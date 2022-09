Vkusně zabalené Vánoční dárky nemusí být jen výsadou šikovných a kreativních. Poradíme vám, jak snadno zabalit dárky a neztratit u toho hlavu.

Foto: Etsy.com

Přípravy na Vánoce se blíží ke konci. Teď zbývá to nejdůležitější. Balení dárků. Máme pro vás pár tipů, jak zabalit dárky, aby výsledek udělal radost vám i blízkým.

A máme dobrou zprávu. S našimi tipy, dokáže dárky zabalit opravdu každý. Pojďme si ukázat, jak na to.

Měkké dárky? Balení je snazší, než si myslíte

Balení měkkých dárků nemusí být otrava. To, že nedrží tvar a balicí papír se mačká a výsledek nevypadá k světu, nemusí trvat věčně.



A přitom řešení je prosté. Ponožky, šaty nebo košili stačí vložit do dárkové krabice. Ta dodá vašemu dárku tvar a pevnost. Celý dárek pak můžete ještě zabalit do balicího papíru s vánočním motivem.

Jste-li tvořiví a zrovna nemáte po ruce stuhu ani mašli. Nevadí. Obojí si totiž snadno namalujete a výsledek může stát zato.

Zapojte svou tvořivost. Nakreslete na balící papír stuhu podle předlohy.Zdroj: Etsy.com

Pokud vám zbyl jen kousek balicího papíru a zrovna máte po ruce vkusný provázek, může výsledek vypadat i takto.Zdroj: Etsy.com

Dekorační výplň skvěle oživí i strohý dárek

Strohý dárek můžete stylově oživit i použitím netradiční výplně. Se zdobením dárkových krabiček, dárkových košů či tašek může pomoci třeba dřevitá vlna a ke zdobení můžete využít i hedvábný papír v různých barvách.

Obojí je velmi jednoduché na použití. Hedvábný papír vám pomůže s balením menších kousků oblečení, dřevitá vlna je parádní nejen jako fixace, ale i jako stylová dekorace. I obyčejným drobnostem ve vánoční dárkové krabici dodá šmrnc.

Hedvábný papír: novou košili či šálu stačí papírem prostě obalit.Zdroj: Etsy.com

Dřevitá vlna fixuje a navíc s ní vypadá luxusně i každá drobnost.Zdroj: Etsy.com

Balicí papír s vlastním vzorem? Žádný problém

Máte jinou představu o vzorech balicího papíru? Udělejte si svůj vlastní. Ukážeme vám, jak na to.

Základem je balicí papír bez vzoru. . Ten si pak snadno můžete potisknout například razítkem vyrobeným z brambory. Bude vám k tomu stačit menší nůž, barvy dle vašeho výběru a brambora.

Výroba vám zabere jen pár minut a výsledkem může být opravdová stylovka. Líbí se vám?

Vlastní vzor na dárku lze vyrobit i s minimem šikovnosti.Zdroj: Etsy.com

Jak vidíte, způsobů, jak stylově a originálně zabalit dárky jsou spousty. Kreativitě se jednoduše meze nekladou.

Takže pokud si letos chcete s balením dárků alespoň malinko pohrát a přitom u toho neztratit hlavu, věříme, že s našimi tipy a nápady se vám to povede.