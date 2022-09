Během kampaně jsem prošel Kladno křížem krážem a mluvil se stovkami z vás. Nadšení z několika nových projektů se mísilo s rezignací. Mnozí z vás znají jiná města, města, kde lidé mohou zaparkovat a kde najít díru v chodníku nebo v silnici je téměř detektivní práce. Lidé se v nich cítí bezpečně a jejich vedení se zajímá o voliče celé volební období, nejen měsíc před volbami. Z nějakého důvodu se mnozí Kladeňáci smířili s tím, že u nás to nejde. Já se s tím smířit nechci.

Leoš Stránský | Foto: Aenze s.r.o.

Že něco nejde? To poslouchám celý život.

Děda byl za komunistů ve vězení jen proto, že byl živnostník. Mně říkali, že na vysokou školu mohu zapomenout, že to nejde. Když jsem se dostal na vysokou školu, mým snem bylo stát se kaskadérem a pracovat v Hollywoodu. Psal se rok 1986 a všichni mi říkali, že na Hollywood můžu zapomenout, že to nejde. O deset let později jsem jako jeden z kaskadérů skákal z potápějícího se Titaniku. V dalších letech jsem měl možnost jako manažer spolupracovat se světovou špičkou v oboru.

Jsme v opozici. Jde něco změnit z opozice? Mnozí by řekli, že ne, že jde jen kritizovat. Já jsem se rozhodl vydat jinou cestou.

Na začátku roku jsme byli v situaci, kdy byl zastaven projekt modernizace trati z Kladna do Prahy. Předchozí vláda na něj nenechala peníze v rozpočtu. A tak jsem spolu s kolegy měl jasný cíl - prosadit zahájení výstavby ještě v tomto roce. Napojení moderní trati na Prahu a na letiště je pro Kladno a Kladeňáky strategicky důležité. Jakmile se začne, už není cesty zpět a modernizace se musí dokončit. Proto má první výkop pro Kladno ohromný význam.

Jednali jsme několik měsíců na všech úrovních všude, kde to šlo, a nikdy se nespokojili s odpovědí ne. Výsledek? 19. září 2022 jsme spolu s ministrem dopravy odstartovali stavbu moderní trati z Kladna do Prahy. Byla zahájena stavba, kterou nám slibovaly generace politiků snad už od války.

Pokud má člověk cíl, tvrdě pracuje, má kolem sebe dobrý tým a trochu štěstí, jde cokoliv. Já mám dobrý tým a propracovaný Plán pro Kladno.

Jeden bod z našeho Plánu pro Kladno máme zahájený, další výzvy jsou před námi. Počítáme s novým Sítenským mostem, přestavbou LaParku na domov s pečovatelskou službou včetně restaurace. Opravu zanedbaných chodníků a silnic, zlepšení parkování a bezpečnosti ve městě – to beru jako samozřejmost. Pokud to jde jinde, půjde to i u nás. Nespokojme se s málem, chtějme víc.

Proto Vás chci požádat o Váš hlas. Pokud mi ve volbách dáte důvěru, budu primátorem, na kterého se budete moci se svými problémy kdykoliv obrátit.

Děkuji!

Váš

Mgr. Leoš Stránský

leos@planprokaldno.cz

773 713 188