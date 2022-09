Přestože již letní prázdniny skončily, ve Skiareálu Ještěd je sezóna stále v plném proudu. V rámci babího léta nabízí skiareál po celé září zvýhodněné jízdenky do Bikeparku, slevy na terénní tříkolky a koloběžky, zpáteční jízdenky lanovkou za pouhých 99 korun a spoustu dalších akcí.

Foto: TMR Ještěd a.s.

Zpestřete si s celou rodinou začátek školního roku a vyrazte na Ještěd. Z centra Liberce jste u lanovky za pár minut tramvají a autem z Prahy za pouhou hodinu!

Konec léta pomalu klepe na dveře, na Ještědu ale sezóna zdaleka nekončí. Pokud váháte, kam vyrazit s dětmi třeba na víkend, nevynechejte zdejší skiareál. Právě zde odstartovalo ještědské babí léto s celou řadou zábavných aktivit. S věrnostním programem GOPASS navíc výrazně ušetříte. Užijte si třeba vyhlídkovou jízdu sedačkovou lanovkou Skalka, která vás vyveze na hřeben nedaleko ještědského vysílače. Za obousměrnou jízdenku zaplatíte ve čtvrtek a v pátek pouhých 99 korun. „Lanovka je během září v provozu od čtvrtka do neděle a samozřejmě i na státní svátek 28. září. Jezdí v půlhodinových intervalech od 9 do 17 hodin. Ještědský hřeben je ideálním výchozím bodem pro řadu dalších aktivit, jako je jízda na terénní tříkolce, koloběžce nebo kole. Startují zde i naše naučné stezky Skryté příběhy, které návštěvníky prostřednictvím kvízů zavedou k vysílači, do Ještědského pralesa a na další zajímavá místa v okolí,“ uvedl ředitel Skiareálu Ještěd Jakub Hanuš.

Zdroj: TMR Ještěd a.s.

Pro příznivce horských kol a adrenalinu připravil skiareál výhodné jízdenky do Bikeparku. Stačí je zakoupit dopředu online na www.gopass.travel. Každý čtvrtek a pátek se svezete po celý den za pouhých 290 korun, v sobotu a neděli si můžete zakoupit jednodenní jízdenky za 390 korun. Za zvýhodněné ceny nabízí středisko i oblíbené terénní tříkolky a koloběžky. Prostřednictvím speciální akce FUN Ticket pořídíte jízdu lanovkou Skalka v kombinaci s jízdou na tříkolce či koloběžce v kategorii dospělých již od 190 korun. Máte-li děti, vezměte je na nové letní hřiště s unikátními herními prvky a skluzavkami, užít si můžete i vzduchovou trampolínu, spoustu cyklostezek a turistických tras. Vynechat byste neměli ani Après-ski bar Nová Skalka s dřevěnou venkovní terasou a širokou nabídkou občerstvení nedaleko infocentra i FUN ZÓNY pro děti. Při zakoupení libovolné jízdenky ve skiareálu navíc získáte poukaz 1+1 zdarma na točenou kofolu, horký nápoj nebo nanuk.

Zdroj: TMR Ještěd a.s.

Nezapomeňte si svou GOPASS kartu!

Abyste mohli čerpat všechny slevy a výhody, nezapomeňte si do Skiareálu Ještěd vzít věrnostní kartičku GOPASS nebo se předem do výhodného mezinárodního programu zaregistrovat a svou kartičku si vyzvednout až ve skiareálu. S registrací vám pomohou případně i zaměstnanci infocentra. Veškeré výhody a slevy můžete čerpat nejen na Ještědu, ale i v dalších horských resortech, zábavních a vodních parcích nebo vybraných golfových resortech. Jde například o Skiareál Špindlerův Mlýn, střediska Jasná, Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso a Starý Smokovec v Tatrách, polský Szczyrk, rakouské lyžařské areály Mölltaler Gletscher, Ankogel Mallnitz nebo Muttereralm, vodní parky Bešeňová a Tatralandia nebo golfová hřiště Kaskáda a Ostravice.

Více informací naleznete na skijested.cz