Poctivost, férovost nebo spolehlivost. To jsou hlavní pilíře, na kterých staví ve společnosti White Cactus.

Foto: WHITECACTUS s.r.o.

Matěj Kocanda, projektový manažer společnosti.Zdroj: WHITECACTUS s.r.o.Tato rodinná regionální firma z malého jihočeského města Protivín vznikla v roce 2021 jako montážní a elektrikářská firma. Dnes svým zákazníkům poskytuje kompletní služby v oboru fotovoltaických elektráren, tepelných čerpadel a solárních ohřevů vody. „Rozhodli jsme se vytvořit značku, se kterou se nebudeme stydět spojit svá jména. Celou naši firemní kulturu jsme postavili na proklientských a prozaměstnaneckých hodnotách. Pro naše zaměstnance vytváříme optimální pracovní podmínky a dáváme jim prostor k osobnostnímu i profesnímu růstu. Všechna tato pozitivní energie, profesionalita a týmový duch se přenáší na naše zákazníky a věřím, že naše služba je přesně to, co na českém trhu chybělo,“ říká Matěj Kocanda, projektový manažer společnosti.

Jak byste popsali poslání a cíle vaší firmy?

Naším hlavním cílem je, aby byl náš zákazník vždycky spokojený. Stejně tak se snažíme vytvářet optimální pracovní podmínky pro všechny naše zaměstnance. Spokojení a dobře namotivovaní zaměstnanci přenáší pozitivní energii do své práce a z toho pak těží naši zákazníci, kteří za své peníze dostávají profesionální službu s přidanou hodnotou. Naším hlavním cílem je stát se v jižních Čechách a okolí nejlepším dodavatelem a servisní společností pro ty, kteří se rozhodnou investovat do fotovoltaických elektráren, solárního ohřevu vody nebo tepelných čerpadel.

Zdroj: WHITECACTUS s.r.o.

Jaké jsou klíčové oblasti, ve kterých vaše firma působí?

Naše firma se specializuje na fotovoltaické elektrárny a solární ohřevy vody, které jsou naším hlavním oborem. Tyto technologie jsou pro nás denním chlebem a jsme v nich velmi kompetentní. Nedávno jsme do naší nabídky přidali také tepelná čerpadla, která úzce souvisejí s naším oborem a umožňují nám nabídnout našim zákazníkům komplexní řešení pro maximální nezávislost a šetrnost k životnímu prostředí.

Zdroj: WHITECACTUS s.r.o.

Jaký je váš tým a jaké jsou jeho hlavní kompetence?

Naše firma má 27 kmenových spolupracovníků a řadu externích dodavatelů. Klíčové role v naší firmě zastávají naši elektrikáři a montéři, kterých je v současnosti 18, a jejich počty rozšiřujeme. V kanceláři pracuje devět lidí, kteří se zabývají organizací zakázek, tvorbou projektových dokumentací, komunikací se zákazníky, žádostmi o dotace a distribucí, monitoringem již realizovaných projektů a příjmem nových zakázek. Podle vytíženosti náš tým doplňujeme externími dodavateli.

Zdroj: WHITECACTUS s.r.o.

Jaké jsou vaše hlavní úspěchy a co vás nejvíce odlišuje od ostatních firem v oboru?

Jako největší úspěch naší firmy vnímám vytvoření obchodního modelu, který není závislý na vybírání finančních záloh od zákazníků. To nás odlišuje od konkurence, protože u nás klient platí až poté, co mu reálně dodáme nějakou hodnotu. Jsem také hrdý, že jsme zaujali řadu zkušených odborníků, kteří se rozhodli stát členy našeho týmu, a na pozitivní zpětnou vazbu od našich zákazníků. Jako důležitou součást naší firemní kultury považujeme osobní setkání s každým klientem, a to buď mnou nebo mým bratrem, který je majitelem společnosti. Během těchto setkání se s nimi bavíme o tom, jak byli s naší prací spokojení, co bychom měli zlepšit a podobně. Je to výborná zpětná vazba a klienti tuto naši tradici vnímají velmi pozitivně.

Zdroj: WHITECACTUS s.r.o.

Jak je na tom v současnosti trh s fotovoltaickými elektrárnami a ekologickými technologiemi zaměřenými na energetiku?

Obecně bych se nebál říct, že situace na trhu oproti první polovině tohoto roku a hlavně celému roku 2022 se velmi zlepšila. Trh se velmi pročistil od neseriózních obchodních firem, které jen využily vlnu zájmu o fotovoltaické elektrárny a absolutně nepřipraveny a bez jakýchkoliv znalostí technické a organizační problematiky věci se pustily do bezhlavého zasmluvňování zákazníků, jimž slibovaly nesmysly, které nemohly nikdy splnit. Tato vývojová etapa našeho oboru skončila letos v květnu, kdy padla jedna nejmenovaná společnost, která je synonymem pro vše negativní, co v této odpovědi zmiňuji. A i když pár takových společností na trhu stále je, už si nemyslím, že nastane situace, kdy bude nějaká firma své zákazníky vyloženě okrádat. Kvalita služeb jde nahoru a já jsem moc rád za každou poctivou a kvalitní firmu, která se na trhu objeví, protože tím na nás vyvíjí tlak, abychom naši službu neustále posouvali kupředu a byli lepší a lepší.

Zdroj: WHITECACTUS s.r.o.

Kolik jste již zrealizovali projektů a jaké jsou v tomto směru vaše cíle?

V současné době máme za sebou více než 150 realizovaných projektů a každý měsíc přibývá zhruba 20 spokojených zákazníků. Toto číslo je jasným důkazem kvality našich služeb a spokojenosti našich zákazníků. Naším cílem je dosáhnout počtu 500 klientů a poté se více zaměřit na servis stávajících instalací. Akvizici nových zákazníků bychom chtěli trochu zpomalit, namísto toho věnovat svou energii větším projektům pro firemní zákazníky a státní správu.

Jaké jsou výhody vašich technologií pro zákazníky?

Výhody námi nabízených technologií pro zákazníky jsou mnohostranné. Jednou z těch hlavních je energetická soběstačnost. To znamená, že majitelé těchto technologií jsou schopni pokrýt část nebo všechny své energetické potřeby bez nutnosti nakupovat energii od dodavatelů. Tímto způsobem mohou ušetřit peníze, naopak si i nějaké peníze přivydělat prodejem přebytečné elektřiny. Zákazníci také profitují z toho, že stoupne cena jejich nemovitosti. Ekologické technologie jsou totiž stále žádanější a nemovitosti s těmito technologiemi jsou považovány za atraktivnější. Poslední, ale neméně důležitou výhodou je přínos pro životní prostředí. Tyto technologie využívají obnovitelné zdroje energie a přispívají tak ke snižování emisí skleníkových plynů.

Zdroj: WHITECACTUS s.r.o.

Jaké dotace jsou v současnosti dostupné pro domácnosti?

V současné době jsou pro tyto technologie dostupné dvě hlavní dotace. První je program NZÚ, určený pro majitele rodinných domů, kde může zákazník získat až 200 000 korun na instalaci domácí fotovoltaické elektrárny. Pokud se rozhodne pro kombinaci s jinými eko technologiemi, může být dotace ještě vyšší. U tepelných čerpadel může dosáhnout dotace až 180 000 korun. Druhý program, NZÚ light, je velmi výhodný pro lidi v důchodovém věku a nabízí podporu až 90 000 korun na solární panely určené pro ohřev vody. U menších instalací může zákazník doplatit pouze jednu korunu z vlastní kapsy, u větších instalací se doplatek pohybuje okolo 10 000 korun. Peníze z programu NZÚ light je možné vyplatit i zálohově. Toto je jedinečná příležitost, která se nebude jen tak opakovat a podle mě vezmou lidé tuto dotaci útokem. Nemělo by se ale s jejím čerpáním zbytečně otálet, protože finanční prostředky určené pro zájemce jsou omezené.

Zdroj: WHITECACTUS s.r.o.



Jaká je přibližná návratnost investice do fotovoltaických elektráren a dalších ekologických technologií?

Návratnost investic do fotovoltaických elektráren a ekologických technologií se pohybuje v závislosti na konkrétní technologii a dalších faktorech. Investice z fotovoltaické elektrárny se díky vysokým cenám elektřiny a dostupným dotacím z fondu NZÚ vrátí obvykle do čtyř až šesti let. Tepelná čerpadla mají návratnost okolo osmi let. Velmi zajímavá je návratnost technologií sloužících pro solární ohřev vody – v případě lidí v důchodovém věku, kteří mohou využít dotaci až 90 000 korun z fondu NZÚ light, může být návratnost investice prakticky okamžitá. Nicméně, návratnost se mění v čase a má tendenci se snižovat, protože ceny energií dlouhodobě rostou, zatímco cena za instalaci technologií, jako jsou fotovoltaické elektrárny, je jednorázová a kromě drobných investic do údržby a servisu se již nemění. Také se blíží znovuzavedení poplatků POZE (lidově ,,příspěvek na solární barony“), takže zdražování elektřiny se pravděpodobně v nejbližší době nevyhneme. To znamená, že reálná doba návratnosti může být kratší než původní odhad.



Zdroj: WHITECACTUS s.r.o.

Jak je to v reálu, když za vámi někdo přijde s tím, že by chtěl od vás některou ze zmiňovaných technologií?

Naším cílem je dosáhnout vždy maximálního přesvědčení zákazníka o investici a spolupráci s námi. Každý potenciální zákazník dostane po první schůzce s naším poradcem detailní projektovou dokumentaci na míru, která zahrnuje technologickou a cenovou nabídku, grafickou vizualizaci a prognózu návratnosti a výkonu technologie přímo na konkrétní nemovitost. Kromě toho provádíme technický audit nemovitosti, který nám umožňuje zjistit, zda nemovitost vyhovuje technickým podmínkám a předejít tak možným komplikacím. Naše služby jsou pro zákazníky bezplatné až do finálního rozhodnutí a podpisu smlouvy o dílu. Po tomto rozhodnutí nabízíme velmi rychlou realizaci, která obvykle probíhá do 30 dnů, bez nutnosti platit jakékoliv zálohy předem.

Zdroj: WHITECACTUS s.r.o.

Jaký typ podpory a servisu nabízíte zákazníkům po realizaci projektu?

Po realizaci projektu nabízíme zákazníkům dlouhodobý servis. Ten zahrnuje každoroční návštěvu našeho servisního technika, který provede kontrolu celé instalace. Kromě toho naše instalace neustále vzdáleně monitorujeme a v případě jakýchkoli obtíží okamžitě reagujeme a situaci řešíme. Tento přístup nám umožňuje zajistit nejvyšší možnou kvalitu a spolehlivost našich technologií.

Zdroj: WHITECACTUS s.r.o.

www.whitecactus.cz

info@whitecactus.cz

Tel.: 608 295 813