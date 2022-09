Extraligová sezona startuje už v pátek 16. září. Vítkovičtí hokejisté budou hrát poprvé doma v neděli 18. září. Už máte permici?

HC VÍTKOVICE RIDERA odehraje první domácí zápas v neděli 18. září. | Foto: HC Vítkovice Ridera.

Hokejová sezona už skoro začíná!

Nejvyšší česká soutěž odstartuje v pátek 16. září a tradiční ostravský zástupce a reprezentant HC VÍTKOVICE RIDERA odehraje první domácí zápas v neděli 18. září.

Už máte permici na Vítkovice? Ne?



Nabízíme pět důvodů, pro které se vyplatí celosezonní kartu na ostravský extraligový hokej mít.

1. Tradice a ostravské srdce

Pro někoho to může znít jako klišé, ale je to fakt. Vítkovice jsou hokejovým srdcem Ostravy. Jsou tradičním reprezentantem města v ledovém sportu od roku 1928, jako první do města přivedly titul mistra republiky. Nejvyšší soutěž hrají nepřetržitě už 34 let. Hokejové Vítkovice patří k Ostravě a stejně jako štíhlá věž Nové radnice, klenutý oblouk mostu Miloše Sýkory nebo fotbalový Baník. Pro sportovního fandu v Ostravě mít permici na oba největší sportovní kluby města je prostě milá povinnost.

Zdroj: HC Vítkovice Ridera.

2. Rostoucí ambice klubu

Těžko nalákáte do ochozů diváky, když nemáte sportovní ambice. Vítkovice je mají. Slova o čele tabulky nebo dokonce o titulu sice před sezonou nečekejte, ale je znát, že se v OSTRAVAR ARÉNĚ vybudoval přes léto silný tým. Který chce více. Více než loni. Od roku 2020, kdy se Ostravané museli prát o záchranu mají jejich výkony a výsledky stoupající tendenci. V minulé sezoně modro-bílí chvíli ohrožovali dokonce přímý postup do čtvrtfinále, což znamená pozici v první čtyřce! I když favorité extraligy jsou známí, čím dál více se hovoří o Vítkovicích jako o týmu, který může překvapit.



Zdroj: HC Vítkovice Ridera.

3. Mueller – největší zahraniční hvězda extraligy

Souvisí s výše popsaným. Vítkovice v létě doslova vytřely zrak nejen svým fanouškům, ale také zbytku extraligy, když získaly do mužstva amerického útočníka Petera Muellera. To je přitom vítěz předloňského kanadského bodování celé soutěže. V Česku vlasatý a vousatý kanonýr působí 4 sezony, odehrál 193 extraligových zápasů, ve kterých nastřílel neuvěřitelných 102 gólů a na dalších 120 nahrál. Suverénně největší zahraniční hvězda české hokejové extraligy, navíc prověřená časem. Tenhle borec bude bavit svými ofenzivními kousky. A vedle něj další – Lakatoš, Bukarts…

Zdroj: HC Vítkovice Ridera.

4. Domácí mladé pušky

Přestože Vítkovice přivedly před novou sezonou nejednoho zahraničního a mimoostravského hráče, domácí jádro v mužstvu nechybí. Kapitánem je Lukáš Krenželok, odchovanec Vítkovic, zkušený borec, Ostravák každým coulem. Vedle něj ale rostou další místní borci. Dvaadvacetiletý Petr Fridrich už kvality prokázal, dostal se i do reprezentace. Jen pár krůčků za ním jsou o rok mladší Vojtěch Lednický a Jan Bernovský, kteří mají velký potenciál a v této sezoně jej mohou naplnit. I ostravské mladé pušky mohou leccos v této sezoně ukázat. A to už se do týmu tlačí další junioři – například útočník Krejsa, nebo obránce Prčík.

Zdroj: HC Vítkovice Ridera.

5. Zdaleka nejvýhodnější extraligová permice

Nezapomínejme na ekonomiku. I v dnešní turbulentní době si Vítkovice uchovaly statut prakticky nejlevnějšího extraligového klubu! To je fakt! V Brně stojí celosezonní vstupenka 14 tisíc korun, na Spartě 8 500, v Třinci dáte za permici 8 tisíc korun a v olomoucké „plecharéně“ stojí permanentka i s play off 6 450 Kč! To ve Vítkovicích se i při vlně zdražování drží stále při zemi. Nejvíce zaplatíte jako nový permanentkář, ale maximálně 5 990 Kč. Permanentkáři z loňské sezony zaplatí za celou sezonu se vším všudy nanejvýš 5 490 Kč. K tomu komfort vítkovického paláce. Levnější permici na sezení a s platností na celou sezonu včetně play off napříč celou extraligou reálně nenajdete.

Zdroj: HC Vítkovice Ridera.

Permice na Vítkovice se prodávají online v síti Ticketportal.cz

a rovněž také fyzicky na pokladně OSTRAVAR ARÉNY u vstupu od ulice Závodní každé pondělí, středu a čtvrtek vždy od 10 do 17 hodin.

