Říká Zdeněk Soukup, jednatel královéhradecké společnosti Reality Soukup.

Zdeněk Soukup | Foto: Zadavatel

Služby, které makléřská společnost Reality Soukup nabízí klientům, zahrnují široké spektrum situací, s nimiž se prodávající i kupující mohou na realitním trhu setkat, ať už jsou to hypoteční úvěry, výkupy, aukce a pojištění nemovitostí, poradenské a právní služby, profesionální fotografování, trendy videoprohlídky, Homestaging nebo inženýring.

Jaké služby poskytujete vašim klientům, co všechno mohou lidé, kteří prodávají nebo kupují nemovitost získat?

Poskytujeme kompletní realitní a inženýrské služby. Klienti se o nic nestarají, nezařizují, nejednají s úřady apod. O to vše se staráme my. Můžou nás kontaktovat ohledně dělení a scelování pozemků, stavebních povolení, dědického řízení, nacenění nemovitosti, prodeje nemovitosti a spousty dalších služeb s tím spojených. Zakládáme si na profesionalitě a pečlivosti, klient získá pozitivní zkušenost, která je pro nás nejdůležitější.

Na jaký zákaznický segment se orientujete, spolupracujete pouze s jednotlivci nebo i developery?

V naší činnosti spolupracujeme jak s jednotlivci, tak i developery. Přestože jde o rozdílné segmenty, k oběma přistupuji se vstřícností a zájmem o potřeby klienta, na kterých stavím realitní byznys. Spolu se zkušenostmi jsou to ty pravé hodnoty, které tvořím a s radostí sdílím s mými klienty, ať už developery nebo jednotlivci.

Jaký je geografický záběr vaší kanceláře, z jakých regionů se na vás klienti mohou obrátit?

Spolupracujeme s klienty nejen ve východních Čechách, ale po celé České republice. Kromě více než 150 prodaných nemovitostí máme za sebou přes 50 zprostředkovaných pronájmů bytových i nebytových prostor a 40 aktuálně zastupovaných klientů a nemovitostí v portfoliu.

Kolik ročně zprostředkujete prodejů a koupí realit a v jakém objemu? Pozorujete, že se aktuálně realitní trh proměňuje?

Na tuhle otázku se nedá zcela přesně odpovědět. Záleží na řadě okolností. Jak jsem zmiňoval v předešlé otázce, tím, že spolupracujeme i s developery, je každý rok v realitních číslech jiný.

Nabízíte vašim klientům něco mimořádného, něco, co vaše konkurence nemá?

Tady bych zdůraznil spolupráci s profesionály, na které se vždy můžu spolehnout. V našich prezentacích zkoušíme nové prvky, máme video prohlídky, záběry z dronu, materport, díky kterému procházíte nemovitostí, jako by jste byli přímo na místě. Profesionální prezentace je vlastně to nejdůležitější a jde ruku v ruce s odbornými znalostmi, které jsem nasbíral za posledních deset let, co se pohybuji v realitách. Nezáleží na tom, zda prodáváte garáž nebo vilu za desítky milionů, ke každé nemovitosti přistupuji stejně. Další důležitou součástí je marketingová strategie, která musí být vždy propracovaná do posledního detailu. Proto inzerujeme na 40 serverech, máme reklamu v televizi a rádiu, na sociálních sítích apod. Nestačí nám získat klienta, ale poskytnout mu maximální komfort při obchodu.

Připravujete do budoucna nějaké novinky, které byste mohl prozradit?

Novinky? V tomhle světě musíte být vždy o krok napřed a neustále přemýšlet, jak se zdokonalovat, posouvat dopředu a být odlišný. Ano, určitě něco chystám, ale nerad bych prozrazoval.

