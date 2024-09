Kraj může města a obce zapojit do třídění odpadů, navrhují Piráti.

Václav Židek | Foto: Česká pirátská strana

Česká Lípa v tomto roce obnovila poplatek za komunální odpad, v mnoha dalších městech se zvyšoval. V době všeobecného zdražování to nikoho nepotěšilo, ale pokud nezměníme náš pohled na nakládání s odpady, nedoplatíme se. I když se můžeme chlubit propracovaným systémem třídění odpadů, stále je co zlepšovat.

Do působnosti Václava Židka spadá i podpora zemědělstvíZdroj: Česká pirátská strana

„Třídíme hlavní druhy odpadu, sklo, papír, plasty. Obrovské rezervy ale máme v tom, jak s vytříděným odpadem nakládáme,“ říká Václav Židek, radní pro životní prostředí a zemědělství Libereckého kraje a trojka krajské kandidátky za Piráty. V programu mají zlepšení třídění a především zpracování komunálního odpadu. Jen zlomek toho, co končí v popelnici, nemá další využití jako surovina. Hlavním problémem jsou náklady na efektivní zpracování. Václav Židek si chce vzít příklad z Olomouckého kraje, kde Piráti zřídili krajskou společnost pro dotřídění a zpracování komunálních odpadů. Výstavba dotřiďovací linky jedním městem je mimo jeho možnosti, ale pokud se toho chopí kraj a zapojí do toho obce, bude to již dnes dávat ekonomický smysl. Vzhledem k tomu, že poptávka po surovinách stále roste, zvyšuje se zájem o recykláty.

V geoparku Český rájZdroj: Česká pirátská strana

Možná čekáte, že nejnovější nápad Ministerstva životního prostředí na zavedení zálohování nápojových PET lahví a plechovek Václav Židek vítá. Vidí v něm ale spíš problém. V Česku se dnes vytřídí osm z deseti PET lahví, do splnění cíle nám chybí jedna láhev. O recyklát z nich je na trhu velký zájem. Hrozí tak, že obce přijdou o významnou část příjmů z jejich recyklace a naruší to celý systém. Nehledě na to, že se počítá s tím, že PET lahve se budou muset vracet nesešlápnuté, takže budou doma zabírat místo. „Potřebujeme jeden systém pro všechny druhy odpadu. Když z něj vyndáme jen některé suroviny, tak to nebude ekonomicky fungovat.“ vysvětluje Židek a přirovnává to k situaci, kdyby sběrny kovů mohly vykupovat jen rezavé plechovky, ale nerez by byl vyhrazen jen pro výrobce oceli.

Václav Židek je trojka na kandidátce PirátůZdroj: Česká pirátská strana

S oceněnými výrobci v soutěži Regionální potravinaZdroj: Česká pirátská strana

Osobním tématem je pro Židka kopec Tlustec. I přes biologické průzkumy a odborná stanoviska se dosud těžbou nedotčená část kopce nestala přírodní rezervací. „Je to takový paradox kraje. O vyhlášení přírodní rezervace rozhoduje orgán ochrany přírody, tedy úřad, ale veškeré náklady s případnou ochrannou nese kraj jako samospráva ze svého rozpočtu. Nemůže ale mluvit do toho, jestli se nějaké území chráněným stane,“ komentuje Židek letošní rozhodnutí krajského úřadu. Věc tím nepovažuje za uzavřenou a bude se dál snažit, aby přírodní rezervace vznikla.

