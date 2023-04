Mít svůj domov kvalitně zabezpečený proti zlodějům, jejichž techniky jsou stále sofistikovanější, je stále náročnější.

ilustrační foto | Foto: ADLO - bezpečnostní dveře s.r.o.

Proto je v současné digitální době vhodné vsadit na nejmodernější technologie a pořídit si inteligentní bezpečnostní dveře od ADLO. Jen tak můžete získat před zloději náskok a předejít nepříjemné situaci s „vybílenou domácností“.

Pokud se pro bezpečí svého domova snažíte udělat maximum, včetně toho, že nesdělujete „na potkání“ všem známým kdy a na jak dlouho opouštíte své obydlí, ani tuto skutečnost veřejně nesdílíte na sociálních sítích, pak je tu ještě otázka technického zabezpečení vchodu do domu či bytu. Právě před vchodovými dveřmi se zloděj rozhoduje, zda ve svém záměru, vtrhnout do vaší domácnosti, bude pokračovat. Odradit jej však může nejmodernější technologie - inteligentní bezpečnostní dveře.

Přestože běžné bezpečnostní dveře dnes většinou disponují kvalitním kováním a zabezpečením, bohužel vám nepomohou s nonstop ohlídáním prostoru před domovními dveřmi. To dokáží jen kvalitní inteligentní bezpečnostní dveře. Ty od společnosti ADLO mají celou řadu „vychytávek“, které mohou používat dospělí, ale i děti. Pojďme si je přiblížit.

Dění před i za dveřmi uvidíte v mobilu online

Inteligentní dveře LIVE WIFI DUAL, dokáží ochránit samy sebe i prostor v úhlu 180 stupňů kolem sebe a to po celých 24 hodin denně za světla i za tmy. Přes mobil vás informují zvukem i on-line obrazem, pokud se před vchodem vašich dveří objeví jakákoliv osoba. Vy s ní tak můžete okamžitě komunikovat, aniž by dotyčná osoba tušila, zda se nacházíte uvnitř bytu nebo jste momentálně daleko od domova. Přitom se videozáznam nahrává na váš mobil. Díky duálnímu systému můžete sledovat i dění uvnitř domácnosti, hned za dveřmi. Systém lze využít u všech bezpečnostních dveří ADLO, připojení na mobil funguje přes vaši WIFI.

Otiskem prstu se dovnitř dostanou snadno vaše děti

Moderní způsob otvírání dveří skýtají inteligentní biometrické bezpečnostní dveře. Pouhým otiskem prstu na ovládacím panelu u dveří je lze otevřít, což je snadné i pro malé děti. Otevření můžete zvolit i pomocí mobilního telefonu přes Bluetooth. Prostřednictvím svého mobilu můžete také na dálku povolit jednorázový mimořádný vstup do domu jiné osobě. V systému lze zadat povolení vstupu až 90 osobám, které určíte. Bezdrátová čtečka přitom nevyžaduje žádné externí připojení. I při těchto vymoženostech je zachována možnost otevření dveří pomocí bezpečnostního klíče.

Live přenos na dálku kdykoliv

S dveřmi LIVE i mimo domov vidíte, co se děje doma před dveřmi. Všechny podezřelé aktivity vám ohlásí váš mobil a vy tak můžete sledovat aktuální dění před vchodem do domácnosti, byť se nacházíte mimo domov třeba v kanceláři v práci. S osobou, která stojí před vašim domácím vchodem přitom můžete komunikovat live, aniž by věděla, kde se nacházíte.

Společnost ADLO dodává na trh nepřekonatelné bezpečnostní dveře do bytu a exteriérové termo dveře do každého počasí. Na každý typ těchto dveří lze instalovat kterýkoliv ze tří výše zmíněných moderních technologií.

Více informací najdete na www.adlo.cz