Ocenění Křišťálový špendlík převzali od Googlu majitelé plzeňské kavárny Kafe Smetanka. Právě tomuto podniku z celých západních Čech totiž dali lidé nejlepší hodnocení.

Foto: Deník/Lucie Bukovjanová

Zuzana Měřínská a Pavel Bechyně. Dva naprosto cizí lidé, které seznámila sestra Zuzany, si spolu otevřeli kavárnu. Jenže v tu dobu ještě ani jeden z nich netušil, že se z nich stanou naprosto skvělí obchodní partneři a navíc, že si je lidé oblíbí natolik, že za svou práci dostanou ocenění.

Zdroj: Deník/Lucie Bukovjanová

Zuzana a Pavel zkrátka dělají něco, co lidé dokážou ocenit. „Snažíme se to dělat v přátelské rodině. Takový základ, když už přijdou a utratí peníze, tak za to mají dostat zážitek, aby je to bavilo. Jinak si můžou udělat kafe doma,“ říkají majitelé. A doplňují, že chtějí návštěvníkům dávat to, co oni sami očekávají. Úsměv, vlídnost a především kvalitu. Lidé si tu mohou dát nejenom výbornou kávu, domácí limonádu, ale také něco sladkého či slaného. Vše si tu dělají sami. A o žádné polotovary se opravdu nejedná. Vše je děláno s láskou a naprostou pečlivostí. Vyberou si tady i lidé, kteří jsou ve stravování nějak omezeni. „Vždy se snažíme, aby alespoň jeden zákusek byl bezlepkový, nebo dietní,“ konstatují Zuzana a Pavel.

Zdroj: Deník/Lucie Bukovjanová

Ocenění převzali od zástupkyně Googlu a zároveň manažerky komunikace Ivy Fialové. „Gratulujeme Kafe Smetanka k ocenění Křišťálový špendlík. Plzeň je naší poslední zastávkou. Cen jsme rozdali celkem deset v nejrůznějších koutech Česka. Nesmírně nás těší vidět malé místní firmy, jako je právě Kafe Smetanka, které dokážou využít příležitostí digitální doby a díky komunikaci se zákazníky on-line přitáhnout pozornost i lidí, kteří městem třeba jen projíždějí. Křišťálový špendlík sice předával Google, ale na základě recenzí skutečných zákazníků, kteří podnik navštívili a chtěli se o svůj pozitivní zážitek podělit na internetu,” říká Iva Fialová.

Zdroj: Deník/Lucie Bukovjanová

Návštěvníci se jim vrací. Jsou spokojeni, tak proč by chodili jinam. Navíc mají Zuzana a Pavel skvělé zaměstnance, na které se mohou stoprocentně spolehnout. I přesto, že získali ocenění a lidé k nim stále chodí, na vavřínech usnout nehodlají. Co se ale týká plánů do budoucnosti, byli ještě tajemní. Kdo ví, třeba se Kafe Smetanka v Plzni rozroste. Ale tohle nechme osudu.