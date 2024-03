V Nemocnici Tábor, a. s., otevřeli jako benefit pro své zaměstnance dětskou skupinu. Nové zařízení nabízí kvalitní péči v prostředí přizpůsobeném nejmenším.

Slavnostního otevření, jež se uskutečnilo v únoru, se zúčastnil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Pásku přestřihl s vedoucí skupiny Marcelou Slabou a předsedou představenstva nemocnice Ivem Houškou. | Foto: Nemocnice Tábor, a.s.

Maličký nábytek, toalety i křesílka. Svačinky ve tvaru zvířat a ta nejlepší péče odborného personálu. Zaměstnanci Nemocnice Tábor, a. s., mohou od letoška využívat služeb pracovnic Dětské skupiny Gumpík. Ta vznikla v pavilonu F pro děti zaměstnanců ve věku od 18 měsíců do tří let. Při slavnostním zahájení provozu nechyběla ani fenka Jenny, filmová sestra psa Gumpa, podle kterého dostala dětská skupina název.

Podle předsedy představenstva a ředitele táborské nemocnice Iva Houšky toužili zaměstnanci po tomto zařízení již delší dobu. „Pro mladé rodiny, jejichž členové pracují ve zdravotnictví, je velmi náročné skloubit pracovní a rodinný život. Je obtížné najít zařízení pečující o děti do tří let věku, které by bylo přizpůsobeno pracovní době rodičů,“ uvedl.

Gumpík. Tak se jmenuje dětská skupinka. Slouží pro děti zaměstnanců táborské nemocnice.Zdroj: Nemocnice Tábor, a.s.

Ostrý provoz

Jak uvedla vedoucí Dětské skupiny Gumpík Marcela Slabá, zkušební provoz začal 1. února. „Děti k nám přicházely postupně. Během posledních dní se začala naše skupina plnit docela rychle, protože si rodiče mezi sebou řekli, jak ta skupina vypadá, zjistili, jak tu s dětmi pracujeme,“ přiblížila první týdny provozu s tím, že kapacita je současná přítomnost dvanácti dětí.

Kromě ní se tu o děti starají ještě další dvě kvalifikované chůvy. Tříčlenný kolektiv je empatický, komunikativní a tvůrčí. Kromě her se věnují také tanci, tvoření a nabízejíi otevřenou náruč. „Jsme skupina, která nejde jen jedním směrem. Nezaměřili jsme se jen na principy montessori nebo waldorf, z každého tohoto směru jsme si vybrali to, co je jednak únosné provozovat, jednak to, co nám vyhovuje,“ říká vedoucí dětské skupiny.

Malí zahradníci

Velkou pozornost tu věnují přírodě a zvířatům. S dětmi se proto pustili třeba i do sázení. „Zaseli jsme řeřichu, už máme i osení na Velikonoce,“ pochlubila se Marcela Slabá. Pomocníkem byla i názorná videa, kde mohly děti v kratším časovém úseku vidět jednotlivé fáze růstu rostlinek. „Dětem se to tak líbilo, že jsme to pouštěli asi sedmkrát dokola,“ smála se. Do budoucna mají v plánu si tu s dětmi udělat pařeniště, kompost i vyvýšené záhonky a pěstovat si vlastní úrodu.

Patronem se stala fenka Jenny, filmová sestra psa Gumpa.Zdroj: Nemocnice Tábor, a.s.

Benefit pro zaměstnance

Podle Iva Houšky má nemocnice na 1050 zaměstnanců a nemálo z nich má malé děti. „Aktuálně je nedostatek zdravotníků, vytvoření dětského zařízení přímo v objektu je jedno z motivačních nástrojů. Věříme, že půjde o benefit i pro nové uchazeče o práci u nás,“ uvedl ředitel nemocnice.

Provozní doba je v pondělí až pátek od 5.45 do 18.15 hodin včetně prázdnin. Celá rekonstrukce prostor a pořízení vybavení realizované od srpna do prosince loňského roku vyšly na 2,6 milionu včetně DPH.