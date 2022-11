Starostovi Vejprnic Pavlu Karpíškovi jsme položili několik otázek.

Pavel Karpíšek, starosta Vejprnic | Foto: Obec Vejprnice

Co bude prioritou pro nově zvolené zastupitelstvo?

Většina zastupitelstva zůstala i přes agresivní lživou kampaň shodná. Předpokládám, že i stávající zastupitelstvo bude pokračovat v práci, která zabezpečí, aby Vejprnice zůstaly klidným a bezpečným místem pro život. Dokončíme budování místních komunikací a zmodernizujeme zdravotní středisko. Naší prioritou zůstává škola. Nezapomínáme ani na menší investiční akce, jako je například rekonstrukce sociálního zázemí restaurace Formanka, jež je ve vlastnictví obce. Nadále se budeme věnovat novým místům pro trávení volného času.

Je něco, co v obci obyvatelé postrádají (obchody, služby, ale i např. dopravní spoje)?

I v obci je to stejné jako v životě. Když si splníte nějaké přání, objeví se další.

Na druhé straně je vždy co zlepšovat. Snažíme se s obyvateli komunikovat

a smysluplné věci realizovat. Vzhledem k tomu, že je téměř dobudována infrastruktura, hledáme nové nápady pro aktivní život všech obyvatel - jak těch nejmladších, tak i seniorů. Máme vlastní dopravu, jež je velkým lákadlem pro bydlení ve Vejprnicích.

Proč bydlet ve Vejprnicích?

Vejprnice jsou určitě skvělým místem pro život. Výhodou je dostupnost krajského města Plzně, bezpečné a klidné prostředí, moderní škola a školka. Naši občané mohou najít pracovní příležitosti ve službách či v zóně lehké výroby, která je situována na okraji obce směrem k dálnici, aby její centrum nezatěžovala doprava.

Jaké spolky a sdružení v obci působí a mohou se na vás obrátit o podporu?

V obci je řada spolků, jež nabízí sportovní a volnočasové aktivity. Mezi oblíbené patří např. kroužek dobrovolných hasičů. Obec každoročně vypisuje dotační program. Ten je stále navyšován, abychom tyto spolky a aktivity podporovali. Jsem přesvědčen, že podpora volnočasových aktivit je velice důležitá, aby obyvatelé naší obce měli možnost naplnit svůj volný čas podle svých potřeb

a priorit. Budujeme infrastrukturu (hřiště, stezky atd.), aktuálně stavíme nové pumptrackové hřiště, a zajišťujeme finanční prostředky na úhradu provozních nákladů. Je s podivem, že i toto občas nenajde shodu u všech zastupitelů. Třeba se to zlepší. Vejprnice mám rád a vždy jsem byl optimistou …

Vejprnickou základní školu a mateřskou školu nám představila její ředitelka Mgr. Ludmila Jílková

Ve spolupráci se zřizovatelem se snažíme obě školská zařízení (MŠ i ZŠ) dále modernizovat, rozvíjet a podporovat. Výsledkem této snahy je kompletní rekonstrukce základní i mateřské školy. Interiér budov se proměnil v moderní školu, jež odpovídá dnešním trendům. Modernizace se dočkaly odborné učebny cizích jazyků, dílny, ale také cvičná kuchyňka, kabinety či kuchyně a školní jídelna. Budovy dostaly novodobý a neokoukaný vzhled, vyměnila se okna, dveře, zrekonstruovaný je i interiér. Škola má také novou tělocvičnu a nedávno upravené prostředí školní zahrady. To vše díky dotacím z prostředků Evropské unie a díky podpoře obce Vejprnice.

Základní a mateřská škola ve Vejprnicích je chloubou celé obceZdroj: Obec Vejprnice

Naše škola se vyznačuje rodinnou atmosférou. Cílem všech je vytvářet podnětné školní prostředí, do kterého dítě chodí rádo a cítí se v něm vždy dobře. Svým přístupem a důrazem na efektivní využívání moderních informačních technologií dokazujeme, že předškolní i základní vzdělávání nemusí být pro děti jen nudnou povinností, ale i činností, jež je naplňuje radostí.

Jsme škola, jež dbá na kvalitní vzdělávání. Naše motto přeci zní: „Neučíme se pro školu, ale pro život.“ U všech našich dětí se snažíme výrazně posilovat jejich motivaci k učení. Hlavním cílem všeho dění v naší škole je zajistit aktivní přístup dětí k učení a pochopení nutnosti jejich celoživotního vzdělávání.

Postupná obnova školy a školky nikdy nekončí. Přejeme si, abychom byli stále konkurence schopni a především, aby se děti cítily v mateřské i základní škole dobře, aby měly odpovídající podmínky ke vzdělání – tyto cíle nás nutí jít stále s dobou. Využíváme dostupné a zajímavé projekty na podporu financování vzdělání v naší škole a budeme se o to snažit i nadále. Úsilí, jež vedení školy i naši partneři věnovali a věnují přípravě, realizaci a závěrečnému zhodnocení projektů, přináší kladné odezvy z řad široké veřejnosti. Rozzářené úsměvy dětí, práce s novými a moderními pomůckami, prožitkové učení, to je jen malý nástin výhod, které nám výše zmíněné projekty přináší.

Jak již bylo popsáno, generace představitelů obce Vejprnice se snažily vybudovat moderní školu. Věříme, že za 61 let existence naší školy se toto podařilo, a proto je úkolem nás všech se o naši školu starat tak, aby do ní s radostí mohly chodit další generace mladých lidí.