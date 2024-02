Valentýn je za rohem, ale všechny restaurace už jsou plné, dárek nepřijede včas a květinářství je daleko? Rohlik.cz přichází s rešením a má pro vás připravený recept na večer, na který jen tak nezapomenete.

Foto: HP-appka

Nabízí široký výběr produktů, od večeří, které si můžete připravit z kvalitních farmářských surovin, přes kosmetické výrobky, až po čerstvé květiny. Všechno toto můžete mít s několika málo kliky a zajistit si tak perfektní zážitek plný lásky a romantiky.

Zdroj: Rohlik.cz

Večeře jako z restaurace

Už tradičně je večeře jednou z hlavních aktivit na Valentýna. A proč byste měli trávit čas hledáním rezervací v restauracích, když můžete mít vše pohromadě v Rohlík Bistru? Od českých specialit přes francouzskou kuchyni až po thajské lahůdky, Rohlíkovi šéfkuchaři připraví to nejlepší, co můžete zažít. Zapalte svíčky, třeba ty od Scend Blend, a užijte si romantickou večeři, která vás přivede do světa lásky.

Zdroj: Rohlik.cz

Po večeři trocha zábavy

A co si po večeři dopřát cenami ověnčené filmy od KVIFF.TV? Darujte si nebo svému partnerovi měsíční nebo roční předplatné se slevou 14 % a buďte připraveni na emocionální jízdu plnou zábavy a dojetí. A pro ty, kdo si vyberou do 14. února, je na Rohlíku připravená soutěž o roční předplatné KVIFF.TV. Stačí nakoupit a pak jen čekat, zda se stanete jedním ze šťastlivců!

Zdroj: Rohlik.cz

Neodmyslitelná klasika

Co by to bylo za Valentýna bez květin a šampaňského? Překrásné kytice a šampaňské značky jako G.H. Mumm nebo Dom Pérignon Rosé Vintage 2009 přidají tu správnou atmosféru k vašemu večeru. A pro ty, kteří dávají přednost ovocnějším chutím, je na Rohlíku připraven široký výběr prosecca a dalších šumivých vín, které rozhodně oslní.

Zdroj: Rohlik.cz

Ať už se rozhodnete pro čokoládu, koktejl gin & tonic nebo dokonce společnou lázeň, na Rohlíku je pro vás všechno připraveno. S touto exkluzivní Valentýnskou nabídkou si zajistíte nezapomenutelný večer, který si budete pamatovat po celý rok.