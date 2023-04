Jen málokteré město v republice se může pyšnit takovou rybníkářskou tradicí jako Vodňany na Strakonicku. Od loňské zimy má toto město s téměř sedmi tisíci obyvateli nového starostu.

Vyrazte na návštěvu. Od 18. do 21. května se ve Vodňanech uskuteční již 31. ročník Vodňanských rybářských dnů. | Foto: Jihočeská centrála cestovního ruchu

Starosta města Vodňany Martin MacháčZdroj: Město VodňanyDo vedení města jste, v porovnání s ostatními zvolenými starosty měst a obcí, usedl trošku později, a to místo října až v prosinci. Máte za sebou tak teprve čtvrt roku ve funkci. Jaké to byly měsíce?

Mám za sebou osm let v zastupitelstvu města a z toho čtyři roky v radě města, tím jsem získal zkušenosti a povědomí o vedení města, ale funkce starosty je něco jiného. Poslední měsíce bych označil za seznamovací. Mám výhodu, že minulý starosta města pan Milan Němeček nyní zastává funkci místostarosty. Tím mám přímo informace o všem, co se v minulosti řešilo nebo přechází do dalšího období. Mohu říct, že si spolupráci pochvaluji a myslím, že je naší výhodou ve vedení města po volbách. Dále jsem moc rád za výbornou spolupráci s úředníky a zaměstnanci úřadu a příspěvkových organizací.

Co je ve Vodňanech na pořadu dne?

Třicátý první ročník Vodňanských rybářských dnů. Jedna z největší kulturní akcí, která se bude konat ve dnech 18. až 21. května. Tímto bych chtěl všechny čtenáře pozvat do Vodňan na dny plné hudby, zábavy a rybářské tematiky.

Jaké jsou vaše vize do budoucna? Jak chcete, aby Vodňany do budoucna vypadaly?

Toto není na rozhodnutí a názoru starosty, bez komunikace a spolupráci se zastupiteli se moc věcí a vizí realizovat nepodaří. V současné době se intenzivně pracuje na novém plánu rozvoje města, ten nám určitě nastíní směrování Vodňan do budoucna. Myslím si, že nové zastupitelstvo je nyní složené z lidí, kteří mají chuť pro Vodňany pracovat a společně posunout vize a potřeby občanů dál, k jejich spokojenosti.

Jaké investiční akce máte v plánu na nejbližší období?

Velkým tématem byla výstavba nového bazénu a wellnes podpořená dotací. Tento projekt ale nezískal většinovou podporu zastupitelů vzhledem k finančnímu dotování provozu a byl zastaven. Z větších investičních akcí, které jsou na pořadu dne, tedy spíše volebního období, je projekt nového autobusového nádraží, rekonstrukce a možné nové využití budovy bývalé ubytovny. Dále bych zmínil přípravu rekonstrukce kulturního střediska a náměstí města. Samozřejmě do investičních akcí patří i rekonstrukce ulic a řešení parkovaní, stejně jako v jiných městech a obcích.

Jsou podle vás Vodňany dobrým místem k životu?

Samozřejmě. Řekl bych spíše nejlepší (úsměv). Jsem přesvědčený, že Vodňany, vzhledem ke své velikosti a možnostem, nabízí velice dobré podmínky pro život. Mezi přednosti bych zařadil možnosti vzdělání v místě. Ve Vodňanech máme základní školu s gymnáziem, základní školu praktickou a speciální, základní uměleckou školu a dále střední odborné učiliště, střední rybářskou školu, střední veřejnoprávní školu TRIVIS a fakultu rybářství a ochrany vod jihočeské univerzity. Co se týče kultury a sportu nabízí Vodňany širokou škálu možností. V neposlední řadě máme kolem Vodňan nádhernou krajinu plnou rybníků.

Zdroj: Město Vodňany