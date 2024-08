Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., která v letošním roce slaví 30 let své existence, ani v roce 2023 a během roku 2024 nezahálela a v celé řadě míst na Břeclavsku, Mikulovsku, Hustopečsku a Pohořelicku pokračovala v rozsáhlých opravách starých kanalizačních a vodovodních soustav nebo v budování zcela nových.

ilustrační foto | Foto: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Nejen díky státním a evropským fondům, ale především z vlastních zdrojů. Kromě vodárenské a kanalizační infrastruktury prochází obnovou i speciální technika, kterou pracovníci VaKu Břeclav používají k opravám, údržbě a inspekcím sítí.

Mezi hlavní cíle společnosti patří odvádění a čištění odpadních vod a dodávky pitné vody obyvatelům v regionu Břeclavska a části Brna - venkova. S tím jde ruku v ruce i hledání nových zdrojů pitné vody. Nové vrty vznikly v Ivani na Pohořelicku, kde bylo po letech hledání a příprav realizováno 31 průzkumných vrtů a proběhly potřebné čerpací zkoušky. Nově by v místě měla vzniknout i nezbytná úpravna pitné vody.

„V regionu roste potřeba pitné vody a na její nadcházející možný nedostatek ukázal i model budoucího vývoje, který jsme nechali zpracovat. Proto jsme se pustili do realizace projektu v Ivani, který naši předchůdci připravovali už v 80. letech minulého století, kdy sucho ještě nebylo takovým tématem, jako je dnes. Přípravu uspíšil i problém s dusičnany, které nám výrazně vzrostly v nedalekém vodním zdroji v letech 2021 a 2022. Ivaň je v regionu naší společnosti jednou z posledních možností, kde můžeme podpovrchovou vodu ještě získat, abychom vyšli vstříc potřebám regionu,“ uvedl ředitel společnosti Milan Vojta.

Náklady na hydrogeologický průzkum v Ivani přesáhly 6 mil. Kč, náklady na novou úpravnu vody a související stavby mají přesáhnout 100 mil. Kč, společnost VaK Břeclav se bude ucházet o dotační podporu.

Zdroj: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Velkou proměnou pak prošlo potrubí pod břeclavskou ulicí nábřeží Komenského. Nejdříve se do práce pustilo Povodí Moravy, které dokončilo protipovodňová opatření. Vodovody a kanalizace Břeclav pak musely do země, protože při předchozích průzkumech se mnoho desítek let staré potrubí již ukázalo jako zcela nevyhovující a docházelo k častým poruchám.

Cena výměny kanalizace byla téměř 70 milionů korun bez DPH a dodavatelem práce byla společnost IDPS, s.r.o. Celkem se jednalo o 650 metrů kanalizace na nábřeží plus další propoje do vedlejších ulic. Následovalo dokončení prací Městem Břeclav, které upravilo silnici a chodníky.

Zdroj: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Téměř dva roky trvala výstavba splaškové kanalizace v části ulice Valtická v Mikulově a především v místní části Mušlov. Investici za téměř 52,5 milionu korun bez DPH zadala společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Velkou měrou se na ní pak podílelo samotné město Mikulov, které výstavbu iniciovalo. Akci finančně podpořil Státní fond životního prostředí ČR. Pro rozvoj Mušlova i části Mikulova je to velký posun, je zde důležitý aspekt ekologický, kanalizace ale také zvýší komfort obyvatel, umožní i napojení podnikatelských subjektů.

V ulici Valtická v Mikulově bude splašková kanalizace sloužit k odkanalizování areálu bývalého JZD a několika přilehlých domů. V Mušlově pak kanalizace poslouží k odvodu splaškové vody z celého území, kanalizace je připravená i na napojení komerčních subjektů. Kromě toho vzniklo v celé trase několik čerpacích stanic odpadní vody.

Zdroj: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Novinkou v roce 2024 je nový vodojem v Pouzdřanech. Starý tam stál více než 70 let a nově budovaný bude mít až dvojnásobný objem. Místo 600 m³ bude kapacita konkrétně 1235 m³. Vodojem zásobuje nejen Pouzdřany, ale také několik obcí v okolí. Kromě toho probíhá také výstavba příjezdové cesty, která zde doposud chyběla, ale i rekonstrukce přívodních řadů Pouzdřany – Šakvice, Ivaň – Pouzdřany a zásobovacích řadů Vranovice a Pouzdřany.

„Pro skupinový vodovod Vranovice – Hustopeče to je mimořádně důležitá stavba, region se dynamicky vyvíjí a s tím přichází potřeba zvětšení akumulace vodojemu pro zásobení obyvatelstva pitnou vodou, ale také zvětšení zásob vody požární. Potřebu podtrhly také problémy se zvýšeným obsahem dusičnanů v jednom z vodních zdrojů v regionu, kterým jsme čelili v letech 2021 a 2022. Jde o jedno z opatření, které na Hustopečsku a Pohořelicku zajistí plynulé zásobení kvalitní pitnou vodou i v době současného a budoucího nárůstu spotřeby za situace, kdy zároveň dochází k problémům na vodních zdrojích v souvislosti s klimatickou změnou. Důležitou součástí jsou také probíhající rekonstrukce souvisejících vodovodních řadů,“ uvedl ředitel Milan Vojta.

Zdroj: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Všechny důležité informace předává vedení společnosti pravidelně svým akcionářům. A poslední roky se schází se starosty obcí, aby mohli diskutovat nad rozvojem společnosti a jejich služeb, které nyní procházejí elektronizací, zkvalitňováním nebo certifikací, např. dle norem ISO.

„Konferenci pro starosty jsme letos uspořádali už potřetí, po Lednici a Hustopečích se nyní konala v Mikulově. Myslím, že je to dobrý způsob, jak starosty – naše akcionáře a zástupce klientů – seznámit nejen s prací společnosti v uplynulém roce, ale také s dalšími tématy, například investicemi, dotacemi, plány do budoucna, prací s veřejností nebo aktivitami v rámci společenské odpovědnosti,“ uvedl Milan Vojta.

Zdroj: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.