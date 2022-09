Místa, kde jste poslední čtyři roky mohli potkat náměstka primátora Jirku Štábla nejčastěji.

Jiří Štábl, náměstek primátora Teplice | Foto: J. Štábl/osobn archiv

„Pro mě osobně nebyl mandát zastupitele nikdy jen vysedávání v kanceláři. Snažil jsem se být velmi aktivní, navštěvovat jednotlivé organizace města, jesle, školy, školky – účastnit se akcí - koncertů filharmonie, Malých Paříží, školních vystoupení dětí, sportovních tréninků nebo zápasů,“ popisuje svůj přístup v roli náměstka primátora.

Dodává, že hodně času strávil i na setkáních se seniory nebo na komunitních aktivitách a také sportovištích ve městě. „Můj den typicky začíná v 5:15 ráno, protože chodím běhat, ať už do Zámeckého parku, kolem Barbory anebo cvičit do fitness v našem Aquacentru. Poznal jsem díky tomu řadu skvělých lidí a ujistil se v tom, že co obyvatele trápí a co potřebují nezjistíte vysedáváním na magistrátu, ale tím, že s nimi budete mluvit přímo osobně.“

Žijeme v Teplicích všichni společně a my na městě tu opravdu jsme pro naše obyvatele. „Tepličané, s vaší podporou bychom rádi pokračovali v rozdělané práci – pro vás, pro obyvatele našeho města, protože máme na co navazovat,“ pokračuje Štábl.

Hned od počátku našeho působení ve vedení města jsme aktivně přistoupili k řešení otázek týkajících se sociální oblasti, zejména k podpoře našich seniorů. Při setkávání se seniory vyplynul zájem o vytvoření důstojného místa pro různorodé aktivity seniorů. Tento záměr jsme považovali za velmi důležitý, protože sociální kontakt, mezigenerační setkávání a osobní rozvoj této skupiny našich obyvatel byl dosud opomíjen. Proto jsme prosadili financování a fungování klubu pro seniory – prostoru pro setkávání seniorů a seniorských organizací.

Zdroj: J. Štábl/osobn archiv

Důležitá pro nás je také spolupráce s neziskovými organizacemi v sociální oblasti. Podíleli jsme se například na finanční podpoře potřebné k vybudování nízkoprahového denního centra, které se zaměřuje na lidi bez domova a na osoby v tíživé sociální situaci. V současné době spolupracujeme s neziskovým sektorem na připravovaném projektu, který by měl přinést další možnosti zejména v oblasti dostupnějšího bydlení pro osoby s obtížnějším přístupem na trh s bydlením.

V době náročných krizových situací jsme také byli schopni zajistit Tepličanům potřebné a dostupné služby. Zřídili jsme bezbariérové centrum, kde bylo možné nechat se v době pandemie očkovat. Naši občané měli možnost navštívit toto centrum i bez předchozího objednání, což výrazně ulehčilo a pomohlo obyvatelům našeho města v této nelehké době. Senioři bydlící v teplických domech pro seniory pak měli zajištěnou možnost nechat se očkovat přímo v jejich bydlišti.

Vážíme si a plně podporujeme také práci všech našich kolegů v oblasti školství. Díky spolupráci s teplickými mateřskými školami se nám podařilo vytvořit nové kapacity. Zajistili jsme tak dostatek míst pro děti od tří let. V následujícím období plánujeme zvýšit dostupnost našich mateřských škol a umožnit tím rodinám s dětmi, aby zde našly veškeré zázemí potřebné ke kvalitnímu životu.

jiristabl.cz

IG: jiri.stabl.politik

FB: facebook.com/jiri.stabl.politik

Zdroj: J. Štábl/osobn archiv

Zadavatel/zpracovatel: ANO 2011