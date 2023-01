Lepší koordinaci stavebních prací, vyhlídku na pilíři u řeky Radbuzy, projekty, které propojují generace a spousty dalších nových i tradičních akcí chystá slovanský městský obvod v novém roce, v roce 2023. Ten, sotva překročil práh, by už měl naplňovat všechna naše předsevzetí, touhy a sny, které jsme si do něj naplánovali.

Foto: MO Plzeň 2 – Slovany

Také vedení Slovan má hned celou řadu přání, které by chtělo svým spoluobčanům splnit. U mnohých z nich to bude snadné, u jiných těžší

a některá se možná ani naplnit nepodaří. Ale kdyby to možné bylo, kdyby ti čtyři lidé, kteří zastupují zájmy obyvatel našeho obvodu, měli kouzelnou moc, co by si přáli?

„Kdo by si občas nepřál vlastnit kouzelnou hůlku. Vždyť v našich rukou by mohla plnit všechna naše přání. Ale ta mohou být a samozřejmě i jsou, u všech lidí rozdílná, často přímo protichůdná. Proto je možná dobře, že kouzelná hůlka zůstává i nadále v pohádkové říši. I když přání, abychom se na našich představách dokázali domluvit a pak je společnýma rukama uskutečnit, to by se líbilo snad nám všem,“ říká starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.

Místostarostka Eva Trůková by si zase přála, aby všechny děti mohly prožít krásné a bezstarostné dětství. „Žádné dítě by nemělo trpět, mít hlad nebo zažívat strach. Kdybych mohla, přála bych si, aby všechny děti byly šťastné. Mít tedy kouzelnou hůlku, vykouzlila bych jim všem úsměv na tváři a každému radost

a lásku,“ prozrazuje Eva Trůková. Stejně tak je pro ni důležité, aby i lidé na sklonku života trávili své poslední dny naplněně, spokojeně a nejlépe v kruhu svých blízkých.

Místostarosta Václav Cinádr prý na kouzla nevěří, co by si přál, kdyby možná byla, ví ale jasně. „Věci se nedějí mávnutím kouzelného proutku. Mít tu možnost, chtěl bych, aby k sobě lidé měli blíž, aby žili v příjemném a bezpečném prostředí, které je plné zeleně, s bohatým kulturním a sportovním vyžitím,“ jmenuje svá přání Václav Cinádr, který věří zejména na pilnou a společnou práci.

Přátelské a bezpečné prostředí pro lidi i zvířata by si přál majitel dvou pejsků, hudebník a místostarosta Roman Andrlík. „Kdybych uměl kouzlit, vykouzlil bych všem pevné zdraví, které je základem, svět bez válek a přičaroval bych lidem úsměv na tvář a do čela státu politiky, kterých by si vážili,“ říká Roman Andrlík.

Kouzla jako taková možná neexistují, ale celé vedení Slovan pevně věří, že všeho, co by si přáli, lze dosáhnout i bez kouzelné hůlky. Jen s dobrým úmyslem, snahou, pochopením a poctivou prací. Nebudou to určitě zázraky na počkání. Takový je prostě život. Překážky jsou ale od toho, abychom je překonávali a když na ně nebudeme sami, když spolu budeme mluvit a budeme na sebe milí, půjde všechno o trochu líp.

Do nového roku vám vedení Slovan přeje za celý úřad hodně štěstí, zdraví

a lásky. „Přejeme vám, aby rok 2023 byl zkrátka kouzelný,“ dodává starosta Lumír Aschenbrenner.