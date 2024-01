Dali jste si letos předsevzetí trávit více kvalitního času se svou drahou polovičkou a věnovat jemu nebo jí více pozornosti? Tak to už začněte plánovat letošního Valentýna. Máme pro vás tip: ohromte svou lásku valentýnským menu, které díky receptům od foodblogerky Svatavy Vaškové hravě zvládnete připravit. A nezapomeňte ani na detaily, jako je servírování a vhodné víno.

Podle loňského průzkumu společnosti Heureka slaví Valentýna pětina Čechů. Téměř polovina z nich slaví svátek lásky se svým partnerem či partnerkou, které zároveň obdarují: ženy milují zejména květiny, společnou romantickou večeři nebo parfém, muži ocení sladkost, láhev vína nebo si také rádi vychutnají večeři se svojí dámou ve smyslu rčení „láska prochází žaludkem“.

Pokud plánujete právě valentýnskou večeři, nestresujte se letos sháněním místa v zaplněných restauracích a překvapte svou drahou polovičku lahodnou a stylovou valentýnskou večeří přímo u vás doma. Speciální menu pro vás připravila foodblogerka Svatava Vašková alias Coolinářka. Při servírování pak nezapomeňte na detaily, které gurmánský zážitek podtrhnou. „K valentýnské večeři samozřejmě neodmyslitelně patří svíčky, které si zaslouží tematický stojánek. Pokrmy naservírujte na stylových prkénkách, pro útulnou romantickou atmosféru se vyplatí sáhnout po dřevěných. I takový detail, jako minimalistický vzorek srdíčka na talířích, vykouzlí na tváři vaší drahé polovičky úsměv,“ dává tip Lenka Dulíková, vedoucí obchodního oddělení společnosti Blex, která provozuje e-shop nejen s kuchyňskými potřebami a dekoracemi pro váš domov Kulinaria.cz. Inspirujte se na e-shopu, kde lze zároveň využít lednové slevy a nakoupit se zajímavou úsporou.

A určitě se vyplatí sledovat i sociální sítě Kulinaria, kde bude od 22. 1. probíhat soutěž o luxusní valentýnský pobyt na ideálním místě pro zamilované – v lázeňském městě Karlovy Vary v hotelu Astoria, přímo naproti malebné Mlýnské kolonádě.

Valentýnské menu

Předkrm: srdíčkový salát Caprese

Suroviny:

rajčata

sýr mozzarella

čerstvá bazalka

olivový olej

krém z balzamikového octa

Rajčata nakrájejte na kolečka, mozzarellu nakrájejte na plátky a vykrojte z ní srdíčka. Rajčata i sýr střídavě naklaďte na talíř, ozdobte lístky bazalky, osolte, opepřete, zakápněte olivovým olejem a balzamikovým krémem.

Hlavní chod: roastbeef s koňakovou omáčkou

Suroviny:

1 kg hovězího masa (nízký roštěnec)

2 lžíce slunečnicového oleje

1 lžíce dijonské hořčice

1 lžička nasekaného čerstvého rozmarýnu

sůl

čerstvě mletý pepř

Na omáčku:

1 lžička ghí

1 malá šalotka

50 ml koňaku

150 ml smetany ke šlehání

sůl

čerstvě mletý pepř

Nejprve si připravíme roastbeef. Začneme marinádou: Do dvou lžic oleje zamíchejte lžíci dijonské hořčice, přidejte čerstvě namletý pepř a nasekaný rozmarýn. Hovězí maso (nízký roštěnec) hojně osolte po celém povrchu, potřete ho marinádou a nechte pár hodin nebo klidně přes noc odpočívat v lednici.

Troubu předehřejte na 140 stupňů. Na pánvi zprudka a krátce opečte namarinované maso ze všech stran, aby se takzvaně zatáhlo. Maso přendejte do pekáče a znovu ho potřete po celém povrchu zbylou marinádou. Lehce ho podlijte vodou (asi 4 lžíce) a dejte ho péct zhruba na 60 minut do horkovzdušné trouby. Po hodině pečení zkontrolujte teploměrem na maso, jakou má uvnitř teplotu. Ideální teplota hotového roastbeefu je kolem 58 až 60 stupňů. Poté maso nechte dojít a vystydnout, brzkým zakrojením by z něj vytekla šťáva. Roastbeef můžete podávat teplý i studený, ale vždy nakrájený na co nejtenčí plátky.

Koňakovou omáčku připravíte jednoduše. V malém hrnci na přepuštěném másle (ghí) orestujte najemno nasekanou šalotku. Jakmile začne zlátnout, přilijte koňak a výpek z masa. Provařte asi 4 minuty a pak zjemněte smetanou, kterou nechte provařit zhruba další 3 minuty. Pak omáčku opepřete čerstvě namletým pepřem a dosolte.

Dezert: jahodové tiramisu

Suroviny:

3 vejce

500 g sýru mascarpone

2 lžíce krupicového cukru

1 sáček cukru s mandlovou příchutí

asi 60 ml amaretta

špetka soli

250 g jahod

200 g cukrářských piškotů

Oddělte bílky od žloutků a bílky se špetkou soli vyšlehejte v tuhý sníh. V jiné míse vyšlehejte žloutky s oběma druhy cukry do husté světlé pěny. Nyní do ní postupně jemně ruční metlou zašlehejte mascarpone. Nakonec do krému stěrkou nebo lžící vmíchejte bílkový sníh.

Na dno mísy naklaďte cukrářské piškoty, trochu je pokapejte polovinou amaretta. Na piškoty rozetřete polovinu množství krému a na něj poklaďte polovinu jahod. Na ovoce znovu rozložte piškoty, pokapejte je amarettem, znovu rozetřete krém a poklaďte zbytkem jahod, které nakrájejte na plátky a povrch dortu jimi ozdobte. Hotové tiramisu dejte alespoň na 3 hodiny do lednice, aby piškoty změkly.

Pro tu pravou zamilovanou atmosféru

