Brněnské vánoční trhy jdou s dobou a drží se trendů. Jejich organizátoři se inspirovali a po vzoru úspěšných evropských měst založili sváteční program na Zelném trhu na brněnské klubové scéně. Advent na Zelňáku tak láká nejen stálé návštěvníky, ale i ty nové, kteří by běžně na trhy do moravské metropole nezavítali.

Vánoční trhy v Brně oblékly nový vánoční kabát. Jejich organizátoři založili sváteční program na Zelném trhu na brněnské klubové scéně. | Foto: Statutární město Brno

Brněnský Zelný trh má kapacitu tři tisíce lidí a téměř každý den se ji daří naplnit. Návštěvníci si přichází vychutnat vánoční pohodu, tradiční teplé nápoje a nově i své oblíbené hudební skupiny. „Je to skvělé, hraje tady spousta mých oblíbených kapel. Dám si svařák a zadarmo poslouchám super hudbu,“ říká Lucie Nováčková, pravidelná návštěvnice trhů.

Živý hudební program zní každý den od 17 do 22 hodin. A je opravdu nabitý. Vždy vystoupí alespoň tři kapely. Za dobu vánočních trhů se jich tak vystřídá více než stovka. Největší oblibě se těší taková jména jako Jakub Ursiny & Provisorium ze Slovenska, Laura a její tygři, Jana Vébrová a kapela, Band of Heysek, Radimec & Old Horses a mnoho dalších.

Vánoční trhy v Brně na Zelném trhu začaly letos už 17. listopadu a potrvají až do Štědrého dne. „Že bychom hráli pořád dokola jen koledy je nemyslitelné. Proto jsme zvolili moderní zahraniční koncept a podpořili tak klubové kapely. Program je sestavený multižánrově. Díky tomu si každý může najít svoji oblibou skupinu nebo žánr,“ říká Adéla Špánková, produkční městské části Brno-střed.

1/9 Zdroj: Statutární město Brno Živý hudební program zní každý den od 17 do 22 hodin. A je opravdu nabitý a navštěvovaný. 2/9 Zdroj: Statutární město Brno Během živého hudební programu se rozezní mnoho druhů hudebních nástrojů. Vánoční trhy v Brně na Zelném trhu začaly letos už 17. listopadu a potrvají až do Štědrého dne. 3/9 Zdroj: Statutární město Brno Návštěvníci brněnského Zelného trhu se až do Vánoc se tak mohou těšit na mnoho kapel. 4/9 Zdroj: Statutární město Brno Vždy vystoupí alespoň tři kapely. Moderně pojatý a bohatý kulturní program láká spoustu lidí, a to zejména večer. 5/9 Zdroj: Statutární město Brno Za dobu vánočních trhů se vystřídá více než stovka kapel. 6/9 Zdroj: Statutární město Brno Advent na Zelňáku láká nejen stálé návštěvníky, ale i ty nové, kteří by běžně na trhy do moravské metropole nezavítali. 7/9 Zdroj: Statutární město Brno Součástí programu bude slavnostní vyhlášení sbírky Daruj Kelímek, které proběhne 23.12.2023 v 18:00 na Zelňáku 8/9 Zdroj: Statutární město Brno Brněnský Zelný trh má kapacitu tři tisíce lidí a téměř každý den se ji daří naplnit. 9/9 Zdroj: Statutární město Brno Vánoční trhy v Brně oblékly nový vánoční kabát. Jejich organizátoři založili sváteční program na Zelném trhu na brněnské klubové scéně.

Návštěvníci brněnského Zelného trhu se až do Vánoc můžou těšit na mnoho kapel. Budou mezi nimi například Dunaj, Tomáš Kočko & Orchestr, James Harries & Band, BraAgas, Dáša Ubrová – Jakub Juránek – Milan Kašuba a další.

Moderně pojatý a bohatý kulturní program láká spoustu lidí, a to zejména večer. Lidé sie můžou užít kapely a zahřát se u jejich poslechu oblíbenými horkými nápoji. „Rozhodli jsme se přispět k příjemné atmosféře. I proto jsme zachovali cenu svařáku na šedesáti korunách”, doplnil provozovatel Punčového Baru Ondřej Šibřina.

Vánoční trhy v Brně na Zelném trhu zakončí 23. prosince slavnostní večer. Od 18 hodin proběhne slavnostní vyhlášení charitativního projektu Daruj Kelímek. Během něj si budou moct všichni společně zazpívat koledy, a přitom rozsvítit světýlka na svých mobilních telefonech. Za každé z nich pošlou místní prodejci 50 korun na charitu.