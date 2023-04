Do poradny přichází žena středního věku, z tváře ji čtu nejistotu a obavy, po úvodním představení mi vypráví několikaleté soužití se svojí maminkou.

Začalo to nenápadně, maminka bydlela sama v bytě, občas zapomněla, kam odložila hrnek, jestli si vzala léky, jestli vypla troubu. Problémy s krátkodobou pamětí se stupňovaly, začala mít potíže s yorientací v čase – jaký je den, roční období, občas si při telefonickém rozhovoru byla nejistá, v jakém městě právě je, ptala se opakovaně na stejné otázky, postupně nezvládla péči o svoji osobu – nezvládla si sama připravit snídani a večeři, brát pravidelně léky, nezvládla nakoupit a vrátit se bezpečně domů. Dcera za ní pravidelně dochází, ale obtíže se prohlubují. Dcera prosí o radu a pomoc, jak o maminku dále pečovat.

Právě pro rodinné pečující o lidi s onemocněním demence je blanenská poradna jako kontaktní místo České alzheimerovské společnosti, o.p.s. určena. Ale i pro Ty, kteří mají u svých blízkých podezření na poruchu kognitivních funkcí (paměti, myšlení, úsudku). Včasné zachycení či vyloučení takových potíží je pro další vývoj zásadní.

Zatímco ve věkové skupině lidí Zdroj: SENIOR centrum Blansko/archiv starších 65 let trpí demencí 1 ze 13, ve skupině nad 80 let je to již 1 z 5 lidí a ve skupině nad 90 let je to 1 z 2 lidí.

Demence má mnoho příčin - nejčastější příčinou je Alzheimerova choroba (přibližně u 62 % lidí s demencí).

V poradně nabízíme odpovědi na otázky, jaké jsou varovné příznaky a projevy demence; jak vhodně upravit domácí prostředí, jaké jsou sociální, zdravotní a další služby, které mohou péči odlehčit, a v neposlední řadě, jak jako pečující pečovat sám o sebe. V poradně je možné nechat si otestovat stav kognitivních funkcí (paměť aj.) pomocí testovacích modulů.

