Když se narodíte jako dítě s mentálním postižením, je to pro Vaše rodiče šok.

ilustrační foto | Foto: SKOK do života, o.p.s.

Ti naši se o nás prali jako lvi a udělali pro nás všechno, abychom chodili do školy, měli kamarády a domov. Ale ve dvaceti pěti už to zkrátka nestačí. Škola u konce, člověk si chce najít práci, přítele či přítelkyni a mámy nám pořád říkají, co můžeme a co ne. Proto je tu SKOK do života, kde můžete trénovat co neumíte, rozhodovat se, najít si práci a osamostatnit se od rodiny. My čtyři se známe už od školy, ale ve skoku jsme se dali dohromady a řekli si, že to spolu zkusíme. Káti máma se domluvila s našimi rodiči a dala nám k dispozici svůj dům, kde už spolu bydlíme rok, pomáhají nám pracovnice Skoku.

Zdroj: SKOK do života, o.p.s.

My máme v životě velké štěstí, že máme milující rodiče. Tak skvělé, že nás nechají žít podle našich představ. Letos prožijeme první Vánoce podle sebe. Napekli jsme cukroví, nakoupili dárky pro rodiče, sourozence, i sobě navzájem. Máme stromek a spoustu plánu, jak si užijeme svátky s našimi rodiči a spolu. Já a má přítelkyně rádi tančíme a koukáme na pohádky v televizi. Když člověk nebydlí s rodiči, musí se starat o více věcí, je méně času na zábavu, sem tam se neshodneme. Rodiče se nemusí bát, co s námi bude, když se o nás nebudou moc postarat. Máme je rádi, ale jsme dospělí, tak žijeme podle svého a je to fajn.

Přejeme Vám, abyste stejně jako my prožili svátky v pohodě, podle vlastních představ.