už máte vyučující a kdo jimi budou?

Ano, již mám svůj tým pedagogických pracovníků, kteří budou ve škole od září působit na částečné úvazky a přednášet studentům v předmětech své kvalifikace a erudovanosti. Přijali jsme 11 pedagogů, kteří jsou odborníky z praxe. Konkrétní jména budeme postupně zveřejňovat na webových stránkách školy na www.educari.cz, kde se mohou i případní zájemci dozvědět vše potřebné o studiu, přijímacím řízení i o nás.

Proč zrovna tento obor?

Od následujícího školního roku 2024/2025 otevíráme obor – Předškolní a mimoškolní pedagogika v denní a kombinované formě. Absolvent získá kvalifikaci podle zákona č.563/2004 sb. o pedagogických pracovních na pozici učitel/ka v mateřské škole, asistent pedagoga, pedagog volného času, vychovatel ve školní družině a vychovatel v dalších zařízeních pro děti a mládež. Tento obor jsme otevřeli z toho důvodu, že na českém trhu jsou chybějící pedagogové na těchto pozicích.

Zdroj: EDUCARI s.r.o.

Jak složitý je proces zřízení vlastní školy?

Složitý. Celý legislativní proces trval necelý rok. Od podání žádosti na krajský úřad, až po získání rozhodnutí o zápisu do Rejstříku škol a školských zařízení ze strany MŠMT. Celá akreditace obnáší náročnou přípravu na vhodně sestavený studijní program v denní i dálkové formě, také jsme museli získat stanoviska různých partnerů, se kterými budeme postupně participovat. Spolupráce s pracovnicemi Krajského úřadu Jihočeského kraje i s pracovníky MŠMT byla příjemná. Za to jsem moc rád.

Je něco dalšího, co bude Vyšší odborná škola EDUCARI, s. r. o. nabízet?

Ano, v rámci přípravy na otevření naší školy jsme již nyní zahájili sérii online webinářů, které se zaměřují na aktuální témata z oblasti pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, které jsou přednášené odborníky z praxe. Také chystáme navázat spolupráci s místními školskými organizacemi při realizování odborných praxí. V následujícím školním roce chystáme i odbornou konferenci nejen pro pedagogické pracovníky, ale i pro širokou veřejnost.