Dát prostor nadějným hudebníkům. Lednicko-valtický hudební festival (zkráceně LVHF) zaměří ve svém 8. ročníku pozornost na vycházející hvězdy hudebního světa. Od 23. září do 7. října 2023 proto představí výběr českých i zahraničních mladých talentů v doprovodu renomovaných souborů.

Foto: LVHF z.s.

„Na začátku je vždy potřeba podpora druhých. Ujištění, že vás někdo vidí, vnímá vaše schopnosti a potenciál. Samozřejmostí je nutnost zdokonalování se, ale myslím, že v začátku je zásadní, aby někdo poznal váš potenciál a dal vám prostor ho rozvíjet,” říká festivalový ředitel a zároveň dramaturg, jihomoravský rodák Jiří Partyka. Sám ví o čem mluví - začínal jako výtečný houslista, ještě nedávno působící v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu. Právě proto postavil letošní dramaturgii ve znamení mládí a nadšení, tedy přesněji řečeno, umělců z celého světa do 25 let, kteří už nyní dokazují na koncertních pódiích a uznávaných soutěžích, že je čeká skvělá umělecká budoucnost. „Člověk by si i řekl, že už toho za svůj život viděl a zažil mnoho, pak ale pozná mladé hudebníky a jen žasne, čeho jsou schopní a co už mají ve svém mladém věku za sebou. Rád bych jejich nadšení pro hudbu a talent představil i posluchačům na jihu Moravy,” doplňuje Partyka.

Vycházející hvězdy i renomované orchestry

Festival nabídne jedny z nejvýraznějších talentů a jejich mentory. Z filharmonií a souborů zahraje Filharmonie Brno (premiéra na LVHF), PKF – Prague Philharmonie a Barocco sempre giovane, Wranitzky Kapelle a Orquestrina Baborak. Po jejich boku vystoupí na dvou koncertech LVHF 2023 zejména jeden z největších talentů, jakého kdy Česká republika měla – houslista Daniel Matejča, vítěz Eurovision Young Musicians, 2022.

Zdroj: Youtube

Z českých rising stars se dále představí kontrabasista Indi Stivín, klavírista Matěj Novák a velmi nadaná hobojistka Tereza Tourková nebo chlapecký sbor Boni pueri. Ze zahraničních hostů přijede na LVHF klavírista Maxim Lando (USA), houslistka Michelle Stern (USA), sopranistka Daria Kolisan (Ukrajina), barytonista Yurii Strakhov (Ukrajina) a hráč na lesní roh Yngve Abelvik (Norsko). Všechny sólisty spojuje hudební talent a účast nebo vítězství v prestižních soutěžích daných nástrojů.

Jako dirigenti a mentoři festivalu vystoupí Nikol Kraft, Marek Štilec, Radek Baborák, Václav Hudeček a Tomáš Netopil.

Nová koncertní místa

Dnes již zaběhnutá tradice velí, že s novým ročníkem přichází také nové koncertní prostory. Nejinak je tomu i letos, kdy návštěvníkům festival představí dokonce tři nové objekty!

Svou stopu rozšíří do další památky spojené s rodem Lichtenštejnů – koncert nejnadějnějších současných studentů Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění si zájemci poslechnou v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze na Malé Straně, kde Akademie sídlí.

Druhým místem festival zůstává na území jižní Moravy ve Valticích v těsné blízkosti hranic s Rakouskem, kde leží torzo Katzelsdorfského zámečku, který byl v době pandemie vykopán místními nadšenci. Nyní má tento lovecký zámeček, zbudovaný za polního maršála Jana I. Josefa z Lichtenštejna (hlavou rodu 1805–1836), status kulturní památky a spolek usilující o jeho obnovu má podporu místních obyvatel a podnikatelů.

„Tím třetím prostorem je architektonicky unikátní objekt Vinařství Obelisk, které svou strategickou polohou nad Valticemi nabízí dechberoucí výhled do dalekého okolí“, láká na ojedinělou podívanou ředitel festivalu Jiří Partyka.

