Těšíme se na nové chlapce i děvčata s chutí naučit se jednu z nejkrásnějších a nejoblíbenějších míčových her.

Petr Zapletal na lavičce olomouckých extraligových žen | Foto: Archiv Petra Zapletala a VAM Olomouc

Volejbalovou akademii mládeže Olomouc založil v roce 2016, společně s Vladimírem Vymětalem, odchovanec olomouckého volejbalu Petr Zapletal. Volejbalového světoběžníka a reprezentanta trápilo, že v Olomouci v té době již neexistoval klub, který by vychovával budoucí volejbalisty. Olomouc přitom bývala kolébkou hry pod vysokou sítí, pod vedením trenérů Jaroslava Matěje a Zdenka Rychlého zde vyrostla spousta vynikajících hráčů, včetně současného šéfa Českého volejbalového svazu Marka Pakosty.

Po dvou letech byly založeny i první dívčí týmy a VAM Olomouc je dnes co do počtu registrovaných hráčů i trenérského týmu největším olomouckým volejbalovým oddílem. Chlapeckou složku zaštiťuje bývalý hráč Českých Budějovic a Odolena Vody Jiří Štolfa, dívčí týmy zastřešuje zakladatel VAM Olomouc Petr Zapletal, jako trenér mj. dvojnásobný vítěz českého poháru s týmem olomouckých žen.

Chlapci i děvčata trénují několikrát týdně v závislosti na věkové kategorii a své výkonnosti. VAM Olomouc má k dispozici tři tělocvičny: v Aplikačním centru BALUO v Neředíně, ve Střední průmyslové škole Božetěchova v Hodolanech a v ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského v Hejčíně.

Proč právě volejbal?

Volejbal je zábavný a dynamický sport, ale také skvělý způsob, jak děti mohou rozvíjet své fyzické schopnosti, týmovou spolupráci a strategické myšlení. Pravidelný pohyb je klíčový pro zdravý růst a vývoj dětí. Pomáhá posilovat svaly, zlepšuje koordinaci a podporuje zdravý životní styl. Navíc, sportování v kolektivu učí děti důležitým sociálním dovednostem, jako je komunikace, respekt a fair play.

Trenérský tým VAM Olomouc má bohaté zkušenosti s prací s dětmi. Tréninky jsou přizpůsobeny věku a schopnostem dětí. Není potřeba se obávat, že by vaše dítě bylo přetěžováno. Naopak, snažíme se vytvořit bezpečné, přátelské a podporující prostředí, kde se děti cítí dobře a motivovaně. Naším cílem je, aby jim volejbal přinášel radost a uspokojení z pohybu a úspěchů.

Na soustředěních je prostor pro řadu aktivit i mimo tělocvičnu.Zdroj: Archiv Petra Zapletala a VAM Olomouc

Přijďte se podívat!

Rodiče dětí ve věku od 7 let se mohou i se svými dítky přijít podívat na kterýkoli trénink. Prohlédnete si naše zázemí a seznámíte se s trenéry. Budeme rádi, pokud se vaše děti do volejbalu zamilují stejně jako my a stanou se součástí naší volejbalové rodiny.

Ukázkové tréninky

Po 15:30 – 17:00

St 15:30 – 17:00

Pá 15:30 – 17:00 Sportovní hala Střední průmyslové školy elektrotechnické v Olomouci, ulice Božetěchova. Vchod z ulice Jungmannova. Uvítáme, pokud se ukázkových tréninků zúčastníte po předchozí telefonické domluvě, ale není to podmínkou. Děti budou potřebovat sportovní sálovou obuv a sportovní oblečení (ponožky nad kotníky, kraťasy, tričko).

Přihlášky a další informace najdete na webové stránce www.vaolomouc.cz.

V případě potřeby můžete také zatelefonovat (ideálně v dopoledních hodinách, odpoledne jsou tréninky) na telefonní číslo +420 604 483 364.

Těšíme se na vás a vaše děti!

Petr Zapletal a Volejbalová akademie mládeže Olomouc

