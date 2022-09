Rokycany - Přicházím do zrekonstruované a novotou vonící útulné kanceláře přímo naproti vchodu do školy v ulici Míru v Rokycanech. Za počítačem tu sedí tři usměvavé realitní makléřky, které zrovna zpracovávají požadavky klientů. Vedoucí pobočky Milada Stáňová se zvedá a podává mi pravici s pevným stiskem.

Bc. Milada Stáňová | Foto: AG bydleni.cz, s.r.o.

Co Vás osobně přivedlo k práci realitního makléře a proč právě AG bydlení?

V oblasti realit jsem se určitým způsobem pohybovala celý svůj život. Posledních patnáct let jsem působila na vedoucích pozicích zahraničních firem a starost o nemovitosti byla mým denním chlebem. Již dlouhou dobu jsem snila o vlastní realitní kanceláři a začala jsem se na to připravovat. V té době jsem se zcela náhodou setkala s majitelem realitní kanceláře AGbydleni.cz panem Romanem Hnojským. Několikrát jsme se setkali v pobočce v Plzni, probírali své možnosti a představy, slovo dalo slovo a já se stala vedoucí nově otevřené pobočky v Rokycanech, Míru 231. S odstupem času mohu konstatovat, že to bylo správné rozhodnutí.

Prodej nemovitosti zajišťujete tzv. „Na klíč“. Co přesně to znamená?

Provedeme klienta celým obchodem bez starostí i emocí. Umíme se poprat s exekucemi, zajištěním věcných břemen, zrušením věcných břemen, geodetickými pracemi, legalizací černých staveb, financováním, pojištěním, přepisy energií, právním servisem včetně úschovy peněz.

Dalším bonusem jsou energetické štítky, virtuální prohlídky, jednání na MěÚ, vyklizení nemovitosti, vymalování, úklid a mnoho dalšího.

U pronájmu nemovitostí prověřujeme zájemce v registrech neplatičů a zajistíme nájemní smlouvu na míru dané nemovitosti. Vše po dohodě s pronajímatelem a v souladu s ustanovením NOZ.

Při nákupu investiční nemovitosti i mimo naši nabídku dokážeme klientovi analyzovat nastavenou kupní cenu na základě výnosové metody, případně doporučit jinou alternativu.

Pokud se na nás klient obrátí s jakoukoliv žádostí, může se spolehnout, že jeho prodej či koupě proběhnou bez problémů, a nemusí se o nic starat. Máme desítky spokojených klientů a některé reference najdete na našich stránkách www.agbydleni.cz.

Co dále nabízíte?

Například bezplatné poradenství. Pokud si majitel nemovitosti neví rady, co se svou nemovitostí, tak mu rádi poradíme. Často tuto službu využívají lidé, kterým zesnula blízká osoba a jsou teprve na začátku celého procesu dědického řízení. Vysvětlíme jim postup a postaráme se o ně.

Velmi příjemná služba zejména pro starší lidi je, že pokud z nějakého důvodu nemůže jedna ze stran přijet na podpis kupních smluv do advokátní kanceláře, tak můžeme přijet my za nimi.

Do našeho portfolia patří i odhady k dědickému řízení, které děláme pro notářské kanceláře do pěti pracovních dní. V případě prodeje nemovitosti přes naši realitní kancelář je odhad zdarma.

Nově využíváme na našich internetových stránkách chatbota. Jde o virtuální asistentku, kterou najdete na našich stránkách a funguje 24/7 (24 hodin denně,7 dní v týdnu).

Čím se odlišujete od konkurence?

Určitě bych zdůraznila, že na naší pobočce v Rokycanech pracují makléři, kteří obdrželi certifikát od Asociace realitních kanceláří. Zakládáme si na osobním přístupu a pravidelné informovanosti klienta. Velmi důležité pro prodávajícího je, že nikdy v průběhu celého obchodu neplatí žádné poplatky. Některé kanceláře si určují pevný poplatek na začátku spolupráce pro případ, že by se jim nepodařilo nemovitost prodat. To u nás neděláme. Naši odměnu si zasloužíme pouze v případě úspěšného prodeje.

Takže i rozšiřujete řady Vašich makléřů?

Ano, v Rokycanech a okolí se nám velmi daří a rádi bychom přijali dalšího makléře či další makléřku do našeho kolektivu. Rádi přivítáme kolegy z jiných realitních kanceláří, kteří by rádi učinili změnu, a zároveň i nováčky, které rádi zapracujeme do našeho pozitivně naladěného týmu.

A můžete nám popsat možnost, která mě upřímně zaujala – tedy vyzkoušet si jeden den v kůži prodejce nemovitostí?

V dnešní době se stává napříč odvětvími, že lidé nastoupí do práce a teprve poté zjistí, že to vlastně neodpovídá jejich představám. Může to být pracovním kolektivem, prostředím, pracovní náplní atd. Proto vznikl „Den v kůži“, kdy umožňujeme našim potenciálním kolegům strávit jeden den v naší realitní kanceláři. Domluvíme se na společném termínu a jeden den se mnou stráví v pracovním procesu prohlídek nemovitosti, kancelářské práce, náboru nemovitosti, zkrátka všeho, aby od nás odcházel s kompletními informacemi o tom, zda mu tato práce vyhovuje a zda by u nás byl spokojený.

Proč je podle Vás důležité využívat služeb profesionálů, tedy realitních kanceláří?

Pokud jste nemocný, navštívíte lékaře. Pokud máte nemocného mazlíčka, tak spěcháte k veterináři. Pokud budete potřebovat vyřešit cokoliv v záležitosti bydlení, tak se na nás nebojte obrátit. Rádi vás přivítáme v naší kanceláři, kde nad hrnkem kávy probereme všechny vaše otázky. Každý se může přesvědčit, že existují i rodinné „realitky“, kde klient není jen kus nebo číslo zakázky…

Zdroj: AG bydleni.cz, s.r.o.