Program pro děti

Součástí festivalu budou rovněž již tradiční hudebně-edukační koncerty pro školy v podání žáků ZUŠ Veveří v Brně v Dětské opeře „Psí svět“. Tento unikátní projekt dává studentům možnost uplatnit své dovednosti v přímé mezioborové spolupráci s profesionálními divadelníky a hudebníky, kteří vedou tvůrčí jádro Ensemblu Opera Diversa. „Dále se uskuteční dětské výtvarné dílny pod vedením výtvarnice Veroniky Remak na dané hudební téma, nebo Masterclass Václava Hudečka v Mikulově pro ty nejnadanější žáky ZUŠ“, představuje program zaměřený na děti Partyka.

Tematické přednášky

Součástí festivalového dění budou rovněž i tolik oblíbené přednášky v návaznosti na aktuální dramaturgii, a dále výstava fotografických uměleckých děl s americkou krajinou mladé výtvarnice z USA J Hoague, kterou budete moci uvidět v Havlíčkově vile v Poštorné v termínu 23. září – 30. října 2023.

Nakupovat lístky na jednotlivé koncerty můžete online na www.lvhf.cz nebo v síti GoOut a v prodejních místech LVHF v Brně, Břeclavi, Lednici, Mikulově, Valticích, Plzni, Praze a Ostravě. Rezervovat je lze také e-mailem na adrese prodej@lvhf.cz.

Koncerty LVHF 2023

Prolog LVHF 2023 – Happening | Soubor mladých hornistů Letních kurzů Broumov

26. srpna 2023 | 14:00 | Torzo Katzelsdorfského zámečku

Prolog LVHF 2023 | Dítě z větru

26. srpna 2023 | 19.00 | Vinařství Obelisk

Slavnostní zahájení | Daniel Matejča & Tomáš Netopil & Filharmonie Brno

23. září 2023 | 19:00 | Jízdárna zámku Valtice

Indi Stivín & Tereza Tourková & Barocco sempre giovane

24. září 2023 | 17:00 | Zámecké divadlo Valtice

Daniel Matejča & Matyáš Novák & Nikol Kraft & PKF – Pražská komorní filharmonie

27. září 2023 | 19:30 | Sál Bohuslava Martinů v Lichtenštejnském paláci v Praze

Michelle Stern & Maxim Lando

29. září 2023 | 18:00 | Zámeček Pohansko

Daria Kolisan & Yurii Strakhov & Maxim Lando

30. září 2023 | 19:00 | Jízdárna zámku Lednice

Václav Hudeček

5. října 2023 | 19:00 | Velký sál, zámek Mikulov

Boni pueri & Marek Štilec & Patricia Janečková

6. října 2023 | 19:00 | Kostel sv. Jakuba Staršího Lednice

Závěrečný Galakoncert | Yngve Abelvik & Radek Baborák & Orquestrina Baborak

7. října 2023 | 19:00 | Jízdárna zámku Lednice

Doprovodný program LVHF 2023

Komentovaná prohlídka | Zapomenutý salet LVA – Katzelsdorfský lovecký zámeček

Přednášející: Mgr. et Mgr. Daniel Lyčka, historik a předseda Spolku pro obnovu Katzelsdorfského zámečku, z. s.

26. srpna 2023 | 14:00 | Katzelsdorfský zámeček

Výstava | Americké tradice

Umělecké fotografie americké krajiny mladé autorky J Hoague (USA).

23. září – 30. října 2023 | Havlíčkova vila, Břeclav-Poštorná

Přednáška | Valtický rodák Johann Matthias Sperger

Přednášející: Jiří Vejvoda, český rozhlasový a televizní autor, novinář a moderátor

24. září 2023 | 13:00 | Zámecké divadlo Valtice

Kreativní dílničky | Hudební omalovánky

Pod vedením výtvarnice Veroniky Remak pro ty nejmenší děti (1. ročník ZŠ Valtice).

3. října 2023 | 15:00 | Galerie Korek, Valtice

Masterclass Václava Hudečka

Kurzy pro nadané mladé houslisty se letos konají již 26. rokem a Václav Hudeček provede v rámci LVHF 2023 Masterclass pro nadané studenty na jižní Moravě.

4. října 2023 | ZUŠ Mikulov

Koncerty pro školy | Dětská opera „Psí svět“

Orchestr žáků ZUŠ Veveří

2. října 2023 | Zámecká jízdárna Lednice

10:00 | pro ZŠ Valtice

12:00 | pro ZŠ Lednice