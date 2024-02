Na stoleté ostravské jubileum upomíná také hra pro širokou veřejnost.

Foto: Jiří Zerzoň

V souvislosti s oslavami 100 let od založení „Velké Ostravy“, které potrvají do poloviny června, je připravena rovněž hra „Po stopách Velké Ostravy“. Ta hráče zavede do 5 ostravských obvodů, kde se dříve rozkládalo 7 samostatných obcí, tvořících Velkou Ostravu z dob první republiky.

Zúčastnění si užijí dobrou zábavu, dozví se mnoho zajímavého a do kartičky budou sbírat razítka, která je posunou do červnového losování o ceny.

Podle náměstkyně primátora Lucie Baránkové Vilamové má hra přilákat do „zakladatelských“ ostravských částí také ty návštěvníky, kteří do nich běžně nezavítají: „Hráči mají za úkol navštívit některé z akcí, připravené u příležitosti oslav stého výročí městskými obvody společně s magistrátem. Na každé z nich jim dvojník starosty prvorepublikové Ostravy Jan Prokeš orazítkuje hrací kartu. Při té příležitosti je pro všechny připraven atraktivní program, který prozradí leccos o tom, jak lidé v Ostravě žili před sto lety. Poté, co hráč nasbírá všechna razítka, nezbývá než kartičku odevzdat na některém ze sběrných míst a počkat si na výsledky losování o ceny, které proběhne v samotném závěru oslav. Seznam sběrných míst je k dispozici na webu velkaostrava.cz. Konečným termínem pro odevzdání zaplněné kartičky je 14. červen do pravého poledne, tedy dvanácti hodin.“

Zdroj: Statutární město Ostrava

Detailní seznam akcí, kde je možné razítka i kartičky získat, naleznete v přiloženém grafickém plakátu. Soutěžní kartičky lze pořídit i na Magistrátu města Ostravy, úřadech pěti zapojených městských obvodů nebo na tamních pobočkách Knihovny města Ostravy.

Jestliže se hráč nestihne některé z akcí zúčastnit, nic pro něj není ztraceno. Absentovat může dokonce dvakrát. Hra „Po stopách Velké Ostravy“ je totiž propojena s geocachingovou hrou Knihovny města Ostravy, nazvanou „Sedm klíčů Ostravy“. Ta hráči umožní získat jedno univerzální razítko, takzvaný žolík, k náhradě za kteroukoliv z propásnutých akcí. Druhý žolík bude k mání na akci v tančírně u altánu, v sadu Jožky Jabůrkové, dne 28.4. 2024. Zatančit si totiž opět přijde i pan Prokeš, který má pro zájemce připraven tematický kvíz a po jeho vyplnění lze udělit žolíka. Kvízové otázky budou v předstihu zveřejněny na uvedeném webu velkaostrava.cz.