Kamiony Coca-Cola letos přivezou kouzlo svátků do desítek českých měst a podpoří také charitu.

Praha, 15. listopadu 2022 – Společnost Coca-Cola spouští vánoční kampaň se sloganem „The magic of giving“. Její součástí je i návrat ikonických kamionů v barvách značky v rámci roadshow po desítkách českých a slovenských měst. Sváteční náladu bude letos Coca‑Cola podporovat od listopadu až do konce prosince.

Kampaň oslavuje nezastavitelnou sílu Vánoc spojovat rodiny i přátele, aby společně prožili nádherné svátky v duchu motta „Kouzlo být spolu“. Součástí kampaně budou letos znovu po odmlce způsobené pandemií oblíbené ikonické kamiony Coca-Cola, které jsou už 25 let jedním ze symbolů přicházející vánoční sezony.

„Coca-Cola kamiony se staly oblíbenou tradicí, která přináší do českých a slovenských měst vánoční kouzlo. Vánoce si vždycky najdou cestu, aby spojily rodiny, přátele a často i úplně cizí lidi prostřednictvím společně prožitých kouzelných chvil. Kampaň začala 7. listopadu spuštěním TV spotu a bude 360stupňová,“ říká Mária Drotárová, brand manažerka společnosti Coca-Cola pro ČR a SR. Zahrnovat bude nejen televizi, ale také OOH média, obsah pro sociální sítě i využití známých influencerů, například českou skupinu Mirai, stejně jako aktivace v obchodech. Chybět nebude ani národní spotřebitelská soutěž v Coke aplikaci.

Ikonické kamiony Coca-Cola poprvé představila ve vánoční kampani v roce 1995 ve spolupráci s reklamní agenturou W. B. Doner. Speciální efekty měla tehdy na starost společnost Industrial Light and Magic, která stála za triky například ve filmové sérii Hvězdné války, v Dobyvatelích ztracené archy či ve snímku Forrest Gump. Nekonečný proud kamionů mířících do měst byl v první reklamě vytvořen ze tří vozů osázených celkem 90 000 žárovkami.

Roadshow se vrací a také pomůže charitě

Svou pouť po českých městech odstartuje první ze dvou kamionů 24. listopadu v Čáslavi a roadshow skončí 22. prosince ve Stupavě. Celkem kamiony navštíví více než třicet českých měst. Roadshow pro Slovensko pak začíná v Piešťanech 3. prosince, kde kamion navštíví další dvacítku měst. Úplný seznam měst a termínů najdete níže nebo na www.coca-cola-vanocni-kamion.cz.

V každém městě bude vedle kamionů připraven doprovodný program se Santou a skřítky nejen pro rodiče s dětmi, ale pro všechny, kteří se chtějí naladit slavnostně. Chybět nebude ani Coca-Cola Food Truck s horkým vánočním nealko punčem z FuzeTea či vánočním nápojem Coca-Cola se skořicí a sladké či slané občerstvení. Program bude začínat v 16 hodin, Santa dorazí o půl hodiny později a zdrží se až do 18.30.

Kamiony letos kromě atmosféry Vánoc přivezou do měst i akci „Kouzlo darovat“, v jejímž rámci se Coca-Cola spojila s Českým a Slovenským červeným křížem, aby pomohla lidem v nouzi.

Za každou objednávku jídla a pití či nákup vánočních předmětů daruje Coca-Cola tržbu Červenému kříži. Návštěvníci na místě pak uvidí díky speciální LED obrazovce aktuálně vybranou částku z útrat za občerstvení a vánoční předměty i to, jak suma postupně roste a kolik zatím dokázali na dobrou věc přispět. Celkově Coca-Cola, společně s účastníky akce, věnuje Červenému kříži v Čechách a na Slovensku dohromady 1 000 000 korun.

„Coca-Cola přináší to pravé vánoční kouzlo mezi lidi již dlouhá léta. Při svých aktivitách nikdy nezapomíná na potřebné, proto ani letošní vánoční kampaň není výjimkou. Prostřednictvím Červeného kříže i letos obdarujeme jejich klienty, aby pro ně svátky byly radostnější,“ říká Veronika Němcová, ředitelka komunikace a společenské odpovědnosti Coca-Cola pro ČR a SR.

„Vážíme si pokračující spolupráce se společností Coca-Cola, která každoročně v rámci vánočního období nezapomíná ani na potřebné. Vybraná částka půjde na podporu projektu HelpTrans, který pomáhá se zajištěním mobility stovkám klientů Českého červeného kříže. Tato pomoc je pro nás a naše klienty opravdu vánočním dárkem,“ říká Miroslava Jirůtková, vedoucí programového oddělení Českého červeného kříže.

V loňském roce například Coca-Cola společně s Dáme jídlo podpořila balíčky plnými dobrot téměř tři tisíce klientů Červeného kříže, zejména samoživitelek z azylových domů a seniorů. Opomenuti však nezůstali ani zaměstnanci sociální sféry, kteří se celý rok starají o druhé.

