Další úspěšný rok za sebou má Atletický klub Škoda Plzeň, který patří v České republice ke špičce. Medaile si jeho svěřenci odvážejí ale i z mezinárodních soutěží. Osmičku úspěšných atletů přijalo v březnu vedení centrálního plzeňského obvodu, aby jim za skvělou reprezentaci poděkovalo.

Atlety AK Škoda Plzeň přijalo vedení MO Plzeň 3. | Foto: MO Plzeň 3

„Já coby člověk, pro kterého jsou vrcholným sportovním výkonem šachy a který má problém doběhnout i tramvaj, obdivuji všechny lidi schopné překonávat své limity a posouvat je stále dál. Atletický klub Škoda Plzeň dlouhodobě podporujme a jsme velmi rádi, že se nachází právě na území Trojky,“ říká starosta MO Plzeň 3 David Procházka.

Společně s ním přijali v Multifunkčním sále třetího městského obvodu sportovce také 1. místostarosta Pavel Šrámek a místostarostové Ondřej Ženíšek a Ladislav Nový. „Třetí městský obvod sportování dětí a mládeže dlouhodobě podporuje. Máme k tomu i speciální dotační program na podporu klubů, které se sportování dětí a mládeže věnují. AK Škoda Plzeň podporujeme pravidelně a oceňujeme, že se atletický klub věnuje právě dětem, které tím pádem mají jinou náplň dne než jen sedět u televize, mobilu či počítače. Bylo mi ctí se takto potkat s úspěšnými atletkami a atlety,“ říká Ondřej Ženíšek. „Jsem rád, že AK Škoda Plzeň podporujeme, protože atletika dětem poskytuje všestranný sportovní rozvoj a já si tímto dovolím apelovat na rodiče, aby se nebáli své děti na atletiku zapsat. Všestranný trénink je skvělým základem pro jakýkoliv sport, kterému se dítě bude chtít v pozdějším věku věnovat,“ dodává 1. místostarosta Pavel Šrámek.

„S loňskou sezónou jsme nadmíru spokojení, patřili jsme opět k nejúspěšnějším klubům v republice a je to odměna pro všechny trenéry i pro ty, kteří nás podporují, tedy město a kraj,“ říká sportovní ředitel AK Škoda Plzeň Michal Černý.

Klub má nyní více než třicítku reprezentantů, kteří jsou v Českém atletickém svazu vedeni jako závodníci, co mohou splnit limit na vrcholné akce, jako je mistrovství Evropy, světa nebo olympijské hry. Patří mezi ně například Tereza Petržilková. „Co se týká závodu a výsledků, tak loňský rok byl úplně ten nejlepší a nejúspěšnější v mé dosavadní kariéře. Největším úspěchem, kterého jsem dosáhla, byla bronzová medaile na mistrovství světa se štafetou čtyřikrát 400 metrů mix v národním rekordu. Mám z toho husí kůži jenom o tom mluvím, byl to fantastický výsledek. Povedlo se mi kvalifikovat i individuálně na mistrovství světa, kde jsem postoupila do semifinále a ve velmi dobrých časech jsem vlastně okupovala desátou příčku historických českých tabulek. Kromě toho se nám povedlo vyhrát evropské hry se štafetou mixu také v národním rekordu. Takže si myslím, že ta laťka byla posezena strašně vysoko a o to hůř se mi vstupovalo do letošní přípravy,“ prozradila vrcholová atletka.

Největším cílem letošního roku budou pro Terezu olympijské hry, kam by se ráda kvalifikovala individuálně i ve štafetě. „Na začátku května absolvujeme mistrovství světa štafet, odkud vede přímá kvalifikace na olympijské hry, takže zopakovat nějaký úspěšný běh se štafetou, dostat se vlastně na olympijské hry, to bude taky cílem. A krom toho, letošní rok je nabitý ještě o mistrovství Evropy v Římě, takže těch úkolů máme opravdu spoustu a bude to hodně fyzicky náročné. Ale věřím, že se všechno povede skloubit a budu se snažit na všech třech akcích předvést ve své maximálně možné výkonnosti,“ dodává Petržilková.

Také pro Viktorii Jánskou, která se věnuje skoku dalekém a běhu na sto metrů překážek, byl loňský rok velmi vydařený. „Loňská sezóna byla naprosto úžasná, přes veškeré úspěchy na mistrovství České republiky, přes různé tituly, podařilo se mi kvalifikovat se na EYOF 2023 - evropský olympijský festival ve Slovinsku v Mariboru, kde se nám s holkama podařilo získat třetí místo, bronz na štafetě a páté místo v dálce, což bylo naprosto skvělé ve skvělém výsledku, takže já jsem byla moc spokojená. Doufám, že příští sezóna bude ještě lepší,“ přeje si Jánská.

Jako zatím nejlepší ze svých atletických roků hodnotí rok 2023 i Kateřina Matoušková, která se specializuje na běh na 400 metrů. „Měla jsem individuální start na mistrovství Evropy, kde jsem obsadila osmnácté místo a splnili jsme i kvalifikační limit se štafetou čtyřikrát 400, kde jsme teda vybojovali bronz a na příští sezónu mám asi nejvyšší cíl v naší věkové kategorii, v mezistátním utkání v Polsku do 23 let,“ popisuje běžkyně.

Kov nejcennější přinesl loňský rok koulaři Adamu Fliegelovi. „Jako největší úspěch bych asi považoval zlato z mistrovství republiky, což jsem nečekal a vlastně to vůbec v plánu nebylo. V další sezóně bych se chtěl posunout dál, jak v kouli, tak v disku a pokusit se o kvalifikaci na mistrovství světa. Uvidíme, co z toho bude,“ říká s úsměvem Adam.

AK Škoda Plzeň má nyní více než tisíc členů, o které se stará přes šedesát trenérů. „Takže neustále řešíme prostory. Díky nim jsme schopní nějakým způsobem posouvat hranici. Pořád se snažíme tréninkový proces zefektňovat i logisticky,“ představuje limity klubu sportovní ředitel.

Nyní se klub po halové sezóně připravuje na tu letní. „Jejím vyvrcholením bude olympiáda v Paříži, kam doufáme, že se dostanou čtyři naši atleti, což by byl další historický úspěch v našem klubu, takže pokud budeme mít čtyři lidi na olympiádě, budeme nesmírně šťastný,“ doplňuje Černý závěrem.