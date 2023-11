Obec Vejprnice dobrým místem pro život bezesporu je. Tato obec s více než 4300 obyvateli letos oslavila 1030 let od své existence. Za posledních 20 let prošla významnými změnami a rekonstrukcemi, které přispěly ke zkvalitnění společenského, kulturního i sportovního života.

Pumptrackové hřiště: V těsném sousedství cyklostezky kolem Vejprnického potoka se nově nachází pumptrackové hřiště. | Foto: archiv autora

Do rozvoje obce jsou pravidelně investovány nemalé finanční prostředky a obec je velmi úspěšná v získávání financí z vypisovaných dotačních programů. Velkou chloubou Vejprnic je určitě krásná moderní škola, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, přístavbou dalšího patra i výstavbou dalšího pavilonu pro mateřskou školu a školní družinu. Obec jako zřizovatel školy investuje také do vybavení školy. Děti mají krásně a moderně vybavené učebny a využívají při výuce moderní technologie. V letošním roce byla instalována do posledního patra školy klimatizační jednotka. Součástí školy je i víceúčelové sportovní hřiště v těsném sousedství i nová tělocvična, kterou kromě žáků využívají i další sportovní oddíly.

V letošním roce získala obec také dotaci ve výši 10,1 milionů Kč od Ministerstva pro místní rozvoj na přístavbu obecního úřadu. Stavba byla zahájena v létě a do konce roku bude dokončena hrubá stavba včetně střechy. Původní budova obecního úřadu byla postavena v roce 1937, kromě úřadu zde sídlí i obecní knihovna a budova postrádala prostory pro jednání, zasedání, přednášky nebo setkávání členů našich organizací a spolků. Ale především obecní úřad získá přístavbou třípodlažní budovy bezbariérový přístup pro méně mobilní občany.

V letošním roce také proběhla rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyně místního kulturního zařízení a restaurace Formanka, která je ve vlastnictví obce a bude se pokračovat s rozšířením společenského sálu, který je součástí zařízení a koná se zde každoročně mnoho akcí. Kromě rekonstrukcí stávajících budov se obec také v loňském roce rozhodla pro obnovu zaniklé kapličky, která v obci v minulosti stávala. Kaple byla vystavena na původním místě, pojmenována podle blahoslaveného Hroznaty a letos v červnu slavnostně požehnána plzeňským biskupem Mons. Tomášem Holubem. Dalším projektem, který obec připravuje je rekonstrukce stávajícího zdravotního střediska a výstavba nové hasičské zbrojnice. Každoročně také obec investuje do obnovy a úpravy místních komunikací, a to včetně budování nových chodníků, bezpečných míst pro přecházení, parkovacích stání. Obci se také letos podařilo po dlouhých jednáních se Správou železnic dojednat osazení železničního přejezdu závorami.

Ale nejenom budovy a komunikace dělají obec dobrým místem pro život. Je to samozřejmě také možnost sportovního a kulturního vyžití. I o toto se obec Vejprnice vzorně stará. V obci za posledních pár let vyrostlo hned několik sportovišť. Kromě již zmiňované tělocvičny a víceúčelového hřiště u školy je tu několik dětských hřišť, workoutové hřiště, dva fotbalové stadiony, z toho jeden s umělým povrchem.

Obec finančně podpořila také vybudování víceúčelového hřiště TJ Sokol Vejprnice, který sčítá několik hřišť s umělým povrchem pro volejbal, tenis, beachvolejbalové hřiště. Dále je obec po právu pyšná na vybudování cyklostezky, která vede krásným údolím Vejprnického potoka. Postupně se k tomu záměru připojila i sousední obec Tlučná a město Plzeň a cyklostezky se propojily. Součástí cyklostezky je také vodní plocha zvaná Pekelný rybník, kterou se letos obci podařilo získat do svého vlastnictví a vybízí k procházkám i pozorování přírody. V letošním roce bylo také vybudováno v těsném sousedství cyklostezky pumptrackové hřiště. Jedná se asfaltový uměle vytvořený povrch různě vysokých vln a zatáček určený pro jízdu bez šlapání na kole, koloběžce, skateboardu nebo in-line bruslích. V současné době jde o velmi oblíbenou sportovní aktivitu hlavně u mládeže. Obec v minulosti také obnovila v okolí obce několik polních cest, které jsou hojně využívány k procházkám po okolí. I v tomto obec pokračuje a do konce roku by měla být dokončena další cesta.

Cyklostezka podél Pekelného rybníka: Součástí cyklostezky vedoucí údolím Vejprnického potoka je vodní plocha Pekelný rybník.Zdroj: archiv autora

Obec pořádá každoročně několik kulturních akcí, které se staly mezi občany velmi oblíbené. Jedná se např. o dětský den, tradiční pouť, koncerty v kostele sv. Vojtěcha, setkání seniorů nebo rockový festival VEJPfest. V obci funguje několik organizací a spolků, které obec podporuje a úzce s nimi spolupracuje. Každý rok vyčlení ze svého rozpočtu částku 1 milion Kč právě na podporu těchto spolků. Největší a letitou organizací, která v obci funguje je TJ Sokol Vejprnice, která provozuje několik sportovních oddílů a fotbalový klub SK Slavia Vejprnice. Velmi aktivní je také sbor dobrovolných hasičů, který každoročně v obci pořádá několik společenských akcí např. pálení čarodějnic, vejprnický októbrfest a na dalších akcích se s obcí spolupodílí. V obci také funguje dětské rodinné centrum Kulíček, které připravuje zájmové aktivity především pro děti. Díky těmto spolkům to ve Vejprnicích žije, konají se zde plesy, sportovní soutěže, akce pro děti, ale třeba i závody mopeďáků nebo letní tábor. Letos se také podařilo společně s těmito spolky po 32 letech obnovit v obci Masopust, a protože se akce velmi vydařila, již se připravuje další ročník.

Tak posuďte sami. Jsou Vejprnice pravým místem pro život?

https://www.vejprnice.cz/

Masopust únor 2023: Po dlouhých dvaatřiceti letech se díky spolupráci spolků podařilo v obci obnovit Masopust.Zdroj: archiv autora