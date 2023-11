„Syn se narodil s těžkým postižením, v noci se budil s pláčem v křečích, zažila jsem dlouhodobou spánkovou deprivaci,“ říká maminka Lenka Jassim.

Lenka Jassim | Foto: archiv Nadace rodiny Vlčkových

Jakou diagnózu má váš syn a jak se projevuje?

Syn se narodil s těžkým postižením, konkrétní diagnóza se ale hledala několik let, několikrát jsme měnili pediatra. Když byly synovi tři roky, zjistilo se, že má velmi vzácnou genetickou poruchu štítné žlázy, momentálně je jediný s touto nemocí v celém Česku. Ve svalech se mu hromadí hormony, které způsobují křeče, naproti tomu má uvolněné, ochablé svalstvo celého těla, krku, neudrží hlavu. Mozek se vyvíjí pomaleji. Součástí projevů je vzrušivá nervová soustava. V noci, když se tělo uvolní, dochází ke svalovým křečím. Budil se několikrát každou noc, brečel bolestí, musela jsem ho chovat a masírovat, aby křeče povolily. Takhle se to opakovalo třeba po hodině. Noc za nocí, osm let. Zažila jsem spánkovou deprivaci a tak vím, že je to nejhorší možný způsob týrání člověka. Měla jsem stavy, kdy jsem se bála, abych sobě nebo synovi neublížila.

Pomáhal vám někdo s péčí o syna?

Zpočátku jsme se střídali s manželem. Později jsme se s manželem odcizili a on se odstěhoval. Rozvedli jsme se, ale dokázali jsme zůstat přátelé. A hlavně jsme oba milující rodiče. Manžel mě se synem podporuje finančně, je schopen mě úplně zastoupit v péči o syna, když se výjimečně stane, že třeba onemocním. Se synem žiju sama. Od tří let chodil do denního stacionáře jako do školky. To mi dalo možnost chodit do práce, ale současně jsem měla pořád náročné noci se synem.

Tento rozhovor je další ze seriálu Hrdinové péče o vážně nemocné děti. Vznikl díky Nadaci rodiny Vlčkových, která podporuje rozvoj péče o vážně nemocné děti a jejich rodiny.

Jak probíhala vaše běžná noc?

Často jsme spali tak, že jsem ho celou noc držela v náručí. Budil se s křikem několikrát za noc. Snažila jsem se ho utišit, znovu ho uspat a pokusit se uklidnit a znovu usnout. Než jsem ale zabrala do hlubokého spánku, vše se znovu opakovalo. Pohybovala jsem se jen ve fázi lehkého spánku, něco mezi spaním a bděním. Často jsem si ráno nebyla ani jistá, jestli jsem vůbec spala.

Přes den jste pracovala, v noci jste se starala o syna, kdy jste odpočívala?

Nikdy. Na to nebyl prostor. Musela jsem stíhat práci, péči o syna, domácnost… Zkoušela jsem zkrácený úvazek i jiné možnosti, jak si přivydělat, a zároveň zvládat péči. Nakonec jsem sama sebe dostala do úzkostných poruch. Teď bude synovi 13 let, posledních několik let už nepracuji. Nebyla jsem schopná zvládnout práci a péči o něj. Záškuby, křeče a bolesti v noci postupně s jeho věkem gradovaly, budil se s řevem. Naštěstí se povedlo nastavit správnou medikaci. Léky postupně zabíraly a noční křeče ustávaly, dokonce byl syn schopen usínat i sám, aniž bych ho musela držet. Pediatr, který našel správnou medikaci, nám zachránil život.

Synovi je 13 let, jaký režim máte teď?

Syn je od šesti let školou povinný. Chodí do speciální školy Modrý klíč. Ve třídě je 6 dětí s různým postižením. Výuka neprobíhá tak, jak si ji většinou představujeme. Dětem se věnují speciální pedagogové a program je velmi bohatý. To, co považuji za úplně nejužitečnější ve výuce, jsou náhradní způsoby komunikace. To nám pak pomáhá v běžných denních situacích, kdy syn může projevit svá přání, náladu. Dělá ho to svobodnějším a cítí se líp i v kolektivu, který ho tím přijímá a rozumí mu. Velký prostor je věnovaný terapiím. Mají i hudební výchovu, rodinnou výchovu.

Když je syn ve škole, běhám po úřadech, volám lékařům, zařizuji rehabilitace, vyzvedávám léky, pleny, objednávám servis vozíku, vyzvedávám různé jiné zdravotní pomůcky, které potřebujeme. Mám čas to objet sama, dostat se do míst, která nejsou bezbariérová. Řešíme i jiné starosti, syn vyrostl, přešel ze zdravotního kočárku na invalidní vozík. Proto bychom potřebovali auto s rampou, které bude upravené na převoz syna ve vozíku.

Co když chcete jet třeba sama na víkend? Kdo se stará o syna?

I když bydlíme v Praze, služby jsou v tomto směru nedostatečné. Denních stacionářů je málo a jsou plné. Syn začal mít před rokem problémy s přijímáním klasické stravy, zažili jsme velmi nepříjemnou příhodu, kdy vdechl kousek jídla a začal se dusit. Museli jsme proto přejít na krmení sondou do žaludku (PEG). V tu chvíli pro nás začala být většina odlehčovacích služeb nedostupná. Krmení sondou je bariéra, kvůli které nemohou dítě přijmout do péče. Většina zařízení totiž poskytuje jen sociální službu. Podle zákona nesmí poskytnout zdravotní péči. Nemohou tedy např. ošetřit okolí sondy (PEGu). To musím udělat já, jako maminka. Jsem vystudovaný ekonom, o práci ve zdravotnictví jsem nikdy nestála, ale najednou jsem postavená do situace, kdy zastávám pro své dítě roli ošetřovatelky, zdravotní sestry. Jsme v péči Thomayerovy nemocnice a jejich paliativního týmu, kde znají synovu diagnózu. Poradili nám taky odlehčovací zařízení DIOP v Nemocnici Hořovice, jejich služby už jsme několikrát využili.

Myslíte si, že by se vám hodilo zařízení, které Nadace rodiny Vlčkových buduje na Cibulce?

To bude naprosto ideální. Budu tam moct kdykoli přijít ho navštívit a zároveň si odpočinout. Centrum Cibulka je už teď chtěné a vymodlené rodiči, kteří o nemocné dítě pečují, protože takové zařízení tady chybí. Málokdo si umí představit, jak je péče o postižené dítě náročná, dochází k izolaci rodiny, probíhá sociální odloučení a vyčerpání pečujících. Je to realita nás všech, kteří se staráme o vážně nemocné dítě.