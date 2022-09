V září 2021 se v pražské O2 areně uskutečnily tři několikrát přeložené koncerty QUEEN RELIVED by Queenie. Zájem diváků byl natolik velký, že jsme pro tuto velikou show připravili další termín, 18. května 2023. Téměř přesně tři roky po prvním naplánovaném představení můžete spolu s námi konečně bez stresu prožít jedinečnou atmosféru velkolepé podívané a světově nejautentičtější zážitek fenomenální hudby Queen v podání Michaela Klucha a skupiny Queenie.

Diváci, kteří tuto akci v září 2021 shlédli, i ti, kteří tento přeložený termín shlédnout nemohli, se mohou těšit na velkolepou show, připomínající slávu skupiny, která přepsala dějiny rockové hudby. „Vrátili jsme přes 10 000 vstupenek, čili to mnohým divákům prakticky dlužíme“, uvádí tajemník kapely Martin Zoubek. Populární hity britské ikony zahraje česká formace Queenie, která její repertoár opečovává již 17. rokem a je považována za jeden z nejautentičtějších tribute bandů světa. Zážitek doplní mohutná světelná a multimediální show plná technologií 21. století. „Když jsme show chystali, věděli jsme, že to bude na české poměry veliké, ale báli jsme se plýtvat velkými slovy. Po premiéře nám bylo jasné, že jsme stvořili jednu z největších show, jaká se v O2 areně kdy odehrála. Můžeme bez ostychu prohlásit, že to bude znovu velkolepé“, doplňuje frontman Michael Kluch.

Show dojemným způsobem uvádí osobní přítel Freddie Mercuryho, Peter Freestone. Ostatní je již velmi živelný zážitek. Šokující pyrotechnické efekty, neuvěřitelně ostrý obraz největší LCD obrazovky, která se kdy v O2 areně použila, rozměrné a do mnoha různě vysokých tvarů rozložené zlato černé pódium, ze kterého přes vypouklé mosty vybíhají dvě protínající se mola, jasně odkazují na show ve stylu těch největších hudebních hvězd. Nadstandardní světelné prvky, spolu se čtyřmi několika tunovými světelnými bloky, které se vznášejí, rotují a naklánějí nad pódiem, vytvářejí nezapomenutelnou hru světel a barev. Z pátého světelného bloku se vysouvá klavír se schůdky a spolu s frontmanem létá nad hlavami diváků přes polovinu arény. Propracované složení písní pak ve spojení s jejich autentickým podáním v původních tóninách i aranžích, a s naprosto dechberoucím uchopením kapelou Queenie spolu s fenomenálním hlasem Michaela Klucha, navozuje pocit, že se díváte na sled videoklipů Freddie Mercuryho a kapely Queen. Nechte se unést a prožijte hudbu kapely Queen ve svém nejslavnějším složení tak, jak si ji pamatujeme. To je QUEEN RELIVED by Queenie

Vstupenky do O2 areny na QUEEN RELIVED by Queenie, 18.5.2023 k zakoupení na www.ticketportal.cz.

Co Vás čeká? vimeo.com

Více informací na www.queenrelived.cz a www.queenie.cz.

