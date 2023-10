Minisklady - díl třetíl

Foto: mini SKLADY, s.r.o.

Představili jsme ostravskou firmu majitele Ing. Přemysla Slívy, která v ostravských podmínkách uvádí do praxe projekt SELF STORAGE. Díky projektu MINISKLADŮ už vyřešili problém „kam s ním?“ v nejedné rodině i firmě.

„Motto firmy je „Bezpečná úschova, na pár dnů, na sezónu, napořád“, připomíná celkový koncept majitel firmy a uvádí konkrétní případy z poslední doby.

NA PÁR DNŮ

Na konci víkendu, v neděli večer, zazvonil telefon a zoufalý člověk na druhém konci prosil o pomoc s uskladněním věcí, již naložených na stěhovacím voze. Známý, který mu přislíbil uskladnění v garáži, jej na poslední chvíli odmítnul. U nás neodmítáme, nabídli jsme mu nejmenší kontejner na týden. Už po 4 dnech volal šťastný majitel nového bytu, že sklad již nepotřebuje, že se přestěhoval.

NA SEZÓNU

Mladá rodina se vrací po šesti letech z Anglie zpět do Ostravy, otec tam pracoval jako manager a nyní se rozhodli postavit si rodinný domek. Vybavení, které si s sebou přivezli, uskladnili v našich miniskladech. Necelý rok budou čekat na stěhování do nového domku. A pokud by se kolaudace o nějaký ten týden posunula? Nevadí, nemusí platit celý měsíc, u nás účtujeme po dnech.

Další manželé prodali byt za velmi výhodnou cenu, ale museli se ihned vystěhovat. Naštěstí našli dočasný azyl u rodičů. Než si vyřídí hypotéku na nové bydlení, využili pro uskladnění vybavení celého bytu naše zabezpečené sklady.

Mladý motorkář si u nás na každou sezonu pronajímá kóji nejen na uskladnění motorky, ale i všech motorkářských doplňků. Nemusí mít obavy, že mu někdo jeho „miláčka“ odcizí z garáže a může si ho kdykoliv zkontrolovat, přístup má přes vlastní čip 24 hodin denně.“

NAPOŘÁD

Dva podnikatelé-společníci z Polska rozjíždějí e-shop a naše minisklady využívají k uskladnění zboží, které dále distribuují po celé ČR.

Kosmetická firma má u nás pronajatý sklad, do kterého naváží zboží a obchodní zástupci ho pak rozváží do kosmetických salónů.

Menší firma, vyrábějící miniudírny, si u nás dříve pronajímala kontejner nejmenší velikosti. Ale jak se postupně rozrůstala a zakázky jí přibývaly, zvětšovala se i potřeba úložného prostoru.

Velikosti máme pojmenované stejně jako v konfekci, nejmenší S přes L, která má velikost garáže až po velkokapacitní XL. Přechod z jedné velikosti na druhou, pokud jsou volné, není pro nás žádný problém.

Pokud potřebujete dostupně a bezpečně uložit své osobní věci, dokumenty, zboží nebo materiál, máme pro vás jednoduché a rychlé řešení, stačí si vybrat svou velikost na webových stránkách www.minisklady-ostrava.cz, nebo zavolejte na telefon + 420 608 813 484.

Zdroj: mini SKLADY, s.r.o.