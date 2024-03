Ke šroubku patří matička a k matičce zase šroubek. Bez sebe nefungují. A právě proto se tito dva nerozluční kamarádi stali maskoty Technického muzea v Brně. Provázejí děti a celé rodiny na výletech v projektu s titulem S Matičkou a Šroubkem za poznáním putujem.

Už několik let připravují různé programy na mimobrněnských památkách Technického muzea v Brně (TMB). A tak se i letos mohou zájemci vydat do krásných zákoutí Moravy a Vysočiny. Vzhledem k tomu, že v Brně – Králově Poli v hlavní budově muzea jsou doma, začínají cyklus výletů právě zde, a to v sobotu 16. března na rodinném dni s názvem Vandrování za řemesly.

„Svět řemesel je dnešním dětem už dost vzdálený,“ říká Alena Najbertová, která akce s Matičkou a Šroubkem připravuje, „v době, kdy ruční práci nahradily stroje a pro věci chodíme do supermarketů, to jsou právě muzea, která se snaží připomínat dovednosti a těžkou práci našich předků.“

Kdysi se po vyučení vydávali tovaryši na zkušenou na vandr, a to i na několik let. Třetí sobotu v březnu mohou zájemci vandr absolvovat v jednom dni. „Malí návštěvníci se na akci o řemeslech budou dozvídat prostřednictvím zážitků, pomocí vlastních činností, souvisejících s nimi,“ přibližuje program Alena Najbertová. „Úkoly budou informativní, obrazové, motorické či dovednostní. Cílem je nejen seznámit děti s vybranými řemesly, ale také v nich probouzet úctu k lidské práci.“ Malí vandrovníci budou po muzeu hledat jednotlivá stanoviště, na nich plnit úkoly a sbírat razítka do vandrovní knížky. Například se zastaví u ševce, pernikáře a sládka, samozřejmě kováře a mlynáře. Někde si bude moci zasoutěžit i dospělý doprovod! A k tomu všemu přijede speciální host – spisovatelka Klára Smolíková. Ovšem nebude jen tak přihlížet. I ona jako autorka knihy Řemesla, kterou vydalo nakladatelství Albatros, si připravila dva speciální hodinové bloky. Od 11 do 12 hodin se zaměří s knihou Děda kamnář a toulavý Pecivál na kamnářské řemeslo a od 15 do 16 hodin se s učněm Matějem a čertem Lukášem vydá na vandr.

Akci Vandrování za řemesly v Technickém muzeu v Brně finančně podpořilo statutární město Brno.

Ale pozor, Matička a Šroubek nejsou peciválové a už nyní připravují výlety od dubna do srpna po mimobrněnských památkách Technického muzea v Brně.

V dubnu se vydají do Vodního mlýna ve Slupi, aby odhalili „Zločin ve mlýně“. V květnu popoběhnou na památku Větrný mlýn v Kuželově a tam se dostanou až do dávné minulosti („Hurá do pravěku“). Květen je krásný měsíc a tak Šroubek s Matičkou stihnou ještě Starou huť u Adamova nejen s ukázkami tavby železné rudy v období starých Slovanů. O tom, co to znamená, když „Nepřítel naslouchá“ se děti dozvědí v Areálu československého opevnění a železné opony v Šatově, další památce ve správě TMB začátkem června. V kovárně v Těšanech naruší v červenci poklidnou atmosféru venkovské kovárny a práci mistra kováře příchod vojáků. Píše se rok 1805 a nedaleko se schyluje k bitvě tří císařů (Kovárna ve stínu Napoleona). A pak už přijde srpen a s ním „Rok na vsi“ ve Šlakhamru v Hamrech nad Sázavou.

Maskoti Šroubek a Matička na konci listopadu ještě malé návštěvníky přivítají v hlavní budově Technického muzea v Brně, které se změní na „Pohádkové muzeum“. Oba si pak přes Vánoce a první měsíce v novém roce odpočinou, aby na rok 2025 mohli s Alenou Najbertovou připravit další putování.