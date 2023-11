Před čtyřmi lety nastupoval do společnosti, která se potýkala s existenčními problémy. I díky novým majitelům, rodině Vollmann, se za tu dobu podařilo ze společnosti MetalWorx v Plané nad Lužnicí udělat firmu s tři sta padesáti zaměstnanci, kde se nyní vyrábí díly pro světoznámé značky jako je například Porsche nebo třeba Bentley. „V roce dva tisíce devatenáct měla naše společnost obrat kolem čtyři sta milionů korun. Dnes jsme na úrovni přes jednu miliardu a rosteme takovým tempem, že směřujeme k hranici více než jedna a půl miliardy korun,“ říká jednatel společnosti Vollmann MetalWorx Marcel Kaštovský.

MetalWorx Planá nad Lužnicí je strojírenská společnost zaměřená na automobilový průmysl. | Foto: se svolením Vollmann MetalWorx

Už dříve jste řekl, že i nejlepší kapitán zůstane bez dobré posádky s lodí na břehu. Jak se daří řídit loď jménem Vollmann MetalWorx?

Každá společnost je živý organismus. Právě jako rodina. Každý člen má své pocity, ambice a cíle, s čímž je potřeba pracovat. Jen ve společnosti jsou si všichni vědomi toho, že musí existovat někdo, kdo udává směr. A naopak správný kapitán ví, že on sám nic nezvládne bez své posádky. Že je potřeba těžit z jejich kvalit a silných stránek a používat jejich potenciál k růstu společnosti i jich samých. Můj úkol je to vše skloubit do jednoho živoucího prosperujícího organismu. Někdo je skvělý na kvalitu, jiný na údržbu, další na logistiku… V komplexnosti je potřeba za vším vidět peníze a přidanou hodnotu a samozřejmě nutně potřebný zisk k rozvoji společnosti. A na konci je nutné mít spolehlivé partnery a financující banky, které s vámi váš příběh žijí a podporují.

Zdroj: Radek Havlíček

Co je ve Vollmann MetalWorx nejaktuálnějším problémem, věcí k řešení?

Hlavní brzdou je pro nás aktuální situace na trhu práce. V současnosti zaměstnáváme v Plané nad Lužnicí sice téměř tři sta zaměstnanců, ale na některé dělnické pozice je na trhu práce velký nedostatek pracovníků. Stále hledáme nové pracovníky do oddělení kvality, údržby, nástrojárny, hledáme manipulanty, výrobní dělníky, ale i projektové manažery.

V závodu vyrábíte díly pro prémiové značky automobilek. Můžete říct, jaké značky to jsou?

Díky certifikaci našeho závodu můžeme pracovat pro známé značky jako je Porsche, Audi, Volkswagen, Bentley, BMW či Mercedes. Zcela nově zpracováváme nabídky i pro Rolls Royce. Nutnou podmínkou je ovšem splnit někdy dost náročné podmínky automotive. Kdysi bylo základem být pouze auditovaný. Dnes ale již auditujete i svůj vztah k energiím a životnímu prostředí. Zcela nově k tomu přibyly i audity zabezpečení informací nebo i CO2 stopa. Všechny tyto audity dnes již máme a jsme schopni tak dokonce vyrábět pro automobilky i prototypové díly a podílet se na vývoji nového automobilu.

Jak ta spolupráce s nimi probíhá? Oslovují vás firmy samy, nebo vy je?

Existují vlastně obě cesty. Na počátku byly přípravy a museli jsme je oslovovat sami. Je nutné si vyšlápnout cestičku… A pak nás již oslovují přímo firmy. Poté, co si vás prověří, když zjistí, že splňujete jejich standardy. Že jste schopni plnit jejich podmínky a k tomu dodáváte v čase a kvalitě, kterou požadují. Samy vás oslovují s poptávkami. Naštěstí pro nás jsme nyní v situaci, kdy si vybíráme, jakou výrobu přijmeme a jakou odmítneme. V současnosti jsou tři důvody, které nám hrají do karet: To, že většina automobilek utíká ze západní Evropy do východní, že jsme součástí skupiny, která dokáže nabídnout výrobu jak ve východním Německu, tak třeba i v Maďarsku a v neposlední řadě to, že se aktuálně trh hodně pročišťuje a spousta společností v České republice i v Německu zaniká a dostává se do insolvence.

Marcel Kaštovský, jednatel společnosti Vollmann MetalWorx v Plané nad Lužnicí. Zdroj: Radek Havlíček

Jaký byl letošní rok z hlediska cílů a jejich naplnění?

Cíle jsou pro mne vždy strategické. Předně to byla koupě nové haly a její rekonstrukce, což se povedlo v plánovaných termínech a v tyto dny právě instalujeme nové technologie. V počátku příštího roku bude již hala plně vytížená. Samozřejmě cílem byly i již zmíněné certifikace a také získání nových zákazníků. Vzhledem k tomu, že od nich začínáme v tyto dny realizovat zcela nové zakázky, znamená to, že jsme vše zvládli na jedničku. Jen pro představu, před čtyřmi lety jsme byli z 95 procent závislí na značce Volkswagen. Dnes jsme v tomto směru již plně nezávislí.

Jaké cíle jste si dali ve firmě na příští rok?

Příští rok bude trochu obtížnější. Máme za cíl rozšiřovat stávající výrobní halu. Budeme muset hýbat i s mnohatunovými lisy, a to vše pouze za účelem rozšíření strojového parku, abychom měli logisticky stroje na jednom místě. Stále nám totiž do vybavení chybí velké postupové lisy, a proto mnohé polotovary dovážíme z jiných závodů. To by se právě časem mělo změnit. Ten úkol ale není pouze na rok.

Vy jste se rozhodl, že ve společnosti projdete všemi odděleními. Celkem jich mělo být dvanáct. Už máte toto kolečko za sebou a co vám to přineslo? Co jste zjistil? Koukáte se teď na práci vašich kolegů jinak?

Tak tohle byl z mé strany skvělý nápad. Všem vždy říkám, že nejsem technik. Jsem ekonom, a ne vše si umím představit. Pokud mám ale rozhodovat o chodu společnosti, investicích, strojovém vybavení i personální politice, byla tato zkušenost pro mne nejen osobní výzvou, ale hlavně nutnou podmínkou pro řízení společnosti.

Vnímám to tak, že jsem nyní schopen při řešení problémů přinést kolegům pohled zvenčí a já hlavně vím, o čem hovoří. Takovou zkušenost bych doporučil všem manažerům. A asi bych nezaměstnal takového, který by se takové zkušenosti vyhýbal. Výhodou každého manažera je znát ty procesy tak zvaně odspodu. A to, že jsem si oblékl montérky, má smysl, že vnímám detaily jako je pracovní oblečení, oblast BOZP či interní komunikaci mezi odděleními. Tedy všechno to, co by mne tak zvaně „od stolu“ nenapadlo.

Jako perličku mohu uvést, že když jsem se připravoval na roli svářeče, udělal jsem si natajno i svářečský průkaz. Jako odměnu jsem si domů koupil svářečku a musím říci, že práce s ní mne opravdu baví. Jsem ve volných chvílích kutilem a tu v domácí dílně často použiji.

Zdroj: se svolením Vollmann MetalWorxLidé stráví v práci denně nejméně osm hodin. Mnoho společností toto čím dál více reflektuje. Jak to vnímáte ve vaší firmě? Jaké vztahy u vás panují?

Samozřejmě je potřeba to rozdělit do dvou rovin. U stroje prostě musíte osm hodin pracovat. Pokud se jedná o technické pozice, panuje zde volná atmosféra. Nejsme striktní na dodržování pevně stanovené pracovní doby. Jsme v tomto velice flexibilní a stejně tak umožňujeme i práci z domova. Nezapomínáme na to, že právě spokojený zaměstnanec odvádí i kvalitnější práci a je pak pro něj práce i zábavou. Nechceme z lidí dělat pouze stroje. Samozřejmě nemusíme spolu jít večer na pivo, ale snažíme se udržovat v kolektivu rodinného ducha a příjemnou pracovní atmosféru. Přece jen máme všichni jeden společný cíl a tím je růst firmy.

Co všechno u vás na zaměstnance čeká?

O naše zaměstnance se dobře staráme. Mají mnoho benefitů, například pět týdnů dovolené, stravenkové karty, příplatky za směny a tak dále. Většina pracovišť je dnes díky neustálé modernizaci našeho závodu již vybavena moderními stroji. Mzdy zaměstnancům pravidelně navyšujeme. Za poslední dva roky to bylo o více než osmnáct procent. Za poslední čtyři roky dokonce o třicet procent. Nabízíme ale také jazykové kurzy, různá školení nejen profesního charakteru. Zaměstnanci dostávají i dárky k narozeninám. Vážíme si každého jednotlivce, který se stane součástí rodiny Vollmann.