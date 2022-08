Každý závod má svůj příběh. Ale závod Poho50 přichází s něčím naprosto výjimečným.

Foto: Zadavatel.

Více než 200 let formovala okolí Karviné nadlidská síla horníků a jejich životní příběhy. Nyní se přetvořená krajina vrací do náručí přírody v unikátní symbióze průmyslu, fauny a flory. Otevírá se tak možnost novým příležitostem, jednou z těch klíčových se zcela přirozeně stává „pohyb a sport“.

Díky velké ochotě Moravskoslezského kraje, který stojí za transformační program POHO2030, města Karviná, titulárního partnera RBP, zdravotní pojišťovny a pochopitelně sportovců se nám podařilo připravit závod, který běžce ze široké veřejnosti provede zajímavými částmi pohornické krajiny a ukáže jim její krásu.

Tuto pohornickou krajinu brzy čeká velká proměna díky transformačnímu programu POHO 2030, který má za cíl vracet tato místa do života a obnovit jejich potenciál. Čím více sportovců krajinu objeví, tím větší bude mít význam, a o to rychleji najde pro obyvatele a návštěvníky kraje nový smysl.

Po roce diskuzí, plánů a hledání řešení vznikl 1. ročník běžeckého závodu, který navazuje na bohatý program Hornických slavností.

V Karviné se tak v roce 2022 poprvé uskuteční závod na 50 km, navíc je cílem stát se také součástí mistrovství České republiky na dlouhých tratích.

Na startovní čáru se ovšem může postavit úplně každý, tratě jsou připraveny pro každou výkonnostní úroveň, od nejkratší 5 km, tak nejdelší 50 km, která je výzvou pro každého běžce. Heslem je hlavně běžet „v poho“ a s radostí z pohybu! Stačí si vybrat z připravených vzdáleností. Přibrat můžete i kočárek či pejska!

Věříme, že se nám podaří spojit energii mnoha generací horníků s energií nejedné generace běžců v myšlence nového sportovního svátku. Přejeme si, aby každý, kdo se postaví na start 1.ročníku, přišel závodit zejména sám se sebou, objevit radost ze společných emocí, pohybu a poznat výjimečná místa.

Prostě běhal v POHO!

Registrace probíhá na www.poho50.cz

Unikátní trasa, kterou ve spolupráci se společností OKD, městem Karviná a Agenturou Orange osobně prošel, proběhl, nafotil Luděk Pasecký, vám níže detailněji popíšeme.

Trasa po pár stovkách metrů závodníky přivede na malebný břeh řeky Olše, odkud po asfaltovém povrchu směřuje k lázním Darkov, kde bude umístěna hlavní občerstvovací stanice. Přes Darkovský most běžci dorazí k jedné z nejatraktivnějších částí závodu, ke Karvinskému (Darkovskému) moři.

Jezero, ze kterého se zcela po právu stává pýcha celého karvinského regionu, nabízí nejen báječnou vodu ke koupání a zázemí pro relax, ale také zbrusu novou, hladkou bruslařskou a cyklistickou stezku po celém svém obvodu. Závodníky tak čeká první oběh Karvinského moře (druhý bude následovat ve druhé polovině závodu), během kterého si mohou užívat úchvatné pohledy na kontrast jezera a okolní krajiny.

Zdroj: Zadavatel.

Po oběhnutí Karvinského moře vede cesta zpět přes most k lázním Darkov (opět možnost zastavit se u občerstvovací stanice) a následuje půvabný úsek po cyklostezce po proudu řeky Olše. Zde přichází do hry jedno z mála potenciálně slabých míst celého závodu, a sice křížení stezky s nově budovaným železničním koridorem. Nicméně od společnosti Skanska máme přislíbenou podporu a věříme, že proběhneme bez jakýchkoliv problémů. Následuje dlouhý úsek míjející několik mostů a především šumných jezů, který běžce pestrobarevnou říční krajinou dovede až k mostu u Koukolné, kde úsekem běžně vyhrazeným pro cyklisty překročí Olši a dostanou se do další fáze závodu. Závodníci se zkušenostmi z maratonu v Praze jistě ocení, že oproti tamním nechvalně známým rovinkám podél řeky v Podolí a na Smíchově, kde pocitově vždy běžíte proti větru a do kopce, ať již míříte tam či nazpět, je dlouhý úsek podél Olše naopak velmi svižný a rychle mizí pod nohama.

Po krátkém přeběhu okrajové obytné části Koukolné se závodníci dostanou do krásného úseku vedoucího příjemnou asfaltovou cestou rekultivovanými nivními loukami, kde je na přírodu radost pohledět. Díky kopírování toku Olše navíc i zde běžce, stejně jako po celou dobu závodu, čeká velmi příznivý profil tratě jen s minimálním převýšením.

Silnice dovede účastníky k druhému klíčovému bodu celého závodu, k jezeru Kozinec.

Pohled, který se běžcům naskytne po vyběhnutí z lesa u Doubravy, je téměř nepopsatelný. Fotogenické jezero působí jako z jiného světa, v pozadí důlní díla vyrůstající z kompletně zelené krajiny a za nimi horizont českých a polských Beskyd. Jezero Kozinec je destilátem toho nejkrásnějšího, co může pohornická krajina nabídnout. Na každém kroku cítíte surovost překopané krajiny, která ale o to víc kontrastuje se silou přírody, která si bere zpět vše, o co přišla. Průzračná voda, hejna divokých ptáků, desítky druhů rákosin a zároveň mumifikované stromy trčící z vody jako hrozící prst. Poblíž vodní plochy jsme si vybrali místo s kontrolním mezičasem pro točku jako bod pro návrat zpět do zbylé části závodu.

Zdroj: Zadavatel.

Další pokračování závodu je již ve znamení proběhnuté cesty. Počítáme s tím, že s přibývajícími kilometry budou mít běžci menší a menší zájem o krásnou krajinu a proto jsme se rozhodli, že je provedeme totožnou trasou nazpět, aby měli běh co nejjednodušší.

Čeká je tedy návrat přes nivní louky do Koukolné, překročení Olše a úsek podél ní, tentokrát proti proudu (nikoliv však do kopce). Závodníci se podruhé dostanou ke Karvinskému moři, na které naváže závěrečný úsek po břehu Olše a doběh do cíle zpět do parku Boženy Němcové.

Největší radostí při tvorbě trasy bylo objevování a procházení okolí jezera Kozinec, které má potenciál dostat se do srdcí celé řady závodníků. Trasa není na orientaci a navigaci nijak výrazně složitá, ale podařilo se nám vyhnout nejen přeběhům hlavních tahů a železničních tratí, ale také dlouhých úseků v náletových lesech, kde by si běžci moc výhledů do pohornické krajiny neužili.

Mapy tras: https://mapy.cz/s/jecegaporo (Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu a úpravy trasy)

PR popis: https://www.poho50.cz/predstavujeme-novou-trasu/

Zdroj: Zadavatel.