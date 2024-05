Už 150 let bez přerušení vaří v pivovaru ve středočeských Velkých Popovicích pivo. Oslavy výročí, jejichž součástí budou například speciální prohlídky pivovaru nebo pivní speciál Kozel Majstrštyk, vyvrcholí v areálu pivovaru v sobotu 8. června na Dni Kozla.

Den piva. Ani letos nebude chybět škola čepování. | Foto: archiv pivovaru

JIŘÍ MACEK

Velké Popovice – Velkopopovický pivovar dal postavit průmyslník František Ringhoffer II. v roce 1874. „První várku piva zde sládci uvařili v prosinci téhož roku. Od té doby tu pivo vaříme nepřetržitě už 150 let a Kozla si oblíbili milovníci piva nejen v Česku, ale i v mnoha zemích světa,“ říká Václav Šimek, manažer velkopopovického pivovaru.

Oslavy probíhají od května a vyvrcholí 8. června na Dni Kozla. Návštěvníci se mohou těšit na výroční prohlídky pivovaru i koncerty známých kapel. Mezi hudebními hosty budou Tomáš Klus, Monkey Business, Wohnout, Brutus nebo Yo Yo Band.

Sládci pivovaru pak ke 150. výročí uvařili limitovanou edici piva Kozel Majstrštyk, které bude k dostání nejen na Dni Kozla, ale už v průběhu května si ho mohli a mohou lidé vychutnat ve zhruba tisícovce hospoda restaurací v Česku v rámci Volby sládků. „Koze Majstr-štyk je polotmavé pivo, které krásně propojuje minulost se současností. První uvařená várka piva Kozel byl totiž černý ležák. Nejoblíbenější pivo v současnosti je světlý ležák Kozel 11,“ vysvětluje Václav Šimek.

Sládci uvařili spodně kvašený polotmavý ležák (25 EBC) o stupňovitosti 13 %a obsahu alkoholu 5,3 % obj. s hořkostí 35 IBU. „Díky plnému sladovému tělu, karamelovým tónům a jemné hořkosti nabízí Kozel Majstrštyk výjimečný chuťový zážitek. „Těším se, že si s ním společně s našimi fanoušky připijeme na dalších 150 let pivovaru,“ dodává Milan Bittner, hlavní sládek velkopopovického pivovaru.

Výroční pivo bude dostupné také při degustaci na trase speciální prohlídky, kterou při příležitosti letošních oslav mohou turisté navštívit od května do konce turistické sezony. Kromě varny, ležáckých sklepů nebo symbolu pivovaru, živého kozla Oldy, uvidí i jedinečnou výstavu představující vývoj etiket piva Kozel. Výročí 150 let od založení připomene i tematická publikace nebo kolekce oblečení a upomínkových předmětů. Vše bude v prodeji v Kozlím obchůdku přímo v pivovaru.

Den Kozla aneb Vše podstatné

Den Kozla je pro příznivce piva z Velkých Popovic i fanoušky muziky ideálním propojením těchto dvou oblíbených činností.

VSTUPNÉ

Vstup na Den Kozla, který se uskuteční v sobotu 8. června v areálu Pivovaru Velké Popovice, je tradičně zdarma. Pořadatelé nekladou žádná věková omezení. Festival je sice určen primárně pro dospělé, ale v doprovodu svých rodičů mohou přijít také děti. Důležitou zprávou pro majitele psů je, že do areálu si mohou svého čtyřnohého miláčka vzít, ten však musí být na vodítku. Pouze na prohlídky pivovaru nebudou psi vpuštěni.

KDO VYSTOUPÍ

Hodně se při pivních slavnostech čeká, které interprety pořadatelé pozvou. Na Dni Kozla to bude doslova paráda. S úderem 12. hodiny nastoupí k hodinové produkci kapela Yo Yo Band. Od 14 hodin přijde na pódium zpívat Tomáš Klus. V 15 hodin a 45 minut pořadatelé přichystali pokus o rekord, který tu ještě nebyl. Od 16 hodin je na programu vystoupení skupiny Wohnout, od 18 hodin zahraje Brutus. Třešničku na narozeninovém dortu obstará od 20 hodin skupina Monkey Business.

OBČERSTVENÍ

Jak to tak bývá, na mnohých akcích pořadatelé neúměrně zvyšují ceny jídla a pití. V Popovicích se ale nemusí nikdo obávat, protože za jedno pivo zaplatí konzument mezi 45 a 55 korunami. V nabídce budou piva Velkopopovický Kozel Černý, jedenáctka a pochopitelně nejočekávanější novinka z Velkých Popovic – polotmavá třináctka Kozel Majstrštyk. Ani řidiči se nemusejí obávat, nealkoholická piva k mání budou také. Pro návštěvníky budou připraveny stánky s občerstvením. Kromě tradičních klobás, masa na grilu a třeba langošů si budete moci pochutnat i na palačinkách nebo trdelníku. Chybět nebude ani vegetariánské občerstvení, a pak především pochoutky k pivu.

JEŠTĚ NĚCO NAVÍC

A kdo bude mít zájem, může zhlédnout ukázky řemesel. Z těch poctivých řemesel budou ke spatření ukázky školy čepování, bednářství, kovářství, košíkářství a mnoho dalších. Samozřejmostí je, že si budete moci mnohé z nich také vyzkoušet na vlastní kůži a odnést si nějaký ten výrobek. A ani letos nebude chybět tombola se skvělými cenami, jako třeba celoroční zásoba piva. Pro zájemce o prohlídky pivovaru doplňujeme, že prohlídky se budou konat od 12 do 18 hodin.

JAK NA SLAVNOSTI

Pro řidiče jsou zajištěna parkoviště v blízkosti pivovaru, která budou přehledně označena. Poplatek za parkování osobního automobilu bude 300 korun za celý den. Kdo se rozhodne využít k cestě veřejnou dopravu, bude posílena na trase Strančice – Velké Popovice speciální autobusovou a vlakovou linkou. Mnozí se obávají počasí, ale pořadatelé posílají skvělou zprávu. V případě nepřízně počasí mají k dispozici velkokapacitní stany.

Kozel – od historie po současnost

Ve Velkých Popovicích se vařilo pivo nejméně už od 16. století. Vznik současného velkopopovického pivovaru inicioval František Ringhoffer II. (1817–1873), významný průmyslník, podnikatel, politik, starosta Smíchova a poslanec Českého zemského sněmu. Do dnešních dnů se z rozsáhlého komplexu Ringhofferových závodů zachoval pouze Pivovar Velké Popovice. Je jediným výrobním závodem rodiny Ringhofferů, který nepřetržitě vyrábí svůj produkt od založení v roce 1874 až do současnosti.

První várka piva byla v Ringhofferově pivovaru uvařena 15. prosince 1874. Velkopopovické pivo se postupně rozšířilo po celé zemi a s rostoucím odbytem se rozrůstal i samotný pivovar.

Kde se vzal ikonický kozel v jeho názvu a na etiketě? Legenda praví, že obrazová podoba kozla je dílem potulného francouzského malíře. Skutečnost je však prozaičtější – výraz „kozel“ byl v Čechách v minulosti běžně užíván pro silné černé pivo, právě takové, jaké vařili ve Velkých Popovicích. Zřejmě nejstarší vyobrazení kozla se objevilo přibližně v roce 1910 na reklamní tabuli pivovaru s nápisem „Velko-Popovický KOZEL“.

Velkopopovický pivovar je součástí Plzeňského Prazdroje. S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v regionu a největším exportérem českého piva.

Milan Bittner aneb Doktor piva z Popovic říká: Pivo Majstrštyk musíte ochutnat!

HLAVNI SLÁDEK v Popovicích Milan Bittner.Zdroj: archiv pivovaru

Milan Bittner (38 let), hlavní sládek Pivovaru Velké Popovice, vystudoval doktorát na vysoké škole chemicko-techno-logické. „Já jsem vlastně doktor piva,“ směje se. Věda ho prý bavila, ale toužil po praxi. Vždy ho lákalo být sládkem.

JIŘÍ MACEK

Velké Popovice – Praxe Milana Bittnera zavála nejprve do Pivovarů Lobkowicz, kde byl hlavním technologem, pak působil jako sládek v malém středočeském pivovaru. Následně vyhrál výběrové řízení na manažera sladovny v Plzni a od začátku loňského roku je vrchním sládkem v Pivovaru Velké Popovice. Jeho život se tak propojil s „Kozlem“. „Na svoji současnou pozici jsem nesmírně hrdý a pyšný,“ říká hlavní sládek.

Den Kozla se uskuteční 8. června, což je na dohled. Jste nervózní?

Přiznám se, že nejsem hlavní organizátor, takže z tohoto pohledu nervózní nejsem. Spíše ta nervozita je směřována k tomu, abychom propojili přípravy oslav s produkcí. My totiž v tomto období vaříme hodně piva a je třeba vše zkoordinovat. Letošní Den Kozla bude pro mě premiérový, protože v Popovicích jsem druhým rokem a vloni jsem byl nemocný. Takže se moc těším, jak si dám s kolegy a přáteli pivo, popovídáme. Moc se těším na všechny kapely, které vystoupí. Mám moc rád Yo Yo band, Monkey Business i Wohnouty.

Co by návštěvník oslav neměl zapomenout ochutnat?

Stoprocentně pivo Majstrštyk, které jsme vyrobili k výročí oslav 150 let pivovaru. Tahle polotmavá třináctka, jejíž receptura vychází z historie, se vážně povedla, je to velká paráda a skvělý počin celého našeho výrobního týmu. Prostě je to velká „ňamina“.

Která piva jsou pro vás favoritem?

Mám rád piva Plzeňského Prazdroje – Kozel, Gambrinus, Radegast, Pilsner Urquell. Pokud výčepní pivo nezkazí, nebo tam nejsou nějaké problémy s lahví, tak by pivo mělo mít pořád stejnou kvalitu. Je dobře, že všichni v Prazdroji dbají na kvalitu. Ale přiznávám, že mírným favoritem je u mě jedenáctka Kozel.

Když jdete na „jedno“, kam to většinou bývá?

Já volnočasově moc piva nevypiju, především z časových důvodů. Je to spíše pracovně a nejvíce času strávím v popovických restauracích Kozlovna a Pod Ledem. Pokud jsme na dovolené, tak volím restaurace, kde čepují naše piva.

A sledujete kvalitu?

Jasně. Jestli je čistá sklenice, jestli z piva necítím něco, co tam nemám cítit. Zda je dobře načepované, jestli má správnou pěnu. Jsem schopný jít za výčepním a poprosit ho, aby pivo načepoval znovu a jinak. Já vlastně pořád degustuji.

Co si nejvíce užíváte, když jdete na pivo?

Nikdy jsem nebyl trhač rekordů ať v počtu vypitých piv či na čas. Na to jsou jiní. Já mám rád chuťový zážitek,a s tím je spojená atmosféra u stolu s kamarády. Prostě pivo si je třeba vychutnat.

Když někde slyšíte slovo „Kozel“, co vás napadne?

Hned zbystřím. A jsem rád, že většinou to je ve spojitosti s chválou našeho piva. To potvrzuje, že Kozel je oblíbená značka, oblíbené a skvělé pivo. To víte, v každém chlapovi je kus ješitnosti, a když někdo vlastně pochválí práci mého týmu, tak jsem pyšný.