Zveme Vás na Dny otevřených dveří, které se budou konat ve čtvrtek 11. ledna a ve čtvrtek 18. ledna 2024, od 10:00 do 19:00 hodin.

Oba dny otevřených dveří zahájíme dopoledne v 10:00 malým vystoupením našeho sboru Datio a následně poté návštěvníci a zájemci o obor Předškolní a mimoškolní pedagogika uvidí představení školních přijímacích zkoušek z HV, TV, mluvních dovedností a uvidí ukázky výtvarných prací pro zkoušku z VV. Přijímací zkoušky "nanečisto" si uchazeči budou moci u našich vyučujících HV a ČJ také vyzkoušet. Stejný program budeme opakovat i odpoledne v 16:00.

Budeme se těšit také na všechny další uchazeče o studium dalších oborů.

Ing. Pavla Hostašová, ředitelka školy

Přejeme všem čtenářům radostné vánoční svátky. V tomto Vánočním čase naplněném vzájemným obdarováním děkujeme všem, kteří myslí také na pomoc druhým a dvě malá ohlédnutí spolu s poděkováním z naší školy přinášíme.

Krabice od bot

V předvánočním a adventním období se naše škola zapojila do 13. ročníku sbírky Krabice od bot 2023 pořádané Diakonií ČCE. Je to akce mající za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Sbírka probíhala od 13. listopadu do 5. prosince 2023. V naší škole jsme připravili 63 krabic od bot naplněných dárky pro kluky a holky od 1 roku do 14 let. Do sbírky se zapojila prakticky celá škola. Zapojilo se 12 tříd a někteří zájemci o sbírku museli být odmítáni pro omezený počet příjemců. Tyto dárkové krabice pak putovaly do rodin. Věříme, že obdarovaným dětem přinesly radost. Všem, kteří se zapojili, moc děkujeme. Mgr. Jana Týmlová



Vánoční hvězda

Na konci listopadu se naše škola již tradičně zapojila do charitativní akce pro nadaci Šance Olomouc, výtěžek pomůže nemocným dětem na hematoonkologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnici v Olomouci. Během dvou dnů se nám podařilo prodat 265 kusů malých a 355 velkých květin v barvách červená, růžová a bílá. S prodejem ve škole i mimo ni pomáhaly naše studentky z prvního ročníku. Před prodejem děvčata vytvořila z malých hvězd krásný houslový klíč. Na konto nadace Šance jsme odeslali krásných 58 570,- Kč. Všem dárcům a pomocníkům moc děkujeme. Mgr. Alena Jestřebská

Vážení čtenáři, přejeme Vám dobré vykročení do roku 2024, v něm hodně zdraví, lásky, požehnání, vzájemného obdarovávání a radosti.

V novém roce přejeme také radost z pohybu a mnoho pěkných zážitků na horách a přidáváme malý pozdrav z lyžařského kurzu.