Ve čtvrtém plzeňském obvodě lidé navrhují projekty, které by si přáli

Komerční sdělení

Do 30. října mají lidé možnost napsat své návrhy na vylepšení čtvrtého plzeňského obvodu. Už teď se sešla celá řada zajímavých nápadů. Lidé by chtěli například obnovit stezku z Lobez k vyhlídce Švábiny, vybudovat tančírnu v Lobezském parku nebo vysadit alej podél cyklostezky z Újezdu do Červeného Hrádku. Nejčastěji lidé podávají své podněty přes webové stránky rozhodnetesami.cz/plzen4. Do konce roku radnice Čtyřky návrhy posoudí a vybere ty, které by bylo možné realizovat. Během března příštího roku pak sami lidé odhlasují, jaké nápady považují za nejlepší. Od dubna se nápady budou moci postupně zrealizovat. Čtyřka na ně vyčlenila celkem 1,5 milionu korun. Takzvaný participativní rozpočet se stává čím dál více populární a lidé nový nástroj ke spolurozhodování o části veřejných prostředků využívají stále častěji.

Foto: MO Plzeň 4