Když začala 2.světová válka, žila Bohumila Kalašová se svými rodiči v Hořehledech u Spáleného Poříčí, kde pracovali na rodinném hospodářství. Pole, louky, lesy, tři kravky, drůbež na dvoře. Ale rodinná idyla netrvala dlouho.

Bohumila Jindrová | Foto: archiv autora

Malá holčička, narozená v roce 1935, válečná léta nedokázala ještě vnímat v celé jejich obludnosti. V paměti jí utkvěly ovšem hospodářské kontroly, kdy Němci hledali tajně uschované potraviny a sledovali porušování zákazu stloukat máslo. Z hospodářství Kalašových si Němci odnášeli plné brašny jablek, ovšem zásoby mouky, které Bohumilin tatínek pečlivě schoval, nenašli. Bohumila zde nastoupila do školy, která fungovala na principu malotřídky. Byly v ní pouze dvě třídy, v nichž byli podle věku žáci rozděleni. starší žáci chodili do druhé třídy, mladší žáci z první až čtvrté třídy včetně Bohumily se učili dohromady v první třídě. „Hned od první třídy jsme se tak napřed učili německy počítat, číst… a čeština byla až na druhém místě,“ vzpomíná Bohumila. V té době se u nich doma při poslouchání rádia, které nebylo v té době samozřejmostí, scházeli přátelé. „Poslouchal se Londýn a Moskva a já jsem měla zakázáno o tom mluvit,“ říká. Jestliže v Hořehledech válku vnímala dětským okem jakoby z dálky, rok 1943 pro ni znamenal zlom. Dostala záškrt a rodiče ji odvezli do nemocnice v Plzni, kde o ni pečovaly řádové sestry. Plzeň už byla tehdy cílem náletů a pacienti se při nich uchylovali do krytu. „Byla to místnost vybavená nemocničním lůžkem a různými lékařskými přístroji. V pavilonu pacientů se záškrtem byly skleněné dveře, které pavilon dělily ve všech podlažích na polovinu. V přízemku byli němečtí vojáci z fronty, kteří měli tyfus. Ty nemocné německé vojáky do krytu nepustili. Oni na to sklo vždycky hrozně bušili, protože už věděli, co to nálety jsou a co se asi může stát. Věděli to, o čem my jsme neměli ani ponětí,“ říká Bohumila. Strach neměla. Vzpomíná, jak skulinou v odhrnutých závěsech pozorovali světlice, které jim připadaly jako ohňostroj. Osvětlená Plzeň – to je obraz z té doby, který Bohumile utkvěl ve vzpomínkách.

Zdroj: Plzeňský kraj Zdroj: Plzeňský kraj

Hořehledy zažily válku a její konec, německé ženy prchající před frontou a jejich ubytovávání v místní škole, posun fronty, německé vojáky a příslušníky oddílů SS ve vesnici. A příchod Američanů a vzdávající se Němce. Američané se i s rodinou Kalašových podělili o své konzervy, Bohumila dostala čokoládu. Americké vojáky vystřídali během května v důsledku stanovení demarkační linie vojáci sovětští. „Sovětští vojáci přišli do vesnice až strašně pozdě, někdy 15. května. Pár chalup bylo v americké zóně a většina v sovětské zóně. A i naše chaloupka spadala právě do sovětské zóny. Když přišli první sovětští vojáci, nevěděli jsme si s nimi rady. Oproti americkým vojákům byli špinaví,“ vzpomíná pamětnice. Sovětskou jednotku druhého sledu vedl velitel původním povoláním učitel, který se usadil na nějaký čas v chaloupce Kalašových, a dokonce se spřátelil se stejně starým americkým velitelem ze základny ve Spáleném Poříčí. „Pak už se Američani od nás stáhli. Říkalo se, že jedou na Japonsko. A asi do týdne po nich se stáhli i Sověti,“ dodává pamětnice.

Bohumila JindrováZdroj: archiv autora

Ačkoliv konec války přinesl nové vyhlídky, neznamenal pro rodinu štěstí a klid. Po válce v srpnu 1945 odešel Bohumilin tatínek za prací do Teplé u Mariánských Lázní, jeho žena s dcerou jej následovaly na podzim. V Teplé byl zvolen prvním poválečným starostou, a musel tedy organizovat odsun Němců. Komplikovala jej neukázněnost přesmíru razantních příslušníků Revolučních gard. „Tatínek říkal, že Němci jsou lepší než ti gardisti,“ říká pamětnice, které v té době bylo jedenáct let. V Teplé chodila do školy, výuka už probíhala samozřejmě v českém jazyce. Ale vztahy mezi českými a německými dětmi odpovídaly poválečnému stavu. „Bylo tu hodně německých dětí, které nám trhaly sešity, učebnice a nadávaly nám,“ vypráví Bohumila. V roce 1947 se paní Kalašové narodila druhá dcera, Marie. Radost však záhy vystřídala krutá bolest. Bohumilin tatínek zemřel následkem pádu a neošetřeného vážného zranění. Zdrcená vdova se se dvěma dcerami vrátila na statek do Hořehled. Ale zázemí tu nenašla. Probíhala kolektivizace, pole byla zabraná, nebylo na čem hospodařit. Nový režim už rodinu okradl. Prosinec roku 1949 zastihl rodinu, těžce poznamenanou tragickou smrtí pana Kalaše, v Plzni. Obě dívky zde postupně vystudovaly střední průmyslové školy, Bohumila stavení průmyslovku, pracovala v Hutním projektu Plzeň

Rok 1968 znamenal příchod okupačních vojsk Varšavské smlouvy do Československa a pro Bohumilu novou etapu života. V době srpnové okupace bydlela pamětnice v domě ve Veleslavínově ulici. Místnost pro sebe tu měla i její sestra s manželem. „Byli jsme z toho vyděšení. Pak jsme zjistili, že v Hořehledech je hrozně moc Rusáků s tanky. Tak jsme se sebrali a jeli jsme tam.“ V Hořehledech tak dostatečně zabezpečili maminku jídlem a dřevem, aby nemusela vůbec vycházet ven. V listopadu 1968 se provdala za Miloše Jindru, bývalého politického vězně z padesátých let, který byl v rozsáhlém procesu byl jako nezletilý odsouzen na 11 let, vězněn a po propuštění musel nastoupit k technickým praporům (TP) do ostravských dolů. V roce 1969 se jim narodila dcera Markéta.

Sametová revoluce v listopadu 1989 přinesla svobodu a Jindrovým satisfakci. Miloš Jindra byl rehabilitován, v roce 1990 se stal členem Konfederace politických vězňů (KPV), tajemníkem a později i předsedou plzeňské pobočky. Zemřel v roce 1999. Bohumila Jindrová zažila v životě mnoho. Když musela s maminkou a sestrou odejít z rodinného statku v Hořehledech, říkala si: „Na kolena mě nikdo nedostane. Prosit nebudu.“ A toto krédo ji provázelo celý život.

GABRIELA ŠPALKOVÁ