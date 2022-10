Čokoládový Festival 2022 ve Valticích pořádaný agenturou Chris Events je jedinečnou událostí pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, pochutnat si a případně se i přiučit vaření s čokoládou.

Pozor! Po 3 letech opouštíme zámek a přesouváme se do Areál Vinařství Chateau Valtice!!

Od pátku 21. do neděle 23. října 2022 bude Areál Vinařství Chateau Valtice čokoládový!

PA 21/10: 14:00 – 18:00 // SO 22/10: 10:00 – 18:00 // NE 23/10: 10:00 – 17:00

Vstupné činí 80,- Kč (50,- Kč pro seniory/ 50,- Kč pro studenty). Děti do 6 let mají na akci vstup zdarma.

Zájemci mohou rovněž soutěžit o volný vstup na Valtice Čokoládový Festival 2022 na www.cokofest.cz.

Své stánky tu rozloží prodejci nejrůznějších čokoládových specialit a dobrot. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat a zakoupit různé druhy čokolád u více než 40 stánků: ČokoKebab, Kamila Chocolates, Kamelie – víno z Francie, Mr. Vonka, Jablíčko, Čo-Xo, Čokoládovna Janek, Judith Sweet Art, Koruna pralinky, Marmelalada, Choklid, LaVie chocolat a mnoho dalších.

Program nabízí mnohem víc. Návštěvníci se mohou těšit na kulinářskou přehlídku od Foodblogerky Květa Vondrákové (Lahodnosti.cz): kreativní a zdravé vařeni s čokoládou. Děti si budou moct připravit sladké dezerty s Václavem (Mr. Vonka). Chybět nebude ani Jana Pavlusková s její famózní Marmeládou.

A na co se návštěvníci mohou těšit? Letos bude ve Valticích více ochutnávek a také se uskuteční řada zajímavých soutěží, například tzv. Hra o poklad! Každý, kdo se do hry bude chtít zapojit si může u vstupu za 30Kč zakoupit zlatý čokoládový pohár. Každý pohár obsahuje klíč k pokladu, ale pouze jeden z těchto klíčů otevře truhlu s dárky od našich sponzorů a odměnou 5.000,-Kč!

ČokoFest bude také věnován učení. Budeme se učit návštěvníky, jak vařit čokoládu v moha kurzech.

Pro děti bude opět připravený stánek s malováním na obličej, nejlepší balonkář v republice Tomáš Okurek a jeho vystoupení, stánek s malováním čokoládou a barevným pískem.

Pokud chcete ochutnat čokoládové pivo, čokoládový kebab, ovoce s čokoládou a mnoho dalšího, co si doma jen tak nepřipravíte, zapište si termín 21. října - 23. října 2022 do svých kalendářů.

Program Valtice Čokoládový Festival 2022

Pátek 21. října

● 14:30 Nejznámější balonkář Tomáš Okurek tvoří nejen s dětmi zvířátka z balónků

● 15:00 Soutěž

● 15:30 Markéta Mutinová (Smoothie & Candy) Ochutnávka RAW Lízátek s lyofilizovaného ovoce

● 16:00 Program

● 16:30 Ochutnáváme netradiční marmelády od Jany Pavlůskové

● 17:00 Program

● 17:15 Učíme děti připravit čokoládové brownies (ochutnávka je součástí)

● 17:30 Program

Sobota 22. října

● 10:15 Nejznámější balonkář Tomáš Okurek tvoří nejen s dětmi zvířátka z balónků

● 10:30 Učíme děti připravit čokoládové brownies (ochutnávka je součástí)

● 11:00 Soutěž

● 11:15 Markéta Mutinová (Smoothie & Candy) : Ochutnávka RAW Lízátek s lyofilizovaného ovoce

● 12:00 Soutěž

● 13:00 Škola vaření - Polévka z červené řepy s malinami a bílou čokoládou

● 13:30 Los Amigos

● 14:00 Foodblogerka Lahodnosti.cz Květa Vondráková - kreativní a zdravé vařeni s čokoládou

● 14:30 Los Amigos

● 15:00 Škola vaření - Když se Burgundsko potká s čokoládou

● 15:30 Los Amigos

● 16:00 Foodblogerka Lahodnosti.cz Květa Vondráková - kreativní a zdravé vařeni s čokoládou

● 16:30 Los Amigos

● 17:00 Škola vaření - Čokoládové lanýže z bílé a tmavé čokolády

● 17:30 Los Amigos

Neděle 23. října

● 10:30 Foodblogerka Lahodnosti.cz Květa Vondráková - kreativní a zdravé vařeni s čokoládou

● 10:45 Nejznámější balonkář Tomáš Okurek tvoří nejen s dětmi zvířátka z balónků

● 11:00 Učíme děti připravit čokoládové brownies (ochutnávka je součástí)

● 11:30 Soutěž

● 11:45 Foodblogerka Lahodnosti.cz Květa Vondráková - kreativní a zdravé vařeni s čokoládou

● 12:30 Soutěž

● 13:30 Foodblogerka Lahodnosti.cz Květa Vondráková - kreativní a zdravé vařeni s čokoládou

● 14:00 Vystoupení Adéla Charvátová

● 14:30 Škola vaření - Polévka z červené řepy s malinami a bílou čokoládou

● 15:00 Vystoupení Adéla Charvátová

● 15:30 Škola vaření - Když se Burgundsko potká s čokoládou

● 16:00 Vystoupení Adéla Charvátová

● 16:15 Učíme děti připravit čokoládové brownies (ochutnávka je součástí)

● 16:45 Kdo si odnese 5000,-Kč z Čokofestu